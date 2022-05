Identificados los hospitales del sur de Nevada con casos de “superbacterias”

Candida auris es una superbacteria resistente a los medicamentos que puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte. (Getty Images)

A última hora del jueves, el departamento de salud del estado identificó los 19 hospitales y centros de enfermería especializada del sur de Nevada que han reportado casos este año de una “superbacteria” resistente a los medicamentos que puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada no especificó qué centros habían experimentado brotes del hongo “Candida auris”, ni cuántos casos se habían identificado en cada centro.

“No hay brotes determinados en ninguna instalación actualmente”, dijo el viernes la representante del departamento, Dawn Cribb, en un correo electrónico.

El departamento también reveló que se han producido 14 muertes de pacientes, “pero no está claro en este momento si las muertes se produjeron debido a que el paciente tenía una infección por C. auris o a otras condiciones médicas”, dijo Cribb.

El departamento de salud inició una investigación sobre los brotes de C. auris a mediados de abril. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades desplegaron un equipo que está en los centros de atención a la salud esta semana para ayudar en la investigación.

C. auris, que se propaga fácilmente a través del contacto con superficies contaminadas, puede causar infecciones del torrente sanguíneo e incluso la muerte, sobre todo en pacientes de hospitales y residencias de ancianos con problemas médicos graves. Según los CDC, más de uno de cada tres pacientes que tienen una infección invasiva por C. auris, como la que afecta a la sangre, el corazón o el cerebro, muere.

Instalaciones

La lista de centros del estado, facilitada en respuesta a las peticiones del Review-Journal, incluye 10 hospitales de cuidados intensivos: Centennial Hills; Desert Springs; Henderson; MountainView; St. Rose Dominican, campus de San Martín; Spring Valley; Summerlin; Sunrise; University Medical Center (UMC); y hospitales Valley.

Identifica cuatro hospitales de especialidades: Horizon Specialty-Henderson; Horizon Specialty-Las Vegas; Kindred Flamingo; y Kindred Sahara.

E identifica cinco centros de enfermería especializada: College Park Rehab; Kindred Flamingo; Silver Hills Healthcare Center; Silver Ridge Healthcare; y St. Joseph Rehab.

Contactado a última hora del jueves, un representante del Valley Health System dijo que el grupo hospitalario respondió inmediatamente a la amenaza del hongo.

“En cuanto tuvimos conocimiento de la presencia de Candida auris (C. auris), empezamos a tomar precauciones inmediatas con pruebas de vigilancia y/o cultivo, procesos de seguridad del paciente y protocolos de limpieza mejorados”, escribió la representante Gretchen Papez en un correo electrónico. “Los hospitales del Valley Health System usan protocolos de limpieza mejorados cuando se da de alta a un paciente que estaba aislado (es decir, pacientes con superbacterias). Esas habitaciones y equipos se desinfectan usando cloro y tecnología de luz ultravioleta”.

Los seis hospitales del Valley Health System, el mayor grupo hospitalario del sur de Nevada, están en la lista.

St. Rose Dominican solo ha identificado un caso de C. auris, en marzo en su campus de Siena, no el de San Martín, según dijo el jueves por la noche su representante Gordon Absher.

Un representante del UMC dijo esta semana que el hospital del condado había identificado un “grupo” de casos y que estaba guiando a sus médicos “a través de los procedimientos de control de infecciones necesarios para mantener la salud y la seguridad de nuestros pacientes y cuidadores”.

Un representante del Sunrise Health System, cuyos hospitales Sunrise y MountainView han reportado casos, dijo esta semana que el grupo hospitalario “sigue trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada y los CDC para comprender y abordar esta enfermedad emergente en todos los entornos sanitarios de Las Vegas”.

No fue posible ponerse en contacto con los administradores de los hospitales de especialidades y los centros de enfermería especializada fuera de horario.

Desde el 3 de enero hasta el lunes, se identificaron 73 casos clínicos de C. auris y 92 casos en los que los individuos estaban “colonizados” por el hongo pero no tenían una infección activa, según el estado. Los individuos colonizados no presentan síntomas de infección, pero tienen el hongo en alguna parte de su cuerpo, lo que les permite propagar la enfermedad.

En 2021, se reportaron cerca de 1,300 casos confirmados o probables de C. auris, según los datos de los CDC, con casos por debajo del triple en California, Florida, Illinois y Nueva York. En Nevada se reportaron dos casos el año pasado.

Candida auris, identificada por primera vez en Japón en 2009, es una grave amenaza para la salud mundial, según los CDC. La infección, que antes era rara, se ha vuelto más común y suele ser resistente a los múltiples fármacos que se suelen usar para tratar las infecciones por Candida. Algunas de sus cepas son resistentes a todos los tipos de antifúngicos.

Este es un reportaje en desarrollo.