Verificadores de hechos combaten desinformación entre electorado hispanohablante

El periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos ha sido comparado con Walter Cronkite, destacando como un pilar de las noticias en el que los consumidores de habla hispana han confiado durante mucho tiempo.

Por eso puede haber resultado extraño para sus espectadores verle promocionando un programa inexistente de condonación de préstamos en un video de redes sociales y un programa para sufragar los costos funerarios en otro.

Era él. Más o menos sonaba como él. Pero las promociones estaban fuera de lugar y sus labios no coincidían con las palabras que decía.

De hecho, era falso. Un llamado video “deepfake”. Pero cuando “Factchequeado” –un sitio web de verificación de hechos en español– se puso manos a la obra para desmentir el segundo video de deepfake, ya había acumulado más de 163 mil visitas en Facebook.

La propagación viral de la desinformación y la información errónea está bien documentada, y las falsedades compartidas en otros idiomas no suelen ser diferentes, dicen expertos. Pero a medida que se acerca noviembre, estos expertos advierten cómo proliferan las noticias falsas entre los electores hispanohablantes en Estados Unidos.

En una contienda reñida en un estado disputado como Nevada, los electores latinos –que representan el 20 por ciento del total de votantes– tienen el potencial de inclinar las elecciones.

‘No somos más susceptibles’

Un estudio reciente del Digital Democracy Institute of the Americas determinó que los latinos “no son más susceptibles a la desinformación que otros segmentos de la población, pero están desatendidos y excesivamente estereotipados”.

UnidosUS, la mayor organización activista y de derechos civiles de los hispanos, dice estar preocupada por la información falsa dirigida a los electores latinos que probablemente votarán en noviembre.

“Eso nos plantea retos aún mayores a la hora de tratar de educar a nuestra gente en estos temas”, declaró este verano Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro, al Las Vegas Review-Journal. “Están escuchando ciertas falsedades una y otra vez, o no son capaces de saber si cierta información es exacta o no”.

Dijo que la organización enfrenta a malos actores que publican “mucha desinformación insidiosa”.

Expertos entrevistados por el Review-Journal dejaron claro que, aunque intentan impedir la difusión de información errónea y desinformación mediante la alfabetización mediática y la capacitación, no todas las falsedades se comparten de mala fe.

Por un lado, existe una cultura de confianza y de intentar ayudar a los demás en las comunidades latinas que dicta “comparto por las dudas” o “comparto solo por si acaso”, dijo la cofundadora de Factchequeado, Laura Zommer.

También hay escasez de fuentes de noticias en español y de traducciones bilingües de calidad de la información oficial, añadió.

“No es que los latinos estemos menos preparados para identificar (falsedades); no es que seamos menos inteligentes”, dijo Zommer, explicando que en algunos círculos y sobre algunos temas, la gente no se siente tan cómoda recibiendo la información en inglés como en su lengua materna. “El problema es que no tenemos la misma cantidad o calidad en español que (tenemos) en inglés”.

‘Nueva pandemia’

La Campesina 96.7 FM emite principalmente música popular regional mexicana. Sin embargo, al margen de las animadas melodías, el personal de la emisora trabaja para educar y empoderar al electorado latino.

Como enlace, la directora de promociones, Citlally Landeros, participa con los oyentes en actos comunitarios, aclara falsedades y facilita el flujo de información bidireccional entre la emisora y sus oyentes.

La emisora es una filial regional de la organización sin ánimo de lucro The Chavez Radio Group, fundada por el icono de los derechos civiles César Chávez en la década de 1980.

Durante la pandemia, el grupo estrenó desde su emisora de Phoenix el programa “Punto de Vista”, que presenta a expertos para contrastar las falsedades que se difunden entre sus oyentes.

El programa “Punto de Vista” pasó de las aclaraciones relacionadas con la salud a las próximas elecciones, donde ha tacleado falsas narrativas en torno a unas elecciones robadas y mentiras sobre el voto por correo, según los ejecutivos de la radio.

“No decimos: ‘vota así, vota asá’“, dijo René Morales, gerente general de la emisora de Las Vegas, subrayando el carácter apartidista del programa. “Solo decimos: ‘Esta es la información que debes conocer’”.

El programa, que también se emite en Las Vegas, ocupa un lugar destacado en horario de máxima audiencia, cuando más gente lo escucha.

María Barquín, directora de programas del grupo radiofónico, llamó a las falsedades relacionadas con las elecciones la “nueva pandemia”.

“La comunidad latina confía tanto en los medios que tenemos que ser muy responsables con ellos: con lo que ponemos en antena, o hacemos en televisión o ponemos en el periódico”, dijo. “Confían mucho en nosotros. Nos ven como los líderes del mensaje”.

Para las elecciones, el grupo radiofónico lanzó su campaña “Yo aquí cuento” durante un evento de rodeo.

La misión de la iniciativa es sucinta: “No permitas que nadie te dé información falsa”, dijo Barquín.

‘Fraude informativo’

Expertos en la materia describieron los tres tipos de falsedades que combaten: la desinformación, cuando alguien inocentemente comparte información falsa sin saber que es inexacta; la información errónea, compartida por malos actores que saben que es falsa, y la mala información, cuando los hechos se tergiversan maliciosamente fuera de contexto.

“A fin de cuentas, consideramos que todo esto es fraude informativo y perjudicial para el público”, dijo Randy Abreu, asesor político de la National Hispanic Media Coalition (NHMC). “Cuando no se toma en serio, se va a extender”.

Abreu expresó la necesidad de empatía y compasión al dirigirse a alguien que difunde mentiras sin saberlo. En lugar de reprenderles, dijo, la gente puede preguntarles de dónde han sacado la información y cómo han llegado a esa conclusión.

Fundada también durante la pandemia, la alianza ha dedicado grandes esfuerzos a contrarrestar las falsedades en épocas electorales, como divulgación, política, encuestas, análisis e investigación, explicó Abreu.

Los investigadores descubrieron que durante la emergencia sanitaria, alrededor del 70 por ciento de la información falsa en inglés difundida en Facebook fue marcada y eliminada, en comparación con el 30 por ciento de la desinformación en español, según Abreu.

Durante las elecciones legislativas de 2022, las falsedades en español también se difundieron a través de la radio, sitios web de noticias y el correo, dijo Abreu, añadiendo que no espera que eso cambie este año.

En el periodo previo a las elecciones de