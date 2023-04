Savvy Senior: Consejos y recursos para preparar tu testamento

Estimado Savvy Senior: Me gustaría hacer mi testamento y me gustaría saber si puedo hacerlo yo mismo. ¿O tengo que contratar a un abogado? – No Tengo Mucho

Estimado No Tengo Mucho: Casi todos necesitamos un testamento, pero solo un tercio de los estadounidenses lo ha preparado. Un testamento garantiza que tu dinero y tus bienes se distribuyan como lo deseas.

Si falleces sin testamento (es decir, “intestado”), tu patrimonio se resolverá de acuerdo con la legislación estatal. Los detalles varían según el estado, pero normalmente los bienes se distribuyen siguiendo una jerarquía de sobrevivientes: es decir, primero al cónyuge, luego a los hijos, luego a los hermanos, y así sucesivamente.

También debes tener en cuenta que determinadas cuentas tienen prioridad sobre el testamento. Por ejemplo, si son propietarios conjuntos de una vivienda o una cuenta bancaria, la vivienda y los fondos de la cuenta pasarán al titular conjunto, aunque tu testamento disponga lo contrario. Del mismo modo, las cuentas de jubilación y las pólizas de seguro de vida se distribuyen a los beneficiarios que designes, por lo que es importante mantenerlas al día.

¿Necesitas un abogado?

No necesariamente. Crear un testamento con un programa informático de “hazlo tú mismo” puede ser aceptable en algunos casos, sobre todo si tienes un patrimonio sencillo y una situación familiar sin complicaciones. De lo contrario, lo mejor es buscar asesoramiento profesional. Un abogado con experiencia puede asegurarse de que cubras todos los aspectos, lo que puede evitar confusiones y disputas familiares cuando ya no estés.

Si necesitas ayuda para encontrar a alguien, los sitios web de National Academy of Elder Law Attorneys (NAELA.org), National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC.org) y American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC.org) son buenos recursos.

El costo varía según el lugar en donde te encuentres y la complejidad de tu situación, pero puede costarte entre 200 y mil dólares o más hacer tu testamento. Para ayudarte a ahorrar, compara precios y pide presupuestos a varios bufetes. Antes de reunirte con un abogado, haz una lista detallada de tus bienes y cuentas para que tu visita sea más eficaz.

Si no dispones de mucho dinero, consulta al colegio de abogados de tu estado (consulta FindLegalHelp.org) para encontrar ayuda legal de bajo costo en tu zona. O llama a Eldercare Locater al 800-677-1116 para que te recomienden a alguien.

Si estás interesado en hacer tu propio testamento, algunas de las mejores opciones son Quicken WillMaker & Trust de Nolo (Nolo.com, 99 dólares) y Trust & Will (TrustandWill.com, 159 dólares). O, si eso es más de lo que estás dispuesto a pagar, puedes hacer tu testamento gratis en FreeWill.com o DoYourOwnWill.com.

Si haces tu propio testamento, es recomendable que lo revise un abogado.

¿Dónde guardarlo?

Una vez redactado el testamento, el mejor lugar para guardarlo es en una caja fuerte a prueba de incendios o en un archivador en casa, en una caja de seguridad de tu banco o en internet en sitios como Everplans.com. Pero asegúrate de que tu albacea sabe dónde está y tiene acceso a él. O, si es un profesional quien prepara tu testamento, guarda el documento original en el despacho de tu abogado. Además, asegúrate de actualizar tu testamento si cambian sus circunstancias familiares o económicas o si te mudas a otro estado.