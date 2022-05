Ron DeSantis hizo campaña para Adam Laxalt

El candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Nevada, Adam Laxalt, a la izquierda, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se despiden de la multitud durante un mitin por Laxalt en Stoney's Rockin' Country, el miércoles 27 de abril de 2022 en Las Vegas. [Foto Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal]

“El ánimo es muy bueno, cada evento que hacemos está lleno, incluso cuando lanzamos ‘Latinos por Laxalt’. Las encuestas demuestran que Adam Laxalt está 40 puntos arriba de su contrincante en la primaria y, en la general, está de tres a siete puntos arriba de Cortez Masto”, fueron las palabras de Jesús Márquez, asesor de la campaña de Adam Laxalt, antes de un mitin de campaña en el que participó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El evento se realizó el miércoles 27 de abril en Stoney’s Rockin’ Country.

El republicano Laxalt busca desbancar a la senadora demócrata, Catherine Cortez Masto, en las elecciones de este año, pero antes, deberá superar la elección primaria, donde enfrenta al veterano Sam Brown. No obstante, Laxalt ya ha sido respaldado por importantes políticos de su partido, tales como el ex-presidente Donald Trump y el senador Ted Cruz.

“El pueblo latino está muy enojado con el Partido Demócrata. Los republicanos están haciendo un buen trabajo al enfocarse en el mensaje que le importa a los latinos, porque la razón por la que los latinos están molestos es la inflación (altos precios) que está terminado con el ‘sueño americano’”, dijo Márquez.

Sin embargo, no se puede dejar de lado que uno de los temas más importantes para la comunidad latina es la migración. Ante esto, el Review Journal ~ en español cuestionó: ¿Por qué el candidato Laxalt no tiene alguna propuesta real de solución migratoria hasta el momento?

“Estamos viendo una política de frontera abierta, caravanas de personas viniendo, y eso afecta más a la comunidad latina ya establecida aquí. Por ejemplo, mucha gente que ya tienen sus procesos de migración, ahora se van a alargar más. Entonces, antes de hablar de una propuesta para solucionar el estatus migratorio de los que ya están aquí, lo que Laxalt hace es enfocarse en asegurar la frontera para luego llevar a los demócratas a intentar hacer un trato, por lo menos lo que había puesto en la mesa el ex-presidente Trump de encontrar una solución para los ‘Dreamers’ y después ver qué pasa”, respondió Márquez.

Por su parte, Laxalt reiteró ante la audiencia su apoyo a proyectos de ley policiales a nivel nacional, lo cual incluye reforzar la seguridad en la frontera. En su opinión, la senadora Cortez Masto no ha hecho lo suficiente en este tema.

“La administración todavía dice que la frontera está bajo control. No sé cómo. Recoja esas piezas de políticas de fronteras abiertas que presidieron el presidente Biden y a la senadora Cortez Masto, que han hecho que nuestras comunidades sean menos seguras y que Estados Unidos sea menos seguro”, acotó Laxalt.

El aspirante al Senado agregó que son los nevadenses quienes están pagando el alto costo de la inflación y aseveró que el gobierno necesita volver a la política de independencia energética que había sugerido el ex-presidente Trump.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, utilizó parte de su discurso para destacar a su gobierno y se sumó a las críticas contra la administración del presidente Biden por la inflación y dificultades económicas que actualmente enfrenta el país.

“Imprimen trillones y trillones de dólares que no tenemos y fueron advertidos, no solo por gente como yo, por supuesto que no va a escuchar a gente como yo. Fueron advertidos por personas como Larry Summers, quien fue el secretario del Tesoro de Bill Clinton. Si rompía los precedentes y hacía esto, enviaría a este país a una espiral inflacionaria. Y eso es exactamente lo que sucedió, la inflación es del ocho y medio por ciento”, expresó DeSantis.

De acuerdo con la campaña de Adam Laxalt, el evento contó con una asistencia aproximada de 1,500 personas.

En respuesta a este evento de campaña, la portavoz de Nevada Democratic Victory, Olivia Davis, emitió la siguiente declaración:

“El sórdido Adam Laxalt continúa atacando a los medios y evita las preguntas de los periodistas porque quiere ocultar su historial de trabajo contra los nevadenses. La verdad es que Laxalt es solo un político corrupto que se defiende a sí mismo, y eso está claro para todos los nevadenses que lo miran, ya sea que hable con los medios o no”.