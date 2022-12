Cuidados cardiosaludables durante las fiestas

Las fiestas de invierno traen consigo un aumento de las muertes cardiacas en Estados Unidos, según American Heart Association. (Getty Images).

A los cantautores les gusta decirnos que ésta es la época más maravillosa del año. Pero según American Heart Association, esta es la estación en la que tenemos más probabilidades de morir por una enfermedad cardiaca.

Un estudio publicado en la revista Circulation de la asociación revela que el día de Navidad se producen más muertes por causas cardiacas que cualquier otro día del año, seguido del 26 de diciembre y el 1° de enero, que ocupan el segundo y tercer puesto.

Aunque esta información no sea muy conocida por el público en general, sí lo es para los socorristas.

“Es algo de lo que todos somos conscientes”, afirma el doctor Randy Feikes, cirujano cardiovascular, miembro de la junta directiva de American Heart Association y director médico del Valley Health System.

Una dieta saludable durante todo el año que incluya un alto consumo de fibra y un bajo consumo de bebidas azucaradas, así como un programa de ejercicio activo, contribuyen en gran medida a reducir el riesgo cardiaco durante las fiestas, afirma Katie Spada, dietista titulada del University Medical Center. Pero hay otras precauciones que se pueden tomar durante las fiestas.

Limitar el estrés del cuerpo

“Muchas veces, la gente intenta ahorrar sus calorías o su apetito para las cenas grandes”, dice Spada, “y entonces se exceden en el consumo en una sola sesión”.

No es tan buena idea.

“Una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudar a minimizar el riesgo es comer comidas regulares antes de una gran comida festiva”, dijo. “Muchas veces, veremos oscilaciones de azúcar en sangre porque ayunamos durante el día y consumimos en exceso por la noche. Cuando nos saltamos el desayuno y la comida para preparar la cena de Navidad, luchamos contra la fisiología y aumentamos el estrés del organismo. Mitigar el estrés es realmente una de las mejores formas de optimizar la salud cardiovascular”.

Según la experta, “marcarse un ritmo”, como a algunos les gusta verlo, también puede contribuir a comer en exceso más tarde, ya que comer muy poco puede desestabilizar las hormonas del hambre.

“Cuando llegamos a esas comidas con demasiada hambre, pensamos que es por fuerza de voluntad, pero en realidad es el cuerpo el que está compensando el déficit energético del día”, explica Spada.

La clave está en hacer comidas regulares y consistentes, con un buen equilibrio de fibra, proteínas, grasas e hidratos de carbono. No pases más de cuatro o seis horas sin comer. Y eso significa una comida o un tentempié equilibrado, “no una galleta mientras sales corriendo por la puerta”.

La idea de que las comidas en gran cantidad a última hora de la tarde pueden provocar ataques cardiacos es un mito, afirma, aunque las grandes cantidades de comida a última hora pueden afectar negativamente al sueño.

Sin embargo, el consumo de alcohol puede contribuir a esos ataques mortales.

“En las fiestas se consume mucho más”, afirma Spada. “Evita beber con el estómago vacío y ve si puedes alternar tus bebidas con agua. Esas dos cosas pueden ser beneficiosas para reducir el estrés que nos produce el alcohol”.

Feikes también hizo hincapié en los peligros que puede ocasionar el alcohol.

“Hay muchos datos sobre lo horrible que es el alcohol, incluso con moderación -dijo-. Evitarlo por completo es lo mejor, pero la gente debería al menos practicar la moderación, dijo. Y es importante mantenerse hidratado, con el objetivo de consumir el doble de agua que de alcohol.

Feikes también subrayó la importancia de consumir menos carne y aumentar la parte vegetal de la dieta.

Presta atención a las señales de advertencia

Recuerda estar atento a las señales de alarma cardiaca, dijo. Entre ellas se encuentra el “clásico” dolor torácico que se extiende por el brazo, pero también las mujeres pueden sentir molestias en la parte superior del brazo, el cuello o la mandíbula, y las personas diabéticas pueden tener dificultad para respirar, aturdimiento, náuseas y mareos.

Hay una ventana de oportunidad crucial tras la cual el tratamiento pierde eficacia, dijo Feikes, y el caos de las fiestas puede llevar a saltarse esa ventana.

“El concepto de ‘voy a esperar a ver qué pasa’ es increíblemente peligroso”, dijo. “Si las cosas no están bien, no esperes” a buscar tratamiento.

Si no le has prestado atención a tu dieta, no llevas una rutina de ejercicios y no haces lo que puedes para reducir el estrés en tu vida, ahora es una buena oportunidad, dijo Feikes.

“Durante las fiestas, mientras reflexionas sobre el nuevo año y pasas tiempo con las personas que te importan, es un buen momento para desarrollar un programa” de dieta y ejercicio, dijo. “El mejor es el que realmente vas a cumplir”.

“La gente que te importa también se preocupa por ti. La mejor forma de demostrarle a la gente que te importa es cuidarte tú mismo, así estarás más tiempo”.