Brotes en nueve hospitales y tres enfermerías

Los reguladores de salud estatales y federales están investigando brotes de una “superbacteria” resistente a los medicamentos que puede provocar enfermedades graves en nueve hospitales y tres centros de enfermería especializada del sur de Nevada, según reveló el miércoles el departamento de salud estatal.

En total, 19 instalaciones -16 hospitales y tres centros de enfermería- han reportado casos recientes del hongo “Candida auris”. Pero no todos estos centros están experimentando brotes, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado, que está investigando casos en hospitales de cuidados intensivos, hospitales de cuidados intensivos de larga duración y centros de enfermería especializada.

Desde el 3 de enero hasta el lunes, se identificaron 73 casos clínicos de “C. auris” y 92 casos en los que los individuos estaban “colonizados” por el hongo pero no tenían una infección activa. Los individuos colonizados no presentan síntomas de infección, pero tienen el hongo en alguna parte de su cuerpo, lo que les permite propagar la enfermedad.

El estado proporcionó los datos en una respuesta detallada a una consulta del Las Vegas Review-Journal, que reportó los brotes el martes.

“Como hemos visto en el sur de Nevada, C. auris ha causado brotes en centros de atención a la salud y puede propagarse a través del contacto con pacientes afectados y con superficies y equipos contaminados”, dijo el departamento en su respuesta.

C. auris puede causar infecciones de sangre e incluso la muerte, sobre todo en pacientes de hospitales y residencias de ancianos con problemas médicos graves. Más de uno de cada tres pacientes que tienen una infección invasiva por C. auris (como la que afecta a la sangre, el corazón o el cerebro) mueren, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que han desplegado un equipo en el sur de Nevada para ayudar en la investigación.

El departamento de salud del estado dijo que se habían producido algunas muertes entre los pacientes de Nevada con C. auris, pero no estaba claro si las muertes se produjeron debido a la infección o a otros factores. No especificó el número de muertes.

Los síntomas más comunes de una infección invasiva son la fiebre y escalofríos que no mejoran tras el tratamiento con antibióticos de una supuesta infección bacteriana.

Los CDC despliegan un equipo

La Oficina Estatal de Investigaciones de Salud Pública y Epidemiología lleva investigando los brotes desde mediados de abril. La oficina está trabajando con cada centro de atención a la salud y con los CDC “para combatir la propagación de Candida auris mediante la comprensión de sus métodos de transmisión”, declaró el departamento de salud estatal.

Los reguladores de salud están identificando las lagunas en las prácticas de prevención de infecciones en los centros, educando según sea necesario sobre C. auris, y revisando las políticas y procedimientos de los centros destinados a detener la transmisión, dijo el departamento.

Los CDC han desplegado un equipo para ayudar a examinar los casos y abordar la transmisión en los centros de atención a la salud. El equipo “visitará los centros de atención a la salud que experimenten un aumento de casos para presentar muestras ambientales, extracción de registros, observaciones y entrevistas al personal”.

Ni el departamento de salud estatal ni los CDC han identificado qué centros del sur de Nevada están “experimentando un aumento de casos”.

Pero los empleados del Sunrise Hospital and Medical Center fueron informados de que el CDC estará en el sitio esta semana y hablará con el personal. Un representante del Sistema de Salud Sunrise, que incluye tres hospitales de cuidados intensivos, dijo que no iba a publicar ninguna cifra sobre los casos.

University Medical Center dijo el martes que había identificado un grupo de casos. St. Rose Dominican declaró que había identificado un caso en sus tres hospitales. El Valley Health System no quiso decir si se habían identificado casos en alguno de sus seis hospitales de atención pronta.

Difícil de tratar y prevenir

Las personas sanas no suelen desarrollar infecciones por C. auris, según el estado.

“La mayoría de las personas que contraen infecciones graves por Cándida ya están enfermas por otras afecciones médicas, viven en centros médicos como residencias de ancianos, han recibido tratamiento médico fuera de Estados Unidos o tienen filas o tubos que entran en su cuerpo”, dijo.

Estos factores aumentan el riesgo de infección, al igual que la cirugía reciente, la diabetes, los antibióticos de amplio espectro y el uso de antifúngicos.

Candida auris, identificada por primera vez en Japón en 2009, es una grave amenaza a la salud mundial, según los CDC. La infección, que antes era rara, se ha vuelto más común y suele ser resistente a los múltiples fármacos que se suelen usar para tratar las infecciones por Candida. Algunas de sus cepas son resistentes a todos los tipos de antifúngicos.

En 2021, se reportaron casi 1,300 casos confirmados o probables de C. auris, según los datos de los CDC, con casos que triplican las cifras en California, Florida, Illinois y Nueva York. En Nevada se reportaron dos casos el año pasado.

Las infecciones por C. auris no solo son difíciles de tratar, sino también de prevenir. El hongo “puede colonizar a los pacientes durante muchos meses, persistir en el medio ambiente y resistir algunos desinfectantes de uso común en los centros de atención a la salud que no son específicos para eliminar el C. auris de las superficies”, dijo el estado.

Sin embargo, dijo, “la detección temprana y el control de la infección pueden limitar la propagación de C. auris”.