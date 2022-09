Dispara a mujer por llevar a niños a escuela, según la policía

septiembre 28, 2022 - 8:53 am

La policía investiga un homicidio el viernes 23 de septiembre de 2022 en la cuadra 4400 de Dennis Way en Las Vegas. (Justin Semana/Las Vegas Review-Journal)

Una mujer de 32 años recibió un disparo mortal en Las Vegas después de enfrentarse a otra mujer por llevar a sus hijos a la escuela, según un reporte policial publicado el martes.

Jamie Nichole Chase murió de una herida de bala en la cabeza el viernes por la mañana frente a una casa en la cuadra 4400 de Dennis Way, según la oficina forense del Condado Clark.

La policía dijo que Chase había conducido hasta la casa de Lahela Kaiwi-Brewer, de 27 años, para enfrentarse a ella. Los testigos dijeron a la policía que Kaiwi-Brewer sacó una pistola durante el enfrentamiento, según el reporte de arresto.

Chase había acudido a la casa después de que sus hijos dijeran que habían aceptado que Kaiwi-Brewer los llevara a la escuela, según la policía. Chase dijo que no confiaba en la mujer, según le declaró a la policía, y le dijo que no se relacionara con los hijos de Chase.

“(Un testigo) no está seguro de por qué, pero Lahela disparó a Jamie en la cabeza”, dijo el testigo a la policía. “El altercado en el vehículo fue solo verbal y no se volvió físico”.

Kaiwi-Brewer dijo a la policía que no recordaba haber disparado a Chase y que solo recordaba haber peleado en el patio delantero de la casa de Kaiwi-Brewer. Los detectives señalaron que también Kaiwi-Brewer ofreció una descripción contradictoria del encuentro.

“Lahela dijo que no había otra opción que disparar a Jamie para ponerse a salvo”, escribieron los detectives en el reporte. “Jamie y (el testigo) no tenían ningún arma y no amenazaron a Lahela con ningún arma”.

Kaiwi-Brewer está detenida sin derecho a fianza por un cargo de asesinato.