Retirada de waffles y pancakes congelados afecta a Albertson’s, Target y otros

Esta imagen, proporcionada por TreeHouse Foods, Inc., muestra el empaque de dos estilos de waffles, entre cientos de marcas de waffles congelados, que son parte de una retirada voluntaria del mercado porque los productos pudieran estar contaminados con la peligrosa bacteria listeria, dijo el martes el fabricante, TreeHouse Foods, Inc. (TreeHouse Foods, Inc. vía AP)