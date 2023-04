Grupo de animadoras de la tercera edad tiene la misión de repartir ‘alegría y lentejuelas’

Las Vegas Golden Gals, un grupo de animadoras de la tercera edad, actúan durante la Aging Wellness Expo en el hotel-casino South Point, en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Teresa Kettle, miembro de las Vegas Golden Gals, actúa con el grupo de animadoras de la tercera edad, durante la Aging Wellness Expo en el hotel-casino South Point, en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas Golden Gals, un grupo de animadoras de la tercera edad, actúan durante la Aging Wellness Expo en el hotel-casino South Point, en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Personas observa la actuación de las Vegas Golden Gals, un grupo de animadoras de la tercera edad, durante la Aging Wellness Expo en el hotel-casino South Point, en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

De izquierda a derecha, Cynthia Hunt, Belinda Potts y Cheryl Cortez, miembros de Vegas Golden Gals, un equipo de animadoras de la tercera edad, actúan durante la Aging Wellness Expo en el hotel-casino South Point, en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas Golden Gals, un grupo de animadoras de la tercera edad, actúan durante la Aging Wellness Expo en el hotel-casino South Point, en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Una sencilla misión motiva a las Vegas Golden Gals, según su fundadora: repartir “alegría y lentejuelas” dondequiera que vayan.

Las sonrisas, las miradas curiosas y el interés que hace voltear también parecen seguir al equipo de animadoras de señoras mayores, según se deduce de su actuación en la Aging Wellness Expo celebrada el mes pasado en South Point.

Los demás expositores del evento -aseguradoras de Medicare, proveedores de asistencia sanitaria y un sinfín de empresas de interés para las personas de 50 años y más- probablemente desearían haber tenido también la previsión de asistir con un atuendo tan deslumbrante.

Pero las Golden Gals aportaron algo más que un toque de moda. Igual de sorprendentes fueron la energía y la alegría que aportaron a la fiesta.

Su fundadora, Belinda Potts, dice que concibió el grupo de 55 años y más como un vehículo para que las mujeres se divirtieran, hicieran nuevas amigas y “animaran a los adultos mayores a moverse más”.

Las llamativas rutinas con pompones del grupo “animan a la gente a levantarse y moverse”, coincide Cindy Williams, una de las fundadoras de Golden Gal y coreógrafa del grupo. “Sabemos que sentarse, para los adultos mayores, no es el mejor plan”.

Potts fundó las Golden Gals en febrero de 2022, tras ver un reportaje en un noticiero televisivo sobre las integrantes de un grupo de animadoras de la tercera edad de Wisconsin que murieron cuando un vehículo arrolló a una multitud en un desfile. Recuerda haberse sentido conmovida por la tragedia, pero también inspirada por la forma en que las mujeres estaban repartiendo alegría.

“Pensé: ‘Bueno, si ellas pueden hacer eso, ¿por qué no podemos tener un grupo de animadoras en Las Vegas?’”, dice Potts.

Publicó una nota en redes sociales buscando voluntarias y se sorprendió cuando “empecé a recibir todas esas llamadas”.

‘Gente de todos los niveles’

Siete mujeres que respondieron a la petición de Potts se convirtieron en las Vegas Golden Gals, cuenta Williams, y “nuestra primera salida fue el desfile Helldorado Vegas Days”.

Han participado en cinco desfiles e incluso actuaron en Enchant, en Resorts World Las Vegas. La compañía cuenta ahora con 17 integrantes, algunas de las cuales tienen experiencia previa como animadoras o bailarinas.

Williams, nacida en Michigan, por ejemplo, “creció bailando toda mi vida”. También hizo coreografías e incluso tuvo su propio estudio.

“Estamos abiertas a gente de todos los niveles”, dice Williams. “Algunas de nuestras chicas no tenían experiencia, y una de nuestras chicas era animadora profesional”.

Las animadas rutinas del grupo incluyen toques de animación, danza e incluso aeróbics. Esto último no es casualidad, ya que Potts fue animadora en una preparatoria de Indiana (generació del 73) y ejerció de instructora de aeróbics entre los 30 y los 40 años de edad, afirma.

