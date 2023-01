Sobre Nutrición: Consejos sencillos para adoptar mejores decisiones en 2023

Especifica el comportamiento que quieres cambiar. "Este año voy a comer mejor" no basta. Una mentalidad mejor identifica exactamente cómo vas a hacerlo. (Lasse Behnke/Dreamstime)

Hace unos años, después de las fiestas, hablé con un empleado de un supermercado local. “Es curioso”, me dijo. “Desde Acción de Gracias hasta Navidad, no podemos abastecernos de rompope lo bastante rápido. El día después de Año Nuevo, apenas y podemos regalarlo”.

Sin duda, esta es la época del año en que muchos de nosotros queremos tomar mejores decisiones. Considera estas ideas:

■ Decide si estás preparado para hacer un cambio: Querer ponerte en forma es una cosa. Estar dispuesto a hacerlo de verdad es otra. Sé sincero. ¿Es un buen momento para taclear algo nuevo?

Si es así, especifica el comportamiento que quieres cambiar. “Este año voy a comer mejor” no sirve. Una mentalidad mejor identifica exactamente cómo vas a hacerlo. Por ejemplo: Voy a comer al menos una taza de verduras con la comida y la cena. O, cuando quiera un tentempié dulce, pelaré y comeré una naranja.

Si estás intentando perder peso, prepárate para el largo camino. Cuanto más rápido se pierde peso, más rápido se recupera. Si tu objetivo es perder grasa corporal (no el preciado músculo), una pérdida de peso constante de una a dos libras a la semana cosechará los mejores resultados.

■ Busca formas de moverte más: Los músculos que se mueven queman calorías y se fortalecen en el proceso.

■ Aprende a identificar el hambre física: Antes de comer, pregúntate: “¿Tengo hambre?”. Si la respuesta es negativa, busca otra cosa que hacer.

■ Aprende a identificar el hambre emocional: Las hormonas del estrés suelen susurrar “¡Rápido! Tienes que tomar una cuchara y zambullirte en ese helado!”. Escucha en cambio a tu mejor yo: “Has tenido un día duro. ¿Qué tal una reconfortante taza de té?”.

■ Aprende a decir que no: “Sí, esa galleta parece deliciosa. Pero acabo de comer y no tengo hambre. Así que, no.

■ Repítete tu objetivo en voz alta todos los días: Por ejemplo, puedes mirarte al espejo esta mañana y decir: “Hoy voy a dar una vuelta a la manzana después de comer”. Entonces, ¿qué crees que tu cerebro te recordará que hagas hoy después de comer?

■ Tómatelo día a día: Los psicólogos nos dicen que necesitamos repetir una acción muchas veces antes de que se convierta en un hábito. Y si has escuchado que este proceso dura 21 días, puede que sea mucho más largo que eso.

Según una investigación reportada en 2019 en la Oxford Research Encyclopedia of Psychology, puede que necesitemos practicar un nuevo comportamiento durante dos meses o más antes de “adquirir el hábito”. También es interesante que, según este mismo reporte, un nuevo hábito -como el ejercicio- puede dominarse en menos tiempo si lo hacemos antes, en lugar de más tarde, durante el día.

■ Y sé siempre amable contigo mismo: Es un nuevo año. Disfrutemos de cada día.