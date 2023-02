Artista de Fremont Street y Strip recordado por su amor a la música

David Cary fue apuñalado el domingo 15 de enero de 2023 en una parada de autobús cerca de South Nellis Boulevard y Boulder Highway, en Las Vegas. (Vanessa Cary)

Un contratista de la construcción que se dedicaba a hacer shows ante los turistas de Las Vegas murió apuñalado el mes pasado, según declaró su hija al Review-Journal el miércoles.

David Cary, de 63 años, intentaba convencer a su hija de que se mudara a Las Vegas. Esperaba que ella dejara atrás sus problemas personales en el sur de California y pudieran repartirse la renta de un apartamento.

El 15 de enero, cinco días después de que le llamara para contarle el plan, Cary fue apuñalado en una parada de autobús cerca de South Nellis Boulevard y Boulder Highway. Su hija, Vanessa Cary, dijo que el cuchillo alcanzó una arteria principal y que su padre murió en el acto.

“Estaba destrozada”, dijo. “Estaba planeando salir, y hablé con él no hace mucho sobre ello. Me duele. No se lo merecía”.

La policía informó a Vanessa Cary, de 35 años, de que habían identificado a un sospechoso, al que llamó “un tipo joven que empezó a meterse con la gente”. Hasta el viernes no se había arrestado a nadie por el asesinato, pero Cary se mostró optimista.

“Dios es bueno”, dijo. “Sé que lo van a atrapar y que se va a hacer justicia. Puede intentar huir y esconderse, pero al final lo atraparán. Cuando lo arresten, me sentiré mucho mejor”.

La policía dijo entonces que el sospechoso tenía unos 30 años, y que huyó llevando pantalones oscuros y una sudadera roja.

David Cary tenía 10 hijos, de edades comprendidas entre los 42 y los 29 años, pero vivía solo en Las Vegas después de que su esposa muriera de cáncer de pulmón en 2019. Su vida solitaria hizo que no se comunicara su muerte a ningún familiar hasta dos días después.

Cary recordaba a su padre por su amor a la música. El rapero fabricaba sus propios ritmos y se presentaba todas las noches con traje y sombrero de copa en Fremont Street y el Strip.

“Hizo un comentario no hace mucho”, dijo. “Se presenta en el Strip a cambio de propinas, pero la gente no le da propina por su forma de vestir. Le encantan sus trajes y sombreros. No parecía que necesitara las propinas”.

Ahora, Cary intenta explicar a sus hijos de siete y tres años por qué su abuelo ya no les lleva balones de básquetbol ni hace comentarios sarcásticos en Facebook.

“Nunca lo juzgué”, dijo. “Intenté tener una relación con mi padre pasara lo que pasara… Él solo quería estar a mi lado”.