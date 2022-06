Planned Parenthood se prepara para la afluencia de pacientes si se anula Roe

junio 13, 2022 - 11:04 am

En esta foto de archivo del 5 de mayo de 2022, la gente asiste a una manifestación por el derecho al aborto en el Capitolio del Estado de Utah, en Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)

Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula el caso Roe v. Wade, Nevada debería esperar una afluencia de pacientes de los estados vecinos de Arizona, Idaho, Utah y otros estados dispuestos a restringir aún más los abortos o a prohibirlos por completo, dijeron los representantes de Planned Parenthood.

“Creo que vamos a ver esa (afluencia) en cualquier estado que sea capaz de mantener el acceso al aborto, en caso de que caiga Roe v. Wade”, dijo el viernes la doctora Kristina Tocce, directora médica de Planned Parenthood de las Rocky Mountains.

Planned Parenthood espera que su volumen de abortos aumente en un 80 por ciento -o en 10 mil pacientes- en la región de las Rocky Mountains, que incluye el sur de Nevada, Colorado y Nuevo México.

Este espectacular aumento se debe en gran parte a que Texas se ha mudado a la ilegalización del aborto, dijo Tocce. En 2019, 55,966 tejanas abortaron en ese estado, según los Servicios de Salud y Humanos de Texas.

Una ley de Texas de 2021 puso fin a la mayoría de los abortos en ese estado, al permitir que se interpongan demandas civiles contra quien se presente a un aborto una vez que pueda detectarse el latido del corazón del feto, lo que ocurre aproximadamente a las seis semanas, dijo Tocce. A pesar de que existe una excepción para los casos en que el embarazo pone en peligro la vida, contó que una mujer que no podía recibir quimioterapia para un cáncer recurrente hasta que se interrumpiera su embarazo tuvo que viajar a Colorado para abortar.

Sin embargo, en la mayor parte del país, los abortos siguen siendo legales hasta que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, lo que suele ocurrir en torno a las 24 semanas. Si se anula el caso Roe v. Wade, los estados pueden aplicar mayores restricciones, y al menos la mitad se está mudando en esta dirección.

El derecho al aborto no está en peligro inmediato en Nevada. Un referéndum de los votantes de 1990 codificó en la ley el derecho al aborto en Nevada, uno de los más de una docena de estados que cuentan con estas protecciones.

Para hacer frente al aumento del volumen de pacientes, los dos centros de Planned Parenthood del sur de Nevada están añadiendo personal y aumentando su horario, dijo Tocce. No hay planes inmediatos para aumentar el número de centros aquí o añadir centros cerca de las fronteras con otros estados.

Ya a nivel regional, “hemos visto aumentar drásticamente nuestros tiempos de espera para la programación”, dijo. Un retraso en la cita podría impedir a una mujer interrumpir un embarazo usando la medicación u obligarla a viajar a un estado donde pueda conseguir una cita más temprana.

En Nevada, se reportaron 8,414 abortos en 2019, según el Instituto Charlotte Lozier, oponente al aborto, y que cita datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada.

Arizonianas “ya huyen”

Las mujeres de Arizona ya están buscando abortos en estados donde hay menos restricciones, con datos recientes que muestran que cientos han viajado a San Diego, dijo Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Arizona.

A diferencia de California o Nevada, Arizona exige un periodo de espera de 24 horas, una ecografía “médicamente innecesaria” y que los médicos lean a las pacientes un guión que Fonteno describió como estigmatizante.

“Hemos visto que, debido a estos onerosos requisitos que son, de nuevo, médicamente innecesarios, algunas de nuestras pacientes en Arizona ya están huyendo del estado para conseguir… una atención al aborto accesible”, dijo Fonteno.

Arizona cuenta con una ley que prohíbe los abortos y que es anterior a Roe v. Wade, pero que no se ha aplicado desde que la histórica decisión la invalidó. Si se anula Roe, no está claro si se aplicará la antigua ley. Mientras tanto, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, firmó en marzo una ley que prohibiría la mayoría de los abortos después de las 15 semanas, con excepciones limitadas para las urgencias médicas, pero no para la violación o el incesto.

En 2020, se reportaron 13,186 abortos en Arizona, todos menos 636 que se presentaron antes de las 15 semanas, según datos del estado.

Si se restringe más el aborto en Arizona, Fonteno espera que el sur de Nevada vea una afluencia de pacientes del norte de Arizona. También espera que el aumento de la demanda provoque un efecto dominó, en el que los nevadenses podrían experimentar retrasos en los servicios, incluidos los de planificación familiar y control de la natalidad.

Leyes de “activación” en Utah e Idaho

Nevada también podría recibir pacientes de Utah, que adoptó una ley llamada “de activación” que entraría en vigor si se anula el caso Roe v. Wade.

La ley, aprobada en los últimos días de la sesión legislativa del estado en 2020, prohibiría automáticamente los abortos en cualquier fase del embarazo, excepto en casos de violación o incesto, si la vida de la mujer está en peligro y cuando se produzcan determinadas anomalías fetales, dijo Karrie Galloway, directora ejecutiva y presidenta de Planned Parenthood Association of Utah.

En Utah ya existe un periodo de espera de 72 horas y se exige que la mujer reciba información sobre el aborto por mandato del estado, entregada en persona por un proveedor de atención a la salud.

Utah está “siempre a la vanguardia de la restricción gradual del acceso de las mujeres y las embarazadas al aborto”, dijo Galloway. El estado tiene una de las tasas de aborto más bajas del país, ya que se presentan menos de tres mil al año, dijo.

Los abortos quirúrgicos se presentan solo en Salt Lake City. Los abortos médicos, en los que se usan medicamentos para interrumpir un embarazo prematuro, están disponibles en Logan, Utah.

Si la prohibición entra en vigor en Utah, algunas mujeres buscarán abortos en las vecinas Nevada y Colorado, dijo Galloway. Colorado permite el aborto en cualquier fase del embarazo.

Mientras Idaho se muda para criminalizar los abortos, las mujeres de ese estado ya están buscando abortos en el norte de Utah, dijo Galloway.

En marzo, el gobernador de Idaho, Brad Little, firmó una ley similar a la de Texas que permite entablar demandas civiles contra los profesionales médicos que practiquen abortos después de que se detecte la actividad cardíaca del feto. La ley, que ha sido impugnada en los tribunales por la regional Planned Parenthood, sigue en suspenso.

En 2020, la Legislatura de Idaho aprobó una ley de activación que, en caso de anularse el caso Roe contra Wade, convertiría en delito grave el hecho de presentarse a un aborto o intentar hacerlo.

Leyes liberales

Los otros dos estados que colindan con Nevada, California y Oregon, tienen algunas de las leyes sobre el aborto más liberales del país.

El gobernador Gavin Newsom le dijo a Associated Press en diciembre que esperaba convertir a California en un “santuario” para las personas que buscan un aborto fuera del estado, y un grupo que convocó recomendó que el estado pagara incluso su viaje y alojamiento.

California es uno de la media docena de estados que exigen a las compañías de seguros privadas que cubran los abortos. El miércoles, los legisladores demócratas anunciaron que pretenden consagrar la protección del aborto en la constitución del estado.

En Oregon, el aborto está permitido hasta el nacimiento.