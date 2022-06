Más de lo mismo… otra vez

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 27 de diciembre de 2012 aparecen algunas de las armas que incluyen pistolas, rifles, escopetas y armas de asalto, recogidas en un evento de recompra de armas de Los Ángeles, expuestas durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles. [Foto Damián Dovarganes / AP]

Desde que llegué a EE.UU., he dicho lo mismo: hay un problema muy serio con la violencia, las familias, las adicciones y las armas, entre otras cosas.

Tampoco he parado de observar —y de quejarme— sobre la influencia en las decisiones importantes de jueces, políticos, de los poderosos, económicamente hablando o de los “lobistas”, que sustituyen al hombre del maletín negro de nuestros países. O sea, quienes llevan el dinero a senadores o diputados para que aprueben o bloqueen una ley.

La gente me pregunta en la calle por qué, a pesar de odiar a casi todos los políticos, hablo tanto sobre ellos. Y les contesto: porque destruyen a las parejas, las familias y, por ende, a la sociedad. Se olvidan de la importancia que tienen para mejorar el mundo. Así, el mundo, en vez de avanzar, se ha ido convirtiendo en un desastre, del que son responsables en gran parte.

La sociedad es igual a la suma de las familias que la componen. La base de la familia es la pareja. Con razón estamos tan mal. Y si sumamos lo difícil que es buscar verdadera ayuda profesional, y la falta de valores, tenemos una bomba atómica a punto de explotar.

Por eso, me da tristeza oír a muchos diciendo que quien mató a 19 niños pequeños era solo un enfermo mental, que la familia no tiene nada que ver. También, a los defensores de que haya más armas que seres humanos. Y no simples armas, para supuestamente defenderse. Son artefactos que no existían cuando se escribió la famosa Segunda Enmienda, destinados a las guerras, construidos para matar, y no para defenderse.

El tiempo pasa, y la Constitución debe adaptarse a los tiempos. Además, ¿por qué no se cumple la Primera Enmienda? En las redes, hay más palabras prohibidas que permitidas. Y de ciertos temas solo pueden hablar quienes políticos, jueces y las mal llamadas “instituciones”, se lo permiten.

Recuerde que solamente lo barato se compra con el dinero. Y como dijo Antoine de Saint Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Parece que es invisible a los ojos de quienes pueden y deben cambiar esta situación, que le está dejando a sus hijos un país sin futuro. El dinero no devolverá a uno de los suyos cuando lo pierda.

¿Peleando por el aborto? ¿A quién creen que engañan con esos cuentos? Les interesan los que aún no han nacido y llevan en su consciencia miles de muertes que pudieron evitar.

Los niños ya no quieren ir a las escuelas, y muchos padres ha decidido que estudien desde sus casas. ¿Qué le espera a este país? ¿Qué ejemplo estamos dando al mundo? ¿Con qué cara hablan de democracia o paz? Lo grave es que ya muchos aceptan que es un problema político sin solución. Si lo duda, investigue cuánto dinero han recibido para sus campañas. Millones. ¡Dios mío!