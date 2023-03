Virtual o presencial: Qué tipo de visita médica es mejor y cuándo es importante

La telesalud atrae a muchos pacientes porque les permite conectarse a su computadora y evitar las molestias de una visita en persona. (Dreamstime)

Cuando la pandemia de COVID-19 sacudió al país a principios de 2020 y vació los consultorios médicos de todo el país, la telemedicina se convirtió de repente en el centro de atención. Los pacientes y sus médicos recurrieron a las visitas virtuales por video o teléfono en lugar de arriesgarse a encontrarse cara a cara.

Durante los primeros meses de la pandemia, se dispararon las visitas telemédicas para recibir atención médica.

“En una o dos semanas ocurrió un cambio espectacular que cabría esperar en una década”, afirma el doctor Ateev Mehrotra, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard cuyas investigaciones se centran en la telemedicina y otras innovaciones en la prestación de atención a la salud. “Es estupendo que hayamos atendido a los pacientes, pero no hemos acumulado las normas y los trabajos (de investigación) que normalmente acumularíamos para saber qué funciona y qué no”.

Ahora, tres años después del inicio de la pandemia, seguimos averiguándolo. Aunque el uso de la telesalud se ha moderado, ha encontrado un papel en muchas consultas médicas, y es popular entre los pacientes.

Más que ningún otro campo, la salud mental ha adoptado la telesalud. Según FairHealth, una organización sin fines de lucro que gestiona una gran base de datos de reclamaciones de seguros privados y de Medicare, las enfermedades mentales representaron algo menos de dos tercios de las reclamaciones de telesalud en noviembre de 2022.

La telesalud atrae a muchos pacientes porque les permite conectarse a su computadora y evitar el tiempo y los gastos de conducir, estacionarse y organizar el cuidado de los niños que suele requerir una visita en persona.

Pero, ¿cómo calibrar cuándo es mejor optar por la telemedicina y cuándo por la consulta en persona? No hay reglas rígidas, pero a continuación se indican algunos casos en los que puede ser más sensato optar por una u otra opción.

Si es tu primera visita

“Como paciente, intentas evaluar al médico, ver si puedes hablar con él y confiar en él”, dice el doctor Russell Kohl, médico de familia y miembro de la junta de American Academy of Family Physicians. “Es difícil hacer eso en una visita de telemedicina”.

Puede que tu seguro haya cambiado y necesites un nuevo médico de cabecera o ginecólogo-obstetra. O tal vez padezcas una enfermedad crónica y tu médico te haya sugerido añadir un especialista al equipo. Una visita en persona puede ayudarle a sentirte cómodo y seguro con su participación.

A veces, una primera visita en persona también puede ayudar a los médicos a evaluar a sus pacientes de forma intangible. Tras un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, un oncólogo puede querer examinar el sitio de una biopsia. Pero igual de importante es evaluar el estado emocional del paciente.

“Un diagnóstico de cáncer es un acontecimiento emocional; es un momento que cambia la vida, y un doctor quiere responder a eso”, dijo el doctor Arif Kamal, oncólogo y jefe de pacientes de American Cancer Society. “Hay cosas que puedes pasar por alto a menos que estés sentado a uno o dos metros de la persona”.

Una vez que está más claro cómo afronta y responde el paciente al tratamiento, es un buen momento para hablar de incorporar visitas de telemedicina.

Si parece necesario un examen físico

Puede parecer una obviedad, pero hay matices. Cada vez más, los equipos de monitoreo que las personas pueden tener en casa -un tensiómetro, un glucómetro digital o un estetoscopio, un pulsioxímetro para medir el oxígeno en sangre o un monitor Doppler que controla los latidos del corazón del feto- pueden darles a los médicos la información que necesitan, reduciendo el número de visitas presenciales necesarias.

