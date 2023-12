Distrito de Salud investiga a escuelas del CCSD después de exposición a tuberculosis

diciembre 15, 2023 - 10:41 am

Ruthe Deskin Elementary School en North Pioneer Way, en el noroeste del valle de Las Vegas. (Foto de Google)

Una investigación sobre tuberculosis se está llevando a cabo en relación con una persona con tuberculosis activa que estuvo en varios campus del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD).

El paciente tuvo un contacto cercano mínimo con personas en la mayoría de los campus, sin embargo, estudiantes y personal de la Ruthe Deskin Elementary School en el noroeste del valle fueron identificados como potencialmente expuestos a la tuberculosis, según la investigación preliminar del Distrito de Salud del Sur de Nevada.

Las personas identificadas como contactos cercanos del paciente están siendo notificadas, dijo el Distrito de Salud.

La tuberculosis activa es una enfermedad grave. Sin embargo, el Distrito de Salud hace hincapié en que no todas las personas que puedan haber estado expuestas estarán infectadas y que no todas las personas infectadas con TB tienen la enfermedad activa.

Se están ofreciendo exámenes y pruebas de detección de la tuberculosis para detectar casos de tuberculosis latente. Las personas que tienen una infección de tuberculosis latente no presentan signos ni síntomas de la enfermedad. No están enfermas y no pueden contagiar la enfermedad a otras personas.

El Distrito de Salud afirma que se compromete a realizar investigaciones inmediatas y exhaustivas de todos los casos conocidos de TB activa a medida que se reporten, con el objetivo de identificar a las personas en riesgo de exposición.

Se proporciona tratamiento a las personas que están expuestas y se descubre que tienen una infección de TB para prevenir el desarrollo de la enfermedad de TB activa y evitar futuras exposiciones a casos de TB en la comunidad.

El Distrito de Salud tiene una línea de información para las personas que puedan tener preguntas adicionales. Se puede llamar de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. al 702-759-INFO (4636) o al 866-767-5038.

El mes pasado se llevó a cabo una investigación similar sobre tuberculosis en Palo Verde High School.