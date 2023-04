Proveedores de atención familiar domiciliaria podrían recibir pago por sus servicios bajo la Ley de Acceso a HCSB

Proveedores de atención familiar domiciliaria "Una mejor atención en el hogar para ti" podrían recibir pago por sus servicios bajo la Ley de Acceso a HCSB. [Foto cortesía, vía A Better Home Care For You]

Un creciente número de familias se encuentran ante la disyuntiva de elegir, entre cuidar a un familiar anciano o buscar ayuda profesional, para aliviar la responsabilidad del cuidado.

Una agencia local de atención domiciliaria, “A Better Home Care For You”, tiene como misión ayudar a las personas mayores a recibir servicios de atención médica domiciliaria que se pagan a través del seguro médico, y contratar (y capacitar) a los miembros de la familia que ya están cuidando a un ser querido en casa.

Rosa González y Horacio Baltazar, estaban motivados para iniciar la agencia para ayudar a las personas a aliviar la carga del cuidado.

“Nuestra motivación fue por pasar de la necesidad del servicio y pasar dificultades de no saber dónde encontrar ayuda”, comentó a Las Vegas Review-Journal en Español Rosa González, fundadora de “A Better Home Care For You”, agregando que “eso nos motivó para fundar la agencia y poder tener esos servicios disponibles para las personas que lo necesitan.”

Las familias pueden acceder a los servicios a través de su seguro médico.

“Si la persona cubre los requisitos para acceder a estos beneficios, básicamente el seguro determina las horas que ocupa el servicio”, explicó González.

Después de la determinación de la compañía de seguros, “A Better Home Care For You” envía un proveedor de atención a la casa del paciente o bien, el paciente puede elegir a un miembro de la familia para que brinde la atención si se siente más cómodo con esa opción.

En ese caso, “A Better Home Care For You” ayuda a capacitar al familiar para brindar atención.

“Nosotros ayudamos a que algún pariente pueda obtener todas las certificaciones para poder ser empleado y ser compensado por dar el servicio que, quizá tal vez ya están dando en casa”, precisó González.

Es común en los hogares latinos que un miembro de la familia asuma el papel de cuidador principal de un ser querido discapacitado o enfermo. Es por eso que “A Better Home Care For You” busca educar a la comunidad sobre los servicios críticos que pueden ayudar a las familias a mejorar su calidad de vida.

“Siento que es importante, porque nosotros como latinos cuidamos a nuestros papás o abuelos y preferimos que se queden en la casa, para continuar siendo parte de la familia mientras reciben servicios médicos”, expresó por su parte Horacio Baltazar.

En un futuro cercano, puede ser aún más fácil para las familias accedan a la atención domiciliaria. La Ley HCBS, presentada recientemente por el senador Bob Casey, brinda la oportunidad para que más personas mayores reciban servicios de atención médica en el hogar pagados por Medicaid, algo que actualmente muchos luchan por recibir o tienen que esperar años en una lista de espera.

Si se aprueba, la Ley de Acceso a HCSB también ayudaría a capacitar y compensar a más familiares que ya están cuidando a sus seres queridos en casa.

Para obtener más información sobre los servicios de atención domiciliaria, visite www.ABetterHomecareForYou.com.