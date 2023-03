VICTOR JOECKS: Si quieres ayudar a los niños en hogares de acogida, cambia esto

marzo 13, 2023 - 10:29 am

Kristina, a la izquierda, de seis años, y su hermano Owen, de ocho, juegan mientras su padre de acogida y agente de policía de North Las Vegas Nicholas Quintana, no en la foto, observa desde la distancia, en Deer Springs Park en North Las Vegas, el lunes 7 de febrero de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El Condado Clark está desesperado por encontrar padres de acogida y, al mismo tiempo, está rechazando a familias cariñosas. Bienvenidos a las consecuencias imprevistas de la regulación gubernamental.

Tal vez recuerdes que a principios de año se reportó que el condado estaba especialmente desesperado por encontrar padres de acogida. Había más de 100 niños esperando en Child Haven. Eso incluía a más de una docena de niños menores de dos años. Child Haven es donde los niños van cuando se ponen bajo cuidado. Se supone que deben ir rápidamente a hogares de acogida autorizados o con familiares. Pero si no hay hogares disponibles, se quedan allí esperando.

El condado estaba tan desesperado que ofreció una versión condensada de dos semanas de su capacitación para padres de acogida. El curso suele durar nueve semanas.

Kati Nimmo escuchó hablar de la necesidad y le llegó al corazón. Ella y su esposo decidieron asistir a una reunión informativa con el objetivo de convertirse en padres de acogida.

Sería difícil imaginar una pareja mejor para ser padres de acogida. Nimmo es veterana de la Fuerza Aérea y enfermera. Su esposo sigue sirviendo en la Fuerza Aérea. Hace poco compraron una casa. Tienen hijos pequeños, así que no son ingenuos sobre los altibajos de la paternidad.

Era de esperar que los funcionarios recibieran a esta familia con los brazos abiertos. En lugar de eso, les dijeron que no cumplían los requisitos. ¿El problema? Nimmo no sigue el calendario de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para sus hijos biológicos. La normativa estatal exige que “todos los niños que residan en el hogar de acogida estén vacunados”, según las recomendaciones de los CDC.

Nimmo dijo que estaba “impactada”. Se sorprendió aún más cuando empezó a hablar con la gente sobre este tema. “He hablado con montones de familias (sobre el sistema de acogida), pero esto les ha impedido hacerlo”, dijo. No es la única. Mi esposa y yo somos padres de acogida autorizados. Conocemos a varias familias que no han podido acoger a niños o no lo han hecho por este motivo.

Este reglamento no tiene sentido. El condado dirige la atención médica de un niño de acogida, por lo que los niños de acogida siempre recibirán vacunas. Si las vacunas funcionan como se anuncia, estarán protegidos.

El único propósito parece ser intentar presionar a los posibles padres de acogida para que vacunen a sus hijos. Las tácticas de presión pueden funcionar con cosas como la inscripción escolar. Los padres quieren que sus hijos reciban educación. También es una guardería gratuita. Son beneficios tangibles.

Sin embargo, el sistema de acogida exige que una familia se sacrifique para atender a un niño que no conoce. Los resultados pueden ser desde emocionalmente desastrosos hasta desgarradores. Si se les dice a las familias con hijos que no pueden hacerlo, la mayoría seguirán adelante. Nimmo es una rara excepción. Basándose en su historial médico familiar, su pediatra escribió una carta explicando su decisión. El condado la aceptó, y ahora ella y su esposo asisten a clases.

Los niños a los que esta normativa les niega una familia no tienen dónde ir, literalmente. En enero de 2019, el promedio de población diaria en Child Haven era de 60.1 niños. Su estancia promedio fue de 8.8 días. En enero de 2023, Child Haven tenía un promedio de 97.9 niños con una estancia promedio de 21.5 días.

La solución no es deshacerse de Child Haven. El condado necesita más padres de acogida cariñosos. En enero de 2019, había 683 hogares de acogida regulares con licencia. En enero pasado, había 310.

La situación pronto podría empeorar mucho más. Los CDC agregaron recientemente la vacuna por COVID a sus recomendaciones. Si el condado comienza a exigirla, cuidado. Menos del 20 por ciento de los niños de Nevada de 11 años o menos han recibido la vacuna contra el coronavirus.

Nimmo quiere arreglar esto. Empezó una petición. Se puso en contacto con los legisladores, conectando finalmente con el senador estatal Scott Hammond. Dijo que está trabajando con el condado para encontrar una manera de cambiar esto. Qué bueno.

El deficiente sistema de acogida de Nevada necesita todas las familias de calidad que pueda conseguir.