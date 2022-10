Cómo la pandemia pudo haber alterado tu personalidad

Desde el replanteamiento de los espacios de trabajo hasta la forma en que socializamos entre nosotros, no hay una parte de nuestras vidas que no se haya visto afectada por la pandemia. Un estudio reciente muestra que los efectos de la pandemia podrían incluso haber alterado nuestra personalidad.

Se ve una calcamonía de distanciamiento social en el suelo mientras la gente espera en la fila para recibir las vacunas contra COVID-19 de Pfizer, administradas por asistentes médicos de Well Child and Family Center de St. John en Abraham Lincoln High School de Los Ángeles, el 23 de abril de 2021. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images/TNS)

Desde el replanteamiento de los espacios de trabajo hasta la forma en que socializamos entre nosotros, no hay una parte de nuestras vidas que no se haya visto afectada por la pandemia. Un estudio reciente muestra que los efectos de la pandemia podrían incluso haber alterado nuestra personalidad.

El modelo más usado para determinar la personalidad es el “Five Factor Model”, que determina la tendencia a la extroversión, la apertura, el neuroticismo, la concientización y la amabilidad.

El estudio, publicado en la revista PLOS ONE, reveló que ocurrieron pequeños pero significativos descensos en la apertura, la extroversión, la amabilidad y la concientización en comparación con los rasgos de personalidad medidos antes de la pandemia. Los investigadores estudiaron a 7,109 participantes de diferentes edades y razas y analizaron sus personalidades antes y durante la pandemia.

Entre todos los subgrupos, los adultos más jóvenes fueron los que más cambiaron su personalidad. El estudio señala que, a medida que las personas envejecen, nuestra personalidad disminuye en neuroticismo y aumenta en amabilidad y concientización. Sin embargo, en comparación con los resultados de la personalidad prepandémica, en los adultos jóvenes ocurrió lo contrario.

Esto se debe a que “todas las cosas normales que se supone que hacen los adultos más jóvenes fueron interrumpidas: la escuela, la socialización, el trabajo”, le dijo la autora del estudio, Angelina Sutin, a NPR. Además, en comparación con los adultos jóvenes, los adultos mayores estaban “en un lugar mucho más estable en general”, dijo.

Aunque son pequeños, los cambios en la personalidad podrían tener mayores efectos en los adultos jóvenes. El estudio señala que las personalidades están asociadas a ciertos resultados. Por ejemplo, las personas con niveles más altos de concientización podrían lograr más educación, o aquellas con niveles más altos de neuroticismo podrían tener comportamientos de alto riesgo. El estudio señala que existe la posibilidad de que estos cambios se extiendan a la edad adulta, pero es necesario realizar más investigaciones antes de llegar a una conclusión.

Aunque en general se cree que la personalidad permanece estable a lo largo de la vida, las investigaciones apuntan a lo contrario.

“En las dos últimas décadas se ha demostrado que la personalidad es algo dinámico, cambiante y maleable, y que hay muchos factores diferentes que influyen en ese cambio”, le dijo a The Atlanta Journal-Constitution el doctor Brian Haas, profesor asociado de ciencias del comportamiento y del cerebro de la Universidad de Georgia. Haas no está afiliado al estudio. “La gente expresa su personalidad de forma diferente según los distintos contextos y situaciones. Así que hay un consenso creciente en el campo de la investigación de la personalidad de que esta noción de que la personalidad es realmente duradera y concreta no es realmente el caso”.

El estudio descubrió que los individuos hispanos y latinos eran los que más cambiaban de personalidad en comparación con otras razas. Los participantes hispanos y latinos informaron que tenían descensos en la amabilidad antes en comparación con los participantes no hispanos/latinos, y no disminuyeron en el neuroticismo. El estudio especula que esta diferencia podría deberse a que los participantes hispanos/latinos experimentan mayores factores de estrés por trabajar en la primera línea y se enfrentan a un mayor riesgo de COVID-19.

Los contextos culturales también desempeñan un papel en la personalidad, ya que las diferentes culturas muestran rasgos diferentes de distintas maneras. Anteriormente, Haas estudió cómo la visión del mundo afecta al bienestar en individuos de Estados Unidos y Japón.

“Hay bastantes variaciones en la expresión de los rasgos de personalidad, según los contextos culturales. La gente piensa en lo sólida o cambiante que es su personalidad de forma diferente según la cultura”, dijo Haas.

“En Estados Unidos, se valora mucho mantenerse firme, en cierto sentido, y ser la misma persona según las distintas etapas de la vida y los distintos contextos sociales. Pero en otros lugares, por ejemplo, en Japón u otras culturas de Asia Oriental, está más aceptado expresarse de forma diferente. Y ser una persona diferente según los distintos momentos de la vida o las distintas situaciones sociales”.

Los cambios de personalidad también pueden afectar a los resultados de salud. Estudios anteriores han indicado que el aumento de la concientización y la extroversión predecían una mejor salud, mientras que los niveles más altos de agradabilidad y neuroticismo tenían peores resultados de salud.

“En Estados Unidos, las personas que cambian de personalidad tienden a mostrar menores niveles de bienestar y satisfacción vital en comparación con las que no cambian de personalidad”, afirma Haas. “Así que el cambio de personalidad en general se corresponde con una disminución del bienestar”.