La salud física general de una persona puede ayudar a inclinar la balanza sobre la necesidad de un examen en persona. Una persona de 25 años con buena salud general suele ser mejor candidata para la telesalud que una de 75 años con múltiples enfermedades crónicas.

Pero algunos problemas de salud suelen requerir un examen en persona, según los médicos, como el dolor abdominal, el dolor musculoesquelético intenso o los problemas relacionados con los ojos y los oídos.

El dolor abdominal puede indicar problemas de vesícula biliar, hígado o apéndice, entre otros muchos.

“No sabríamos cómo evaluarlo sin un examen”, afirma el doctor Ryan Mire, internista y presidente de American College of Physicians.

A menos que un médico haga un examen físico, con demasiada frecuencia los niños con infecciones de oído reciben recetas de antibióticos, dijo Mehrotra, señalando un estudio del que es coautor en el que se comparan las diferencias de prescripción entre las visitas de telemedicina, la atención urgente y las visitas de atención primaria.

En obstetricia, la pandemia aceleró un cambio gradual hacia menos visitas prenatales en persona. Normalmente, el embarazo conlleva 14 visitas presenciales. Algunos modelos recomiendan ahora ocho o menos, según el doctor Nathaniel DeNicola, presidente de telesalud de American College of Obstetricians and Gynecologists. Un estudio no encontró diferencias significativas en las tasas de partos por cesárea, nacimientos prematuros, peso al nacer o ingresos en la unidad de cuidados intensivos neonatales entre las mujeres que recibieron hasta una docena de visitas prenatales en persona y las que recibieron una combinación de visitas presenciales y virtuales.

La anticoncepción es otro ámbito en el que menos puede ser más, según DeNicola. Las pacientes pueden hablar virtualmente de los pros y los contras de las distintas opciones y puede que solo tengan que programar una visita si quieren que se les coloque un DIU.

Si algo es nuevo o cambia

Cuando aparece un nuevo síntoma, los pacientes deben programar una visita en persona. Aunque el paciente padezca una enfermedad crónica, como diabetes o cardiopatía, que esté bajo control y cuya atención esté a cargo de un médico conocido, a veces las cosas cambian. Eso suele llamar a una reunión cara a cara.

“Yo les digo a mis pacientes: ‘Si hay síntomas nuevos o un empeoramiento de los síntomas existentes, probablemente se justifique una visita en persona’”, afirma el doctor David Cho, cardiólogo que preside el Consejo de Innovación en Atención a la Salud de American College of Cardiology. Los cambios pueden incluir dolor torácico, pérdida del conocimiento, dificultad para respirar o piernas hinchadas.

Cuando los pacientes están sentados frente a él en la sala de exploración, Cho puede escuchar su corazón y los pulmones y hacerles un electrocardiograma si alguien tiene dolor torácico o palpitaciones. Les toma la presión, les examina los pies para ver si retienen líquido y les mira las venas del cuello para ver si están inflamadas.

Pero todo eso puede no ser necesario para un paciente con insuficiencia cardiaca, por ejemplo, cuyo estado es estable, dijo. Pueden controlar su peso y su tensión en casa, y puede bastar con una visita periódica por video.

Según los expertos, los controles por video son eficaces para muchas personas cuyas enfermedades crónicas están bajo control.

Kamal, de American Cancer Society, explica que, cuando una persona se somete a un tratamiento contra el cáncer, hay momentos cruciales que exigen una reunión en persona.

“El cáncer ha cambiado o el tratamiento ha cambiado”, dijo. “Si van a suspender la quimioterapia, tienen que estar allí en persona”.

Y una recomendación clara que vale para casi todas las situaciones: Incluso si un médico o el programador de la consulta sugieren una visita virtual, no tienes por qué aceptarla.

“Como consumidor, debes hacer lo que te resulte más cómodo”, afirma el doctor Joe Kvedar, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y expresidente de American Telemedicine Association. “Y si realmente quieres que te vean en la consulta, debes defenderlo”.