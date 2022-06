Ya llegó la temporada de piscinas

junio 16, 2022 - 8:00 am

Archivo.- Personal de salvavidas practican primeros auxilios en una persona inconsciente durante una demostración para prevenir ahogamientos. Jueves 12 de mayo de 2022 en el Centro Recreativo Whitney Ranch, en Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El verano ya llegó al valle y con él la temporada de piscinas. Lamentablemente cada año fallecen niños de manera innecesaria.

Es triste ver noticias de niños ahogados, a consecuencia –en ocasiones- del descuidado de sus familiares. Es importante tener en mente las pautas para tener un verano seguro alrededor de la piscina.

Todos debemos seguir los ABC’s de seguridad en la piscina.

A: Adulto. Siempre tener un adulto presente al nadar o estar cerca a la piscina. No confiar que los niños saben nadar y no necesitan supervisión. Tampoco encargar a un niño mayor que cuide a niños menores. Otra buena recomendación es no usar el celular al cuidar a niños en la piscina. Esto lo puede distraer y en solo segundos puede pasar una tragedia.

B: Barrera. Es necesario tener una barrera (o barda) separando la piscina del resto del patio. La barrera debe tener una puerta que se cierre automáticamente. Si usted olvida cerrarla, tiene un mecanismo o un resorte que la cierra rápidamente. De esta manera, si sus niños salen al patio sin que usted se dé cuenta, estarán separados de la piscina por la barrera.

C: Clases de natación. Hay clases de natación para todas las edades, incluso infantes recién nacidos. Mientras más pronto aprendan a nadar, mejor son las probabilidades de que se salven si hay un accidente y caen a la piscina. Incluso los bebés pueden aprender a flotar boca arriba, hasta que alguien los saque de la piscina.

Como dueño de casa, usted tiene que tomar los pasos debidos para proteger de accidentes a sus huéspedes. Por eso, si tiene piscina, es importante que su patio cumpla con los códigos de seguridad.

Si tiene una puerta de la casa que permite la salida a la piscina, esa puerta debe tener un mecanismo para cerrarse automáticamente.

También hay alarmas flotantes que detectan cuando alguien se cae en la piscina.

Si usted o algún familiar es lastimado en la piscina de otra persona, debe consultar con un abogado para asesorarse de sus derechos.