Político mexicano no forma parte del gobierno

junio 9, 2022 - 4:20 am

[Las Vegas Review-Journal en Español]

LA AFIRMACIÓN: El político mexicano René Bejarano, figura controversial por su involucramiento en un caso de presunta corrupción en el 2004, actualmente opera los programas sociales del gobierno federal.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Associated Press no encontró ninguna evidencia en bases de datos oficiales de que Bejarano forme parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bejarano dijo a AP que no es verdad que sea operador de los programas sociales federales.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook dicen falsamente que Bejarano, quien encabeza una agrupación política llamada Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), actualmente opera los programas sociales del gobierno federal.

Bejarano es una figura controversial en la política mexicana que colaboró como secretario particular de López Obrador durante la gestión del actual presidente como alcalde de la Ciudad de México. López Obrador gobernó la ciudad de 2000 a 2005 y Bejarano dejó el puesto en esa administración antes de que el entonces alcalde dejara el cargo para competir por la presidencia en el 2006.

Bejarano cobró notoriedad a nivel nacional cuando fue exhibido en un video difundido en 2004 por la televisora mexicana Televisa. En la grabación aparece recibiendo miles de dólares en efectivo de un empresario.

Tras la publicación del video, Bejarano enfrentó una acusación criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las publicaciones que circulan incluyen una imagen del video del 2004 en las que éste coloca billetes en un maletín. Se añade erróneamente que éste aún se desempeñaba como secretario de López Obrador cuando recibió el dinero.

Pero, en primer lugar, Bejarano actualmente no forma parte del gobierno federal y cuando éste fue videograbado recibiendo dinero ya no era secretario particular de López Obrador, ocupaba un cargo legislativo.

AP no encontró ningún indicio en bases de datos oficiales del gobierno mexicano de que éste forme parte de la administración pública federal.