Dixie Williams, sin parentesco con Cindy, se unió al grupo el año pasado. La ex animadora de preparatoria bromea diciendo que con las Golden Gals “estoy reviviendo mi juventud, supongo”.

Una diferencia entre aquellos días y ahora es que ella hace rutinas usando solo un brazo.

“Soy superviviente de un cáncer de mama”, dice Williams. “Luego, en diciembre, me instalaron un marcapasos”.

Por eso, dice Williams, no puede levantar el brazo izquierdo por encima de los hombros ni hacer movimientos repetitivos, no sea que los cables del marcapasos se tuerzan.

Pero eso no le impide hacer rutinas. “Soy la chica manca”, dice riendo.

‘Me levanto del sofá y me muevo’

Trabajar en función de las dificultades físicas de las integrantes no es inusual. Potts recuerda a otra señora que dijo que acababan de sustituirle la rodilla. “Le dije: ‘No me importa. Ven y únete a mí’”.

Para Lorraine Reynolds, la actuación de la expo sería la última durante un tiempo: Se estaba preparando para una operación de espalda seguida de un reposo de tres meses.

Cuando se unió al equipo, Reynolds pensaba que las Golden Gals eran “solo baile”. “No sabía que iba a ser todo esto”, añade.

Los desfiles. Las actuaciones. Las amistades. El ejercicio. A Reynolds le sorprendió que todo eso también viniera con ser una Vegas Golden Gal.

“Antes estaba sentada en el sofá y necesitaba algo que hacer”, dice. “Muchas veces, cuando nos hacemos mayores, no tenemos nada con que llenar el tiempo”.

Ahora, dice, “No. 1, me levanto del sofá y me muevo. No. 2, he conocido a chicas estupendas”.

‘Me dieron un propósito’

Las Golden Gals se han convertido en “una animada hermandad, por así decirlo”, dice Cindy Williams.

Las integrantes “me han dado las gracias” por crear el grupo, dice Potts. “Una chica me dijo: ‘Me salvó la vida’. Otra dijo: ‘Esto es lo más importante. Ahora soy muy feliz. Me dieron un propósito’. Eso es muy importante.

“Una de nuestras chicas, el otro día, dijo: ‘Me siento más alerta’, porque trabajas mucho la mente aprendiendo rutinas diferentes”. Otras integrantes dicen que han perdido peso, añade, y “me incluyo”.

Igualmente vital es el aspecto social, dice Dixie Williams. “Practicamos dos veces por semana. Todavía me emociona salir y actuar para la gente. Cuando me mudé aquí, no conocía a nadie. Ahora tengo 15 amigas a los que puedo llamar si las necesito”.

‘Es absolutamente contagioso’

Las mujeres están gratamente sorprendidas por la calurosa acogida que ha tenido su trabajo entre el público.

“La gente nos ha pedido tomarse fotos con nosotras en partidos de béisbol”, dice Potts. “Hemos actuado en un partido de los Aviators y para los Lights y los Silver Knights”.

Este fin de semana, las Golden Gals se dirigieron a Logandale para actuar en la Feria y Rodeo del Condado Clark. Potts dice que el grupo también trabaja para recaudar dinero para organizaciones benéficas relacionadas con el Alzheimer y que pronto actuarán en centros locales de vida asistida y de cuidado de la memoria.

Mientras tanto, las Golden Gals siempre están buscando nuevas integrantes. Las próximas audiciones están previstas para el 23 de abril, y Potts afirma que le gustaría aumentar el número de miembros del grupo a 20 o 25. La organización sin ánimo de lucro también busca patrocinadores.

Ah, y resultó que las Vegas Golden Gals encajaban perfectamente en la Aging Wellness Expo, aunque la receta que ofrecieran fuera simplemente alegría y lentejuelas.

“Es contagioso. Es absolutamente contagioso. Es algo por lo que realmente nos esforzamos”, dice Cindy Williams. “¿Tienes un mal día? Déjalo en la puerta”.