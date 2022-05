Seis puntos sobre la opinión filtrada de Roe vs Wade

[Autor: Juan de Dios Varela]

El presidente de la Corte Suprema de EE.UU., John Roberts, dijo durante su audiencia de confirmación en 2005 que su trabajo era similar a un ampayer que anuncia si los lanzamientos son bolas y strikes, pero no juega el juego.

La semana pasada su colega, el juez Samuel Alito, revisó la película del juego y cambió –retroactivamente- al ganador de la Serie Mundial de 1973.

El borrador de opinión filtrado de Alito, publicado por Politico, de repente hizo realidad lo que los activistas han estado advirtiendo durante años: el repudio de cualquier noción de un derecho constitucional al aborto, basado en el derecho a la privacidad o el derecho al debido proceso.

Aquí hay seis pensamientos aleatorios sobre la opinión filtrada:

El aborto no se menciona en la Constitución: al anular Roe vs Wade de 1973 y Planned Parenthood vs Casey de 1992, Alito señaló –repetidamente- que el derecho al aborto no se encuentra en la Constitución. Eso es cierto, pero hay muchas cosas que damos por sentado que no están mencionadas en la Constitución, incluido el derecho a casarse, a usar métodos anticonceptivos y otros.

Además, dado que quién redactó la Constitución y el estado de los derechos de las mujeres en la Carta Magna, la sorpresa no es que el aborto no esté en la Constitución.

¿Cuándo comienza la vida? Alito esquiva la pregunta, diciendo en la página 29 “nuestra decisión no se basa en ningún punto de vista sobre cuándo un Estado debe considerar que la vida prenatal tiene derechos o intereses legalmente reconocibles…”

Pero la base de la opinión es la idea de que los estados tienen un interés legal en proteger la vida antes del nacimiento, como en la página 66: “Estos intereses (estatales) legítimos incluyen el respeto y la preservación de la vida prenatal en todas las etapas del desarrollo… La protección de la vida materna salud y seguridad; la eliminación de procedimientos médicos particularmente espantosos o bárbaros; La mitigación del dolor fetal; y la prevención de la discriminación por motivos de raza, sexo o discapacidad”.

El caso en la barra de abogados involucra una ley de Mississippi, que prohíbe el aborto después de 15 semanas, pero el fallo permitiría prohibiciones más estrictas.

Cambio de lugares: bajo el fallo de Alito, el aborto ya no sería legal en todo el país. En cambio, los estados decidirían qué reglas adoptar. Pero ya sea que las mujeres se vean obligadas a discutir en un tribunal o en un parlamento por el derecho a ejercer control sobre sus propios cuerpos y decisiones reproductivas íntimas, aún se verán obligadas a discutir. Solo que ahora, en lugar de confiar en 50 años de precedentes legales, de repente se encontrarán a merced de la geografía y la manipulación.

¿Qué pasa con otros derechos? Académicos constitucionales, incluido el decano de derecho de Berkeley, Erwin Chemerinsky, citado la semana pasada en este espacio, advierten que el borrador de Alito podría deshacer otros derechos que, como el aborto, se basan en el derecho a la privacidad.

Alito trata de evitar eso en el pase, diciendo que el aborto es diferente porque termina con “la vida o la vida potencial”. Y agrega: “Y enfatizamos que nuestra decisión se refiere al derecho constitucional al aborto y a ningún otro derecho. Nada en este dictamen debe entenderse como que pone en duda precedentes que no conciernen al aborto”.

¿Por qué no? Si Roe no es sólido porque se basa en el derecho a la privacidad no mencionado, y Casey no es sólido porque se basa en el debido proceso, ¿por qué no se debería aplicar el mismo análisis a casos de derechos similares que la corte ha encontrado en la Constitución?

Al igual que Roe originalmente, el borrador de Alito, si finalmente se adopta, no ha resuelto nada. Simplemente expandió el campo de batalla.