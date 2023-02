Desentrañando la paradoja de los conservadores, que aplauden el uso del poder del gobierno

Los partidarios del gobierno limitado se han sentido mucho más cómodos usando el poder del gobierno para avanzar en su agenda. Eso es una paradoja, no una contradicción.

Durante la última semana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, logró dos victorias significativas. El miércoles primero de febrero, el College Board anunció cambios significativos en su curso de Colocación Avanzada sobre estudios afroamericanos. Abandonó Black Lives Matter y la teoría “queer” y eliminó a los autores de extrema izquierda.

Ese movimiento se produjo después de que la administración de DeSantis anunciara que la versión preliminar del curso no se permitiría en las escuelas preparatorias del estado. Manny Díaz Jr., comisionado de educación de Florida, lo llamó “despertó el adoctrinamiento disfrazado de educación”.

DeSantis también ha estado renovando la educación superior en Florida. Nombró una lista de nuevos fideicomisarios conservadores para dirigir el New College of Florida. Es conocida como una escuela muy progresista. Puede que no sea por mucho tiempo. El martes pasado, la nueva junta directiva despidió a la presidenta Patricia Okker y la reemplazó con una expresidenta republicana de la Cámara de Representantes de Florida. La junta también ordenó al personal que produjera un plan para eliminar la diversidad, la equidad y la inclusión, conocido como DEI, de la universidad.

DeSantis quiere deshacerse de DEI y las burocracias de la teoría crítica de la raza en toda la educación superior. Quiere “cursos básicos arraigados en la tradición occidental” y “responsabilidad adicional para los profesores titulares”.

Estas podrían ser políticas transformadoras. Durante décadas, las instituciones de educación superior han radicalizado a los estudiantes en dogmas de izquierda. Una muestra de más de 12.000 profesores encontró que solo el 5,7 por ciento eran republicanos registrados. Casi el 50 por ciento eran demócratas.

La inclinación liberal de las universidades genera votantes demócratas. Un análisis de las elecciones de 2020 encontró que solo el 37 por ciento de los votantes blancos sin un título universitario apoyaban a Joe Biden. Entre los graduados universitarios blancos, fue del 54 por ciento.

Si DeSantis logra reducir el lavado de cerebro liberal, es más probable que los graduados universitarios de Florida sean conservadores.

Las reformas de DeSantis continúan elevando su perfil nacional antes de una candidatura presidencial esperada. Si logra ganar la nominación, será porque a los republicanos les gusta su uso del poder gubernamental.

Pero algunos, incluidos los conservadores que se identifican a sí mismos, se han opuesto a movimientos como estos en un nivel más filosófico. Los llaman autoritarios. Es hipócrita que los defensores del gobierno pequeño utilicen el gobierno para cumplir sus órdenes.

Escribiendo para The Dispatch, David French calificó a DeSantis como un guerrero de la cultura que es “propenso a luchar contra la cultura de la manera equivocada, al desplegar el poder estatal a expensas de las libertades civiles”.

Pero las escuelas y universidades públicas son de gobierno.

Los maestros y los escritores de libros de texto no tienen el derecho constitucional de adoctrinar a los estudiantes para que crean que el país se fundó sobre la supremacía blanca. No es una violación constitucional exigir a una universidad pública que enseñen sobre la constitución.

Muchos políticos republicanos evitaron meterse en temas como estos. Los demócratas y los progresistas no han mostrado tal renuencia. No sorprende que los votantes republicanos se sientan atraídos por líderes, como DeSantis, que están dispuestos a liderar.

Lo que DeSantis entiende es que el público, a través de sus líderes electos, tiene voz en el funcionamiento de las instituciones públicas.