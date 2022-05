Urge dar solución al aumento de precios para medicamentos recetados

[El Tiempo]

Los legisladores en el Congreso han prometido hablar sobre el aumento de los precios de los medicamentos durante años, pero hasta este momento ha habido muy poca acción de parte de ellos. Ahora, el Congreso se puede estar quedando sin tiempo, ya que temas más importantes como la guerra en Ucrania y la inflación desplazan temas de preocupaciones más inmediatas.

El elevado precio de los medicamentos, ha hecho que la reforma de los mismos sea tema principal desde hace años, así como uno que atrae el apoyo bipartidista. Una encuesta reciente mostró que el 91% de los votantes coincidieron que la reducción de los precios de los medicamentos es un tema muy importante en las próximas elecciones, ubicándolo por encima de las preocupaciones que el COVID-19 ha causado.

Para millones, la preocupación de pagar las recetas precedió por mucho tiempo a la crisis de la pandemia o las últimas preocupaciones sobre la inflación. Las corporaciones farmacéuticas han estado aumentando los precios más rápido que la inflación durante años, mientras que las personas de todas las edades luchan por mantenerse al día o se ven obligadas a elegir entre medicamentos y otras necesidades básicas.

Yo fui diagnosticado con diabetes hace casi tres años. Si no fuera por el seguro médico que tengo, gracias a mi trabajo, las pastillas que me tengo que tomar para ayudar a controlar la diabetes me saldrían más de $90 al mes; gracias al seguro que tengo, pago menos de $10. Yo tengo el privilegio de ser una de las personas que tiene seguro médico. Personas como mi mamá que no cuenta con un seguro médico y también toma medicamentos, ella tiene que gastar por lo menos $150 al mes para prescripciones. La situación de mi familia no es única y pasa más seguido de lo que conocemos.

Como mencione en este país hay millones de personas que están desesperadas por encontrar una solución al aumento de precios de los medicamentos recetados, pero el Congreso no tiene múltiples oportunidades para hacerlo bien y los pacientes ya han esperado demasiado. Ahora es el momento, mientras hay un apoyo mayoritario en el Senado para abordar los precios a través de negociaciones en Medicare, para aprobar un proyecto de ley que finalmente implemente una reforma de sentido común que abordaría el aumento de los precios.

Limitar el costo de la insulina es una buena idea, pero no impedirá, por ejemplo, que las corporaciones farmacéuticas fijen el precio de los medicamentos contra el cáncer -escandalosamente alto- y obliguen a la mitad de los pacientes con cáncer a endeudarse para obtener tratamientos que les salven la vida. Tampoco impedirá que las corporaciones farmacéuticas aumenten los precios de los medicamentos comunes que las personas mayores y el resto de nosotros usamos todos los días. Los límites pueden significar que las personas paguen menos en la farmacia, pero pagarán más en primas y más impuestos para programas como Medicare gracias a la transferencia de costos.

Todas estas son propuestas sobre la mesa en este momento como parte de un paquete que los legisladores apoyan ampliamente, incluyendo a Dina Titus y Catherine Cortez Masto. Es hora de aprobarlos y hacer que los medicamentos sean asequibles para todos.