La educación sexual de niños en Estados Unidos: ¿Una bomba atómica?

Tuve la delicia de conversar con una de mis amigas colombianas, con quien se habla de temas inteligentes e interesantes, cosa difícil de abordar en la actualidad. Ya es abuela y me cuenta lo que vivió, llena de asombro, hablando con uno de sus nietos pequeños. Es algo preocupante. Le dice que un amigo es su “boyfriend” o novio. Asombrada, ella le contesta que los niños no tienen novios ni novias, pero él insiste. Y de nuevo comenta que en su escuela las maestras afirman que los niños deben tener novios y novias, y que eso es normal.

Una buena educación sexual:

– Jamás pone al niño en contra de sus padres o profesores. Esto crea un conflicto de lealtad con las personas más importantes en su vida, a esa edad. Él nunca ganará. Si defiende a sus padres, será desleal con sus profesores, y viceversa. Un niño no está lo suficientemente maduro para enfrentar con éxito ese dilema.

– Los padres tienen derecho a elegir y a ser parte de la educación sexual de sus hijos y deben ser los primeros en ser educados; aunque, por lo general, no lo están.

– Quienes educan a nuestros hijos deben ser verdaderos profesionales, no gente fanática con unos cuantos entrenamientos en ciertas teorías no científicas, y que quieren adoctrinar a los pequeños con conceptos confusos sobre la sexualidad. Quien los educa debe ser experto en psicología infantil.

– Al niño, si es varón, le preguntan si tiene novia, a lo que me opongo. Eso fomenta el machismo y una sexualidad irresponsable en la madurez. Aquí se empuja a los varones a ser mujeriegos desde niños. No veo que esto se les pregunte a las niñas. Más o menos antes de los 10 años, niños y niñas no sienten atracción por alguien, sexualmente hablando. La orientación sexual existe y está aceptada, científicamente hablando. Antes serían juegos sexuales, con niños no mayores de cinco años de diferencia de edad (uno de cinco con otro de siete). Si hay más de cinco de diferencia, es abuso sexual (uno de 10 con otro de 16).

– Un niño pequeño no tiene madurez para un noviazgo, y solo debe tener amigas o amigos especiales, no novios. El noviazgo amerita madurez, ya que se crean vínculos afectivos, se despiertan sentimientos fuertes y peligrosos que, sin educación sexual, se convierten en embarazos, infecciones, traumas, abusos y un gran etcétera.

La época más difícil de criar a un hijo es, sin duda, los primeros cinco años y la adolescencia. El amor, la sexualidad y las relaciones de pareja son periodos muy difíciles que necesitan una verdadera educación sexual integral y responsable.