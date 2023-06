El dominio militar de Estados Unidos no es inevitable

El columnista Víctor Joecks, posa para un retrato en el estudio de Las Vegas Review-Journal, el 9 de enero de 2017, en Las Vegas. [Foto Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal, archivo]

Es fácil dar por sentado el estatus de Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Pero hay muchas señales de que las fuerzas armadas están siendo erosionadas desde adentro.

En el “Día de los Caídos”, el país recuerda a más de 1 millón de hombres y mujeres que han dado su vida por nuestro país. Es humillante. La paz y la seguridad que tan a menudo damos por sentadas solo son posibles gracias al sacrificio desinteresado de tantos. Sus cónyuges, hijos y padres que quedaron atrás han llevado una pesada carga. Si estás en ese grupo, gracias.

Vale la pena profundizar en esta estadística aleccionadora. De esas más de 1 millón de muertes, más de 350,000 lucharon por la Unión durante la Guerra Civil. A modo de comparación, menos de 4.500 estadounidenses murieron luchando en la Guerra Revolucionaria, según el Sistema de Análisis de Bajas de Defensa de las fuerzas armadas.

Ese hecho por sí solo hace que la llamada Teoría Crítica de la Raza sea insostenible. Los países sistemáticamente racistas no aceptan cientos de miles de bajas para liberar esclavos de un grupo racial diferente. También expone la falsa dicotomía que surge de dividir a las personas según el color de la piel. Es ridículo afirmar que todos los soldados blancos que murieron derrotando a la Confederación eran, según el color de su piel, en realidad villanos.

Ese total de muertes también revela la fragilidad de la seguridad que disfrutamos. A lo largo de la historia de la humanidad, la principal tarea del gobierno fue proporcionar una defensa común. Falla en eso y nada más importa. Incluso hoy en día, las batallas se libran entre países y facciones internas. Actualmente hay combates en Myanmar, Sudán del Sur y Yemen, por nombrar algunos. Estados Unidos le está dando armas a Ucrania para pelear una guerra de poder contra Rusia. Se está gestando un conflicto entre China y Taiwán que puede llevar a Estados Unidos a la guerra con un enemigo fuerte.

A pesar de su poder en el campo de batalla, el ejército de los EE. UU. está luchando actualmente para derrotar a varias fuerzas que lo están debilitando desde adentro hacia afuera.

Uno de ellos es la priorización de las agendas políticas internas sobre la maximización de la fuerza letal. El año pasado, el Ejército presentó un plan para lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero cero para 2050. El plan se produjo después de que el presidente Joe Biden emitiera una orden ejecutiva para “desplegar la capacidad total de las agencias (del gobierno) para combatir la crisis climática”. El plan del Ejército exige “una flota de vehículos no tácticos totalmente eléctricos para 2035” y “vehículos tácticos totalmente eléctricos para 2050”.

Esto es una locura. El enfoque de los vehículos del Ejército debe ser su capacidad para matar al enemigo antes de que el enemigo mate a los soldados estadounidenses, o para apoyar mejor esa misión. Centrarse en cualquier otra cosa pone en riesgo innecesariamente la vida de los miembros del servicio de EE. UU. Una vez que las terribles políticas hayan degradado lo suficiente las capacidades de las fuerzas armadas de los EE. UU., las vidas de los ciudadanos estadounidenses comunes también estarán en riesgo.

El Departamento de Defensa gasta decenas de millones de dólares en “diversidad, equidad e inclusión”. La Teoría Crítica de la Raza se enseña en las academias militares de EE. UU.

El ejército ha unificado durante mucho tiempo a los estadounidenses de diferentes orígenes al alinearlos en una misión digna y hacer cumplir estándares uniformes. La cohesión de la unidad disminuirá si a los miembros del servicio se les enseña a juzgar a sus colegas en función del color de la piel, no de la capacidad. Esta mentalidad despierta también está contribuyendo a las luchas de reclutamiento de los militares.

El liderazgo débil es otro problema importante. La desastrosa retirada de Biden de Afganistán no solo entregó el país a bárbaros que odian a Estados Unidos y oprimen a las mujeres. Reveló a Estados Unidos como un aliado en el que no se podía confiar. Importantes aliados, como Arabia Saudita y Francia, se están acercando a China.

Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo en la actualidad. Pero eso no es garantía para el mañana. Solo pregúntele a los imperios de Babilonia, Persa, Romano o Británico. Oh, es cierto. Ya no existen.