Conductores incapacitados, fuegos artificiales ilegales e incendios en casas marcan el Día de la Independencia

Un incendio estalló en una casa en 11003 Royal Highland Street temprano el miércoles, 5 de julio de 2023, antes de que el Departamento de Bomberos del Condado Clark lo apagara y no se reportó a nadie herido. (CCFD)

Un ardiente 4 de julio con docenas de conductores sospechosos de encontrarse incapacitados para conducir y miles de libras de fuegos artificiales ilegales mantuvo ocupadas a las fuerzas del orden del valle de Las Vegas.

En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Policía Metropolitana informó de que 61 personas fueron multadas por tener fuegos artificiales ilegales y se confiscaron 2,537 libras de contrabando como parte del programa “Tú lo enciendes, nosotros lo escribimos”.

Los bomberos culparon a los fuegos artificiales ilegales de un aumento de los incendios entre el martes y el miércoles en comparación con la misma época del año pasado.

El jefe de Bomberos del Condado Clark, John Steinbeck, dijo que más de 100 incendios, desde árboles, matorrales y botes de basura hasta viviendas unifamiliares, fueron provocados desde el mediodía del 4 de julio hasta el mediodía del 5 de julio.

Los bomberos de North Las Vegas respondieron a 151 llamadas entre las 8 a.m. del 4 de julio y las 8 a.m. del 5 de julio. Un portavoz del departamento dijo que 45 de ellas eran incendios, y aunque no hubo edificios incendiados por fuegos artificiales, un auto se incendió.

No se reportaron heridos.

Durante el mismo periodo de tiempo, el Departamento de Bomberos de Henderson respondió a 13 incendios relacionados con fuegos artificiales, escribió el departamento en un comunicado.

La policía de North Las Vegas y Henderson arrestaron a 15 personas por conducir encontrándose incapacitados el 4 de julio. La Policía Metropolitana arrestó a 18 personas y multó a 67 por conducir bajo la influencia de sustancias la noche del martes.

Agentes de la Policía Metropolitana dijeron que durante sus 161 paradas de tránsito la noche del martes, fueron confiscadas cinco armas de fuego.