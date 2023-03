Ron DeSantis visitará Las Vegas la próxima semana

marzo 6, 2023 - 10:48 am

El candidato republicano al Senado Federal de Nevada, Adam Laxalt, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se despiden de la multitud durante un mitin para Laxalt en Stoney's Rockin' Country el miércoles 27 de abril de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

ARCHIVO - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en Freedom Tower en Miami, el lunes 9 de mayo de 2022. (AP Photo/Marta Lavandier, Archivo)

ARCHIVO - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla mientras anuncia una propuesta de Carta de Derechos Digitales, el 15 de febrero de 2023, en Palm Beach Atlantic University en West Palm Beach, Florida. (AP Photo/Wilfredo Lee, File)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene previsto visitar Las Vegas el próximo fin de semana.

El gobernador recién reelegido tiene previsto hablar en un evento en Las Vegas el sábado 11 de marzo. Alida Benson, directora ejecutiva del Partido Republicano de Nevada, dijo que el sitio del evento aún no ha sido anunciado.

DeSantis no ha anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia, pero se espera que desafíe al expresidente Donald Trump por la nominación republicana.

“Somos un estado anticipado, somos uno de los cuatro estados anticipados, por lo que cualquiera que incluso esté pensando en postularse suele a venir a Nevada”, dijo Benson. “Esa es una de las razones por las que tenemos la bendición de vivir aquí es que llegamos a conocer a cada persona que se postula para presidente o piensa en postularse para presidente o incluso tiene un indicio de ello en algún momento en el futuro”.

La visita de DeSantis ocurre tras las paradas programadas en el sur de California y en Iowa para promocionar el lanzamiento de su nuevo libro, “The Courage to be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival”.

Benson dijo que el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, no podrá asistir al discurso del gobernador debido a una reunión del partido en Carson City el 11 de marzo que fue programada con antelación.

“Cuando alguien nos visita, cualquier candidato, cualquier figura nacional, creo que nos sentimos realmente honrados de tenerlos aquí porque simplemente muestra lo importante que es Nevada en el proceso de nominación nacional”, dijo Benson.

DeSantis visitó Las Vegas en 2022 para hacer campaña para el candidato al Senado Adam Laxalt, en Stoney’s Rockin’ Country.