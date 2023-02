STEVE SEBELIUS: ¿Asientos de primera clase… en el cine?

febrero 20, 2023 - 9:16 am

AMC planea empezar a cobrar más dinero a la gente por los mejores asientos de sus cines, los que están justo en el centro con la mejor vista de la pantalla.

En realidad, es una noticia bastante sorprendente. ¿La gente sigue yendo al cine?

El anuncio se hizo este mes y fracasó como “Ishtar”. La gente acusó a la empresa de avaricia, la puso como ejemplo de la decadencia capitalista en fase terminal y, en general, se burló de una industria diezmada por los servicios de streaming y los televisores domésticos tan grandes como la puerta de un garaje.

Algunas de las críticas más potentes procedían de personas que obviamente no van al cine de todos modos, los que se quejan de que los cines están sucios, los precios de los aperitivos son demasiado altos y la experiencia es en general miserable.

La última vez que estuve en un cine, Rey estaba derrotando por fin al Emperador en Exegol, lo que parece que fue hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Desde entonces, hemos sufrido una pandemia mundial, unas elecciones presidenciales dolorosas, otras elecciones intermedias dolorosas y, por supuesto, una escasez de películas dignas de ver en el cine.

Comprende lo que está haciendo AMC: El nuevo plan Sightline, que se implantará en sus mil cines de Estados Unidos, crea un sistema de tres niveles: Los asientos preferentes (los buenos del centro) son los más caros, mientras que los estándares cuestan menos, y los de valor -es decir, los de la primera fila- son los más baratos.

Y sí, si te unes a la lista A de la compañía de teatro, por entre 20 y 24 dólares al mes, consigues asientos preferentes por menos. (No te rías: Unas 500 mil personas ya pertenecen a ese programa, según CNN).

Es comprensible que la gente se oponga a pagar más por algo que antes usaba a un precio normal. Antiguamente, los mejores asientos pertenecían a los que llegaban antes al cine.

Pero si todo esto te resulta familiar, no estás soñando. Muchas industrias han instituido cargos por cosas que antes eran gratuitas, incluida la industria periodística. Cuando se inventó internet (¡gracias, Al Gore!), podías leer noticias todo el día sin pagar nada. Ahora, como los traficantes de droga, te damos un poco de producto gratis, te enganchamos y luego ¡te hacemos pagar!

En Las Vegas, todos sentimos el dolor de pagar por el estacionamiento que antes era gratuito en muchos complejos del Strip. (Por supuesto, si eres miembro de un club de jugadores, puedes estacionarte gratis en muchos casinos).

Y no me hagas hablar de cosas como las tarifas de los complejos turísticos, recientemente denunciadas por el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión como “tarifas basura”, en las que las cuestiones más importantes y urgentes se someten a la atención del Congreso, que responde con sus miembros menos brillantes gritando al presidente como si fuera una noche de micrófono abierto en Comedy Store.

¿Y las compañías aéreas? Si ir al cine te parece miserable, volar a cualquier sitio hoy en día es como ser un huésped de larga duración en un sitio negro de la CIA. Las peores empiezan con tarifas baratas y luego suben el precio con tasas por cosas como llevar una maleta o tomar una bebida a bordo.

Algunos argumentarán que es un error sentarse encima de un sector en declive viendo cómo caen los ingresos y luego cobrar más a los clientes que te quedan por el mismo producto con la esperanza de recuperar los ingresos.

Pero, sinceramente, como pagar más por entrar en el grupo de embarque A1-A15 de Southwest para tomar esos lujosos asientos de “primera clase Southwest” en la fila de salida, creo que la gente pagaría un poco más si obtuviera más a cambio.

Los cines ya han adoptado asientos de estadio, de modo que ni siquiera las cabezas alienígenas más grandes pueden bloquear la pantalla. Han añadido asientos más bonitos que se reclinan, y mejor comida e incluso alcohol a sus menús.

Pero, ¿quién no pagaría un poco más por un cine que vendiera palomitas solo en recipientes resistentes, para que el incesante susurro de los dedos prensiles en bolsas de papel no rompiera la paz del cine? ¿O salas insonorizadas para las personas que no paran de hablar durante la película, que ignoran el silenciamiento a lo Kevin McCarthy como si fueran miembros del Freedom Caucus?

Un cine con inhibidores de telefonía tendría tanto éxito como “Maverick” en taquilla, y sin duda valdría un par de dólares más.

AMC es un negocio, y tiene derecho a tomar decisiones empresariales. El riesgo, sin embargo, no es que la gente no pague más por sentarse en los asientos buenos. El riesgo es que no vayan al cine.