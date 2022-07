Cortez Masto no es antipolicía

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, a la derecha, habla sobre los precios de los medicamentos recetados durante una conferencia de prensa con la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, a la izquierda, el martes 26 de abril de 2022, en el Capitolio en Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, el viernes 1º de julio de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Es una regla en política: Ataca a tu oponente en sus fortalezas y desequilíbrala.

Es una regla que el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Adam Laxalt, siguió en mayo, cuando anunció su apoyo a través de la Alianza de Seguridad Pública de Nevada. Ese grupo, formado por sindicatos policiales—incluida la Asociación de Protección de la Policía de Las Vegas— lo apoyó este año. En 2016, el sindicato formó parte de una coalición que apoyó en cambio a la demócrata Catherine Cortez Masto.

“En lugar de ayudar a las fuerzas del orden, Cortez Masto se ha centrado en impulsar la agenda de los radicales antipoliciales de su partido que desvirtúan a los policías en todo momento”, dijo Laxalt en un comunicado en ese momento. “Estoy centrado en ayudar a las fuerzas del orden a mantener la seguridad en Nevada, y siempre los apoyaré. Los votantes deben saber que, como su próximo senador, me opondré a desfinanciar a la policía y me aseguraré de que nuestros oficiales tengan las herramientas que necesitan para hacer su trabajo”.

Es una afirmación audaz, pero difícil de reconciliar con la historia de Cortez Masto.

En primer lugar, Cortez Masto sirvió durante dos años como fiscal federal en Washington, D.C., donde trabajó con la policía para poner a los criminales tras las rejas.

En segundo lugar, Cortez Masto se desempeñó como fiscal general en Nevada durante ocho años, donde desarrolló una reputación de combatiente contra la violencia doméstica y el tráfico sexual. Hizo un buen trabajo, pero no crean en mi palabra. El hombre que la sucedió la llamó “modelo a seguir”.

¿Ese hombre? Adam Laxalt.

Tercero, Cortez Masto está casada con un policía. Y no cualquier policía: Paul Masto es un agente especial retirado del Servicio Secreto de Estados Unidos que protegió a presidentes de ambos partidos y terminó su carrera como agente especial adjunto a cargo de la oficina de campo de Las Vegas. Es difícil impulsar una agenda radical antipolicial cuando estás casada con un federal.

En cuarto lugar, su historial en el Senado es cualquier cosa menos radicalmente antipolicial. Ha votado a favor de la financiación de la policía, de la legislación para combatir los suicidios de las fuerzas del orden (que fue firmada por el entonces presidente Donald Trump) y de un proyecto de ley para combatir la crisis de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas.

En quinto lugar, cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden. Ha recibido los apoyos de la Coalición de las Fuerzas del Orden de Nevada y de la Asociación de Oficiales de Seguridad Pública de Nevada, que incluye a oficiales y supervisores de la policía de Henderson, a supervisores de la policía de North Las Vegas, a oficiales de las fuerzas del orden del estado, incluida la Policía del Capitolio, a investigadores de la fiscalía general, a agentes de la Junta de Control de Juegos y a la policía universitaria.

“Si ella (Cortez Masto) se pasó al lado oscuro, me gustaría saber qué es lo que hizo para pasarse al lado oscuro”, dice Rich McCann, antiguo director ejecutivo de la asociación que todavía trabaja como cabildero del grupo en Carson City.

Es absolutamente cierto que los miembros de la Alianza de Seguridad Pública de Nevada cambiaron el apoyo de Cortez Masto en 2016 a Laxalt este año. El grupo se formó después de 2020, cuando el asesinato de George Floyd en Minneapolis conmovió al país y dio lugar a protestas contra la policía que se volvieron violentas en muchos lugares.

Varios sindicatos policiales, incluida la Asociación de Protección de la Policía Metropolitana, se separaron de una coalición de sindicatos de las fuerzas del orden, una reacción a cómo muchos en la izquierda y en el Partido Demócrata adoptaron amplios llamados a la reforma, incluyendo el movimiento de “desfinanciación de la policía”. (Cortez Masto, por cierto, nunca ha apoyado la desfinanciación de la policía, aunque pidió reformas tras el asesinato de Floyd. Pero ha votado a favor de leyes que limitarían los fondos federales a los gobiernos locales que desfinancien a su policía).

La alianza, que también incluye a los supervisores de la Policía Metropolitana, a los alguaciles de la ciudad de Las Vegas, a los agentes de la policía de Reno, a la policía escolar, a los alguaciles y supervisores del Condado Washoe y a la Asociación de Investigación de Agentes de Policía, ve las cosas de forma diferente a la de McCann, dijo John Abel, el agente de Las Vegas que trabaja como cabildero de la alianza en Carson City.

Abel dijo que la alianza no cree que Cortez Masto sea antipolicía, pero reconoce que la mejor manera de detener las leyes que no les gustan -como la Ley de Justicia Policial George Floyd de 2021- es tener la cámara de representantes en manos del partido republicano (GOP). (Para que conste, Cortez Masto no copatrocinó la versión del Senado de esa ley, que no se ha sometido a votación). “No es que ella (Cortez Masto) sea súper antipolicial porque no lo es”, dice Abel. “Creo firmemente que no es antipolicía”.

De hecho, sería difícil encontrar a muchas personas que digan que Cortez Masto es antipolicial, a menos que se postulen contra ella. Entonces, un sólido historial de apoyo a las fuerzas del orden se convierte en un buen objetivo político.