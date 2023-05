Cinco cosas que hay que saber sobre la infección cerebral que está afectando a niños del sur de Nevada

Tomografía computarizada cerebral de una paciente con grandes abscesos cerebrales en el lóbulo temporal izquierdo. (Getty Images)

Dieciocho niños en el Condado Clark entre las edades de cuatro y 15 años fueron diagnosticados el año pasado con un absceso potencialmente mortal, o bolsa llena de pus, en o alrededor de su cerebro, según las autoridades de salud del sur de Nevada.

La mediana de casos anuales entre 2015 y 2021 fue de solo cuatro. El dramático aumento de este tipo muy raro de infección alarmó a una neurocirujana pediátrica de Las Vegas que trata a los niños. Ella alertó al Distrito de Salud del Sur de Nevada.

¿Cuál es la causa de los abscesos?

Los abscesos tenían su origen en una infección de los senos paranasales o una infección de oído complicada con mastoiditis, una infección del hueso situado detrás de la oreja. El origen de las infecciones era el estreptococo intermedius, una bacteria de la misma familia que la causante de la faringitis estreptocócica, pero de un tipo diferente.

“Tenía infecciones de oído que luego viajaban a través del hueso localmente, que luego infectaban el cerebro”, dijo la doctora Taryn Bragg, neurocirujana pediátrica de Las Vegas, que trató los casos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los niños al principio tenían síntomas de resfriado, fiebres, dolores de cabeza.

Bragg dijo que los niños se enfermaron gravemente, en algunos casos experimentando convulsiones, dificultades en el habla y el lenguaje, y debilidad en un lado de sus cuerpos.

Los síntomas persistentes, como secreciones nasales descoloridas y fiebre alta, deben consultarse con un médico.

“Si tienes una sinusitis o una infección de oído que requiera drenaje, si pudiéramos tratarlas de previamente, quizá no se habrían convertido en infecciones cerebrales”, explica.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento médico de los niños incluía antibióticos a largo plazo y una o varias intervenciones quirúrgicas. La naturaleza de la intervención quirúrgica dependía de la extensión y el lugar exacto de la infección, e incluía el drenaje de las zonas infectadas y la extirpación temporal de una parte del cráneo para permitir la inflamación del cerebro, explicó Bragg.

Todos los niños se han recuperado totalmente o están casi totalmente recuperados, dijo Bragg. Si no se tratan, los abscesos pueden ser mortales.

¿Cuál es la causa del aumento de casos?

“Se desconoce la causa exacta del aumento de casos”, dijo la doctora Jessica Penney, funcionaria del servicio de inteligencia epidémica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que colabora con el Distrito de Salud.

Los investigadores de la enfermedad examinaron si los niños afectados tenían algún factor de riesgo inusual o experiencias comunes, analizando los antecedentes de viaje, la exposición al humo ajeno, la enfermedad por COVID-19 y el uso de cubrebocas, pero no encontraron nada inusual, dijo.

Pudieron hablar con la mayoría de las familias de los pacientes, que afirmaron que sus hijos no habían tenido ningún caso reciente de COVID-19. La mayoría de los niños también fueron sometidos a la prueba del COVID-19 en el hospital y dieron negativo para el virus.

“Nuestra investigación no reveló ninguna relación entre la vacuna COVID-19 y el aumento de abscesos cerebrales”, dijo Penney, señalando que solo un pequeño porcentaje de los niños había recibido la vacuna.

Los investigadores siguen estudiando si la menor exposición a la enfermedad durante la pandemia -debida a medidas como el cierre de escuelas y el distanciamiento social- podría haber debilitado el sistema inmunitario de los niños, un concepto conocido como deuda de inmunidad. Por el momento no hay datos que apoyen esta teoría, según Penney.

¿Es el aumento exclusivo del sur de Nevada?

Las autoridades de salud pública no saben en este momento si también se han producido aumentos en otras partes del país.

Hay pruebas anecdóticas de que los casos están aumentando no solo en niños, sino también en adultos de otras regiones, dijo Bragg, que ha hablado con sus colegas de la costa oeste y de otras partes del país. Al no ser obligatorio reportar estas infecciones, no hay datos que apoyen la idea de un aumento más generalizado.