El Tribunal Supremo y el juego largo

Se atribuye a Carl von Clausewitz la afirmación de que la guerra es la continuación de la política por otros medios.

Cada vez más, los dictámenes del Tribunal Supremo son la continuación de la legislación por otros medios.

Hubo mucho llanto y crujir de dientes cuando el tribunal terminó su mandato, con sentencias arrolladoras que fueron aplaudidas por los conservadores. Los casos que anularon la histórica decisión de Roe vs Wade, restringieron el poder de las agencias administrativas y ampliaron los derechos de armas y religiosos marcaron inequívocamente el giro conservador del tribunal.

Pero esto no ha sucedido. Al igual que un lanzamiento espacial, el trabajo del tribunal en las dos últimas semanas fue el resultado de un esfuerzo de años, cuidadosamente planificado y consistente, por parte de los conservadores que se esforzaron.

Y no, no siempre jugaron limpio. El entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se negó a reunirse con el candidato del expresidente Barack Obama, Merrick Garland, y mucho menos a celebrar audiencias o una votación. Su razón declarada: Un comentario realizado por el senador Joe Biden en 1992, según el cual una nominación judicial no debería abordarse durante un año de elecciones presidenciales. (Garland fue nominado el 16 de marzo de 2016, a más de siete meses de las elecciones presidenciales).

Por supuesto, eso fue un invento, tanto de Biden como de McConnell. La Constitución dice que el mandato del presidente es de cuatro años, y se supone que tiene el poder de nominación todos los días de ese mandato. McConnell confirmó ese principio -y su propia hipocresía- al apresurar la nominación de Amy Coney Barrett el 26 de septiembre de 2020, solo 38 días antes de las elecciones presidenciales.

La verdadera regla de McConnell -ganar las nominaciones judiciales a toda costa- es una de las razones por las que los conservadores tenían mucho que celebrar. Pero solo una parte de la razón. Una estrategia coherente -lo que McConnell llama “el juego largo”- era igual de importante.

El caso Roe vs Wade se decidió en 1973, casi 50 años antes de que el tribunal lo anulara. La Ley de Aire Limpio -objeto de una demanda contra los poderes reguladores de la Agencia de Protección del Medio Ambiente- se aprobó en 1970, 52 años antes de que sus estipulaciones fueran truncadas por el tribunal. La ley de Nueva York contra la posesión de armas fuera del hogar llevaba años en vigor antes de ser anulada esta legislatura.

Los republicanos jugaron el juego largo, a veces jugando sucio, porque sabían que eso es lo que se necesitaría para ganar el tribunal. Si los demócratas quieren ganar, tendrán que hacer lo mismo.

Es tentador sugerir que el juego largo comienza en el Congreso, porque es la incapacidad del Congreso de aprobar una legislación duradera lo que convierte al tribunal en una superlegislatura, que dicta la política que pertenece por derecho al poder legislativo. Las razones de la disfunción en el Congreso son innumerables, al igual que las soluciones: comisiones independientes de redistribución de distritos, requisitos de divulgación total del gasto político, ampliación de las oportunidades de voto para que todos los votantes con derecho a ello puedan votar, entre otras.

En cambio, el tsunami de sentencias dejó a muchos demócratas desesperados por saber si el sistema político actual puede manejar la masa crítica de descontento que se ha gestado tras el giro a la derecha del tribunal. Por eso se escuchan soluciones más radicales: añadir Puerto Rico y Washington D.C. como estados, eliminar el filibusterismo legislativo o ampliar el número de miembros del tribunal para que pueda estar repleto (o equilibrado, según tu opinión) de jueces más liberales.

Si McConnell puede reglamentar, ¿por qué no pueden hacerlo los demócratas? ¿Es el hecho de que carecen del tipo de liderazgo con voluntad de hierro desde la salida del líder del Senado, Harry Reid? ¿Está el juego tan amañado que hay que defenestrar sus reglas e instalar una nueva política más radical y despiadada para que las opiniones de la mayoría tengan más peso?

Las reacciones a las sentencias del tribunal -y el hecho de que el tribunal sea, al menos según una estimación, el más conservador desde 1931- han dado lugar a tales sugerencias. Queda por ver si continuamos nuestra guerra política por medio de litigios en lugar de legislación.