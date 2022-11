Primer mexicana que viaja al espacio estuvo en Las Vegas para alentar a estudiantes

Katya Echazarreta, exmiembro de la tripulación de McDonald's que recientemente hizo historia como la primera mujer nacida en México, posa para una entrevista en McDonald's el miércoles 16 de noviembre de 2022 en Las Vegas. Echazarreta está creando conciencia sobre la nueva beca HACER de McDonald's y animando a los estudiantes latinos de secundaria a postularse para la educación superior. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

A sus 27 años, Katya Echazarreta tiene muchos logros de los cuales sentirse orgullosa. El 12 de mayo del 2022, Echazarreta se convirtió en la primera mujer nacida en México en ir al espacio. Un viaje que para algunos puede parecer inalcanzable.

Para que Katya Echazarreta alcance un hito tan alto, tiene que enorgullecerse de su educación. La importancia de obtener una educación superior se le había inculcado a Echazarreta desde una edad temprana, y tiene que agradecerle a su madre por eso.

“Ella siempre quiso una carrera, siempre quiso una educación. Y se había tomado la molestia de postularse para diferentes programas de los que quería ser parte, y ni su padre ni su esposo se lo permitieron. Entonces, para ella, fue realmente importante inculcar esos valores en sus hijos, pero más importante aún, en sus hijas”, dijo Echazarreta sobre su madre.

“Entonces, desde una edad muy temprana, probablemente estábamos en jardín de infantes, primer segundo grado, y estábamos aquí cantando, listos para ir a la universidad. Pero viene de eso, viene de la necesidad. Y viene de comprender las razones por las cuales las razones detrás de la necesidad de independencia y la necesidad de libertad financiera. Entonces, para mí, no era necesariamente que quisiera ir a la universidad por una carrera, era que entendía que necesitaba ser financieramente libre, para no tener que estar atada a cierta persona o cierta situación”.

Viaje como inmigrante

Aunque Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco, en México, no permitió que eso la detuviera de seguir una educación superior.

“Mi familia se mudó a Estados Unidos cuando yo tenía unos siete u ocho años. Y esa fue una experiencia muy difícil para nosotros, porque no hablábamos nada de inglés, nada. Y eso ya es difícil como es. Pero además de eso, tuvimos otras situaciones, mi hermana mayor tiene discapacidades mentales y físicas, mi hermana menor, por la forma en que funciona el sistema educativo, se vio obligada a saltarse un grado completo; entonces pasó de kínder a segundo grado, porque nace en septiembre”, dijo Echazarreta sobre su crianza.

“Y entonces, acabo de ver a todos a mi alrededor teniendo dificultades para adaptarse y lidiar con la situación. Y entonces, no solo tienes que tratar de adaptarte tú mismo, sino que también debes tratar de adaptarte más rápido para que puedas ayudarlos también en el proceso. Y eso es algo muy difícil de tener que pasar. Luego, además de eso, tiene sus responsabilidades regulares y comprende que esta oportunidad que se le dio, debe aprovecharla. Tienes que entregar, tienes que estar a la altura de los sacrificios que se hicieron por ti. Y eso puede ser mucha presión, así como la primera generación”, dijo Echazarreta.

Un amor por aprender

Para Echazarreta, su amor por la educación vino de su amor por aprender. Echazarreta ya se graduó de la Universidad de California, Los Ángeles con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica. Sin embargo, su educación no se detiene allí, ya que actualmente está inscrita en la Universidad Johns Hopkins para obtener una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica e Informática.

“Para mí, al crecer, especialmente en un entorno familiar difícil, mi educación y las cosas que estaba aprendiendo, entendí dos cosas al respecto. Una es que esta educación me sacará de aquí y me permitirá no tener que vivir con esto nunca más”, menciona Echazarreta sobre su comprensión de seguir una educación superior.

“Pero en segundo lugar, también es un escape para mí, es una forma de concentrarme en otra cosa por un rato. Así que siempre sentí esa conexión con la educación en general. Y también siempre he entendido que es algo que es solo para toda la vida. El hecho de que hayas terminado con la universidad no significa que no puedas regresar y aprender algo más, no significa que no puedas regresar y aprender algo completamente diferente. Puedes hacer lo que quieras, creo que eso es lo más genial. Y ya me encontraba volviendo y tomando algunas de estas clases por mi cuenta en línea; entonces pensé, está bien, si ya lo estoy haciendo, ya lo estoy aprendiendo, ya estoy haciendo el trabajo, podría obtener un título real”, dice Echazarreta sobre continuar su educación superior.

Una asociación para estar orgullosa de

Katya Echazarreta habló con Las Vegas Review-Journal en Español sobre sus planes para alentar a los adolescentes latinos y pertenecientes a minorías en Las Vegas a obtener una educación superior. Al hacerlo, Echazarreta se ha asociado con McDonald’s, un antiguo empleador suyo para ayudar a crear conciencia sobre la Beca Nacional HACER de McDonald’s. Los beneficiarios de la beca pueden ganar hasta $100,000 para su educación.

Cuando se le preguntó a Echazarreta por qué eligieron Las Vegas para hablar, Echazarreta compartió sus pensamientos.

“Para nosotros Las Vegas es extremadamente importante, principalmente debido a la demografía, la escuela preparatoria (El Dorado High School) en la que hablamos, tiene un porcentaje muy alto de estudiantes de minorías, y para nosotros eso es muy importante. Porque muchas organizaciones no van a las escuelas, no van a los estudiantes. Y estos son los estudiantes que más necesitaban. Estos son los estudiantes que se sienten más solos que se sienten menos apoyados, no tienen a quién preguntar, hoy les pedimos que levanten la mano si sabían si cada estudiante conocía a dos personas por su nombre, que tenían una maestría, y la cantidad de estudiantes que levantan la mano, es solo que te das cuenta de que estos realmente son los estudiantes que necesitan ese apoyo y que necesitan esa motivación”, dijo Echazarreta.

“Pero no solo eso, necesitan sentir que esto también es posible para ellos. Porque existe esa frase, “si no puedes verlo, no puedes serlo”. la población en general, y solo para la mayoría de las personas en general, si realmente no ven a nadie en sus comunidades, tener éxito de esta manera, entonces automáticamente asumirán bien, si no pudieron, ¿por qué lo harían? ¿YO? Y en cambio, lo nuestro es, bueno, podríamos y tú también puedes.”

Planes futuros

Las Vegas, así como el resto del mundo, pueden esperar mucho más de Katya Echazarreta el próximo año. Actualmente está trabajando en la creación de una fundación que comenzará en México, luego se extenderá por toda América Latina y eventualmente llegará a los Estados Unidos para ayudar a los latinos y las minorías.

“El objetivo aquí se centra principalmente en la industria espacial. Durante tantas generaciones, América Latina no ha tenido acceso a oportunidades en el espacio y se han sentido muy excluidos. Sienten que a pesar de que tienen todos estos grandes sueños y quieren contribuir, es como un sistema de lotería donde uno nace determina si realmente puedes contribuir, si realmente puedes trabajar en estas industrias, si realmente puedes incluso ir al espacio Y para mí, eso es algo con lo que no me sentía cómoda. Así que decidí crear esta organización que anunciaremos el próximo año para tratar de impulsar esas oportunidades para América Latina para que también puedan ser parte de esta increíble industria”.

