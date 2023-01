Dos acusados de apuñalamiento mortal en un estacionamiento

enero 17, 2023 - 9:16 am

Christopher Freitas (Departamento de Policía Metropolitana).

Dos hombres han sido acusados en relación con un apuñalamiento mortal en el estacionamiento de un casino del noroeste de Las Vegas, según documentos judiciales.

Christopher Freitas, de 32 años, y James Deyro, de 41, fueron acusados el mes pasado de asesinato y conspiración en relación con la muerte de Antiwan Bradley.

Bradley, de 35 años, corrió por el estacionamiento de Jackpot Joanie’s, en 714 North Rainbow Blvd., el 16 de octubre gritando a su prometida: “¡Chris me apuñaló!”, según las transcripciones del gran jurado.

Christina Calavano declaró ante el gran jurado que se encontraba al otro lado del estacionamiento y corrió hacia Bradley después de que este fuera apuñalado.

Testificó que su pareja desde hacía cuatro años le dijo que no podía respirar mientras ella le envolvía en un jersey y le aplicaba presión en el pecho.

“Me pareció una eternidad que no viniera la ambulancia”, dijo Calavano. “Quería saber dónde estaba la ambulancia, así que salí corriendo a la calle, y cuando vi las sirenas agité los brazos y corrí hacia él, y él sólo me decía que me quería y seguía intentando cerrar los ojos”.

La pareja había convivido amistosamente con otras personas, entre ellas Freitas y Deyro, durante unos meses, dijo Calavano. Cuando los desalojaron a todos de la casa del oeste de Las Vegas, Freitas contó a los demás que Bradley le había robado algunas de sus pertenencias.

Calavano dijo que sospechaban que Freitas había entrado en su nueva casa y les había robado, pero en la audiencia del gran jurado no se discutieron más detalles sobre el robo.

Los detectives encontraron un video de Freitas, Deyro, Bradley y otra mujer entrando en el casino el 16 de octubre, y un video de Freitas y Deyro persiguiendo a Bradley por el estacionamiento con cuchillos.

“Los dos varones, Christopher Freitas y James Deyro, que hemos identificado a lo largo de la investigación, perseguían activamente a la víctima durante el incidente”, declaró un detective al gran jurado.

La mujer que estaba con Freitas y Deyro no fue arrestada.

Freitas y Deyro le dijeron a la policía que actuaron en defensa propia, dijo el detective. Freitas dijo que Bradley tenía un cuchillo y una pistola, pero los investigadores no encontraron pruebas de ninguna de las dos armas.

La policía dijo que encontraron dos cuchillos en el auto de Freitas.

Está previsto que los hombres sean juzgados el mes que viene.