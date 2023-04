Las infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos aumentaron en 2021

Los casos de las principales infecciones de transmisión sexual (ITS) aumentaron a más de 2.5 millones en 2021, dijeron los funcionarios de salud de Estados Unidos en un reporte final revisado, liderado por las tasas de sífilis que aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior.

abril 18, 2023 - 9:26 am

Sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta. (Dreamstime)

Las tasas de sífilis aumentaron alrededor del 32 por ciento en 2021, después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron en un reporte preliminar el año pasado que esperaban un aumento del 26 por ciento. Los casos entre los lactantes, que pueden infectarse durante el embarazo, también aumentaron alrededor de un tercio, lo que provocó 220 mortinatos y muertes infantiles en 2021, reportaron los CDC.

Estos casos han aumentado cada año en la última década, según los CDC. Las infecciones congénitas pueden causar enfermedades graves en los bebés, como deformidades óseas, ceguera y pérdida de audición.

Los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento contribuyen a la propagación de las infecciones de transmisión sexual, afirman investigadores y activistas. Algunos llaman a aumentar las pruebas de detección y la educación, ya que las enfermedades son más fáciles de tratar cuando se detectan pronto.

“La sífilis -y especialmente la sífilis congénita- es el aviso de una epidemia devastadora y fuera de control de infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado David Harvey, director ejecutivo de National Coalition of STD. “Se trata de infecciones completamente prevenibles que con demasiada frecuencia pasan desapercibidas, no se detectan y no se tratan. Necesitamos una respuesta de todo el gobierno que esté a la altura de la gravedad de esta crisis”.

Otras infecciones de transmisión sexual también aumentaron: las tasas de gonorrea y clamidia aumentaron aproximadamente un cuatro por ciento cada una entre 2020 y 2021. Las tasas de clamidia se mantienen por encima de los niveles anteriores al COVID, lo que hace temer que el cribado de esta enfermedad, a menudo asintomática, se haya visto afectado por la pandemia. Según los CDC, los hombres homosexuales y bisexuales, así como las comunidades afroamericanas y nativas americanas, siguen viéndose afectados de forma desproporcionada.

“La epidemia de ITS en Estados Unidos no muestra signos de desaceleración”, afirmó en un comunicado Leandro Mena, director de prevención de enfermedades de transmisión sexual de los CDC. “Las razones de los continuos aumentos son multifacéticas – y también lo son las soluciones”.

El aumento de los casos de ITS refuerza la necesidad de pruebas y tratamientos accesibles, así como el desarrollo continuo de nuevas vacunas y medicamentos postexposición, según los CDC.

“Será necesario que muchos de nosotros trabajemos juntos para usar eficazmente las herramientas nuevas y existentes, para aumentar el acceso a servicios de atención a la salud sexual de calidad para más personas, y para fomentar la innovación continua y la priorización de la prevención y el tratamiento de las ITS en este país”, dijo Mena.

Los diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual descendieron al principio de la pandemia, pero aumentaron durante el resto de 2020. Es posible que estas cifras se hayan subestimado debido a las interrupciones de las pruebas de detección y las visitas de atención a la salud relacionadas con el COVID, según indicaron los CDC en su momento.