CARICATURA: Un ejercicio de desconocimiento

¿Podemos creer en la Corte Suprema de EE.UU.? Mi respuesta es no. La Corte Suprema es una representación de los dos partidos, por lo general. No es algo en lo que podamos creer, no le interesa el bienestar de quienes vivimos en EE.UU., se encuentra totalmente politizada y actualmente es un apéndice del Partido Republicano. Que conste que no creo en casi ningún político y nunca he pertenecido a ningún partido. Ni en mi país de origen (República Dominicana), ni en EE.UU.