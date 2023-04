El juicio de Chasing Horse es suspendido en espera de apelación ante el Tribunal Supremo de Nevada

Nathan Chasing Horse, acusado de violación y tráfico sexual de mujeres y niñas, espera a comparecer ante el tribunal para una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 12 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una jueza de Las Vegas detuvo los procedimientos judiciales contra un presunto líder de culto acusado de agresión sexual el miércoles para que los defensores públicos puedan apelar una sentencia en el caso ante el Tribunal Supremo de Nevada.

La semana pasada, la jueza de distrito Carli Kierny se negó a desestimar los cargos de agresión sexual, secuestro y lascivia contra Nathan Chasing Horse, un exactor acusado de operar una secta conocida como The Circle.

La defensora pública adjunta Kristy Holston, presentó una petición para detener el proceso y poder apelar la decisión de la jueza ante el Tribunal Supremo, y Kierny accedió a la petición durante una breve audiencia celebrada el miércoles.

“Debido a que las partes han acordado la suspensión, no voy a interponerme en el camino de eso y voy a conceder la suspensión en este momento”, dijo Kierny.

A última hora de la mañana del miércoles no se había presentado ningún recurso ante el alto tribunal.

Chasing Horse, también conocido por interpretar a Smiles a Lot en la película de Kevin Costner de 1990 ” Dances With Wolves”, fue arrestado el 31 de enero después de que la policía allanara su casa de North Las Vegas, donde vivía con hasta seis mujeres a las que consideraba esposas. Dos mujeres del Condado Clark han declarado a la policía que conocieron a Chasing Horse de niñas en ceremonias de nativos americanos y que fueron violadas por él cuando eran adolescentes, según un reporte de arresto.

También se enfrenta a cargos en un tribunal federal de Estados Unidos, y Fort Peck Indian Reservation, en Montana, y las autoridades canadienses han emitido órdenes de detención contra él por agresión sexual.

Los defensores públicos han argumentado que los fiscales no pudieron demostrar que las presuntas víctimas no consintieron en tener relaciones sexuales con Chasing Horse. Las mujeres han declarado ante un gran jurado que sentían que no podían decirle que no.

Una de las mujeres, que antes vivía con Chasing Horse como su esposa, declaró que Chasing Horse la violó cuando tenía 14 años y luego le dijo que siguiera manteniendo relaciones sexuales con él para que pudiera curar el cáncer de su madre.

Kierny no desestimó los cargos contra Chasing Horse en relación con las supuestas agresiones, pero sí desestimó un cargo de tráfico de drogas derivado de 236 gramos de hongos alucinógenos que, según la policía, se encontraron en la vivienda de North Las Vegas. La jueza consideró que el gran jurado no disponía de pruebas que relacionaran a Chasing Horse con las drogas.

Está previsto que Chasing Horse comparezca de nuevo ante el tribunal el 10 de mayo.