El FBI confirma la investigación sobre el problema de ciberseguridad de MGM

Algunas máquinas tragamonedas y quioscos permanecen fuera de servicio en Aria Resort and Casino después de que MGM Resorts International sufriera un ataque de ciberseguridad el lunes 11 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El FBI está investigando el problema de ciberseguridad que frustró las transacciones con tarjetas de crédito y afectó a los sistemas informáticos de todas las propiedades de MGM Resorts International.

“MGM ha solicitado ayuda y nosotros se la estamos prestando”, declaró el martes por la mañana el agente especial Mark Neria, de la oficina del FBI en Las Vegas.

MGM no se refirió al asunto como un ciberataque, y la empresa no dio más detalles sobre qué sistemas se vieron afectados o cómo pudo producirse el incidente.

Neria declinó hacer más comentarios sobre el asunto, aludiendo a una investigación en curso.

La empresa indicó a los clientes que quisieran reservar hotel que llamaran directamente a los establecimientos porque el sistema de reservas por internet no funcionaba.

Un portavoz de MGM confirmó que la compañía había notificado a las autoridades y tomó “medidas rápidas para proteger nuestros sistemas y datos”, mientras trabajaba para determinar la causa.

“Nuestros resorts, incluyendo restaurantes, entretenimiento y juegos, están actualmente operativos y continúan ofreciendo las experiencias por las que MGM es conocido”, decía parte de un comunicado publicado a última hora. “Nuestros huéspedes siguen pudiendo acceder a sus habitaciones de hotel y nuestro personal de recepción está listo para ayudar a nuestros huéspedes según sea necesario”.

Gary Greeson, de 54 años, se registró en el Excalibur el lunes 11 de septiembre, con planes de salir el jueves. “Es irritante gastar dinero y llegar a un lugar como este y que las cosas no funcionen y no haya un sistema de respaldo”, dijo. “Traté de pedir servicio de habitaciones y me dijeron que no podía porque tenía que usar la aplicación”.

Ha intentado comprar medicamentos sin receta en algunas tiendas del casino, pero los empleados dijeron que no podían buscar los precios y no podían venderle nada a menos que los tengan memorizados.

Dijo que los empleados están tratando de ayudar, pero como la mayoría de los sistemas no funcionan, es difícil disfrutar de su estadía.

Los problemas afectaron a varios servicios y máquinas de MGM Resorts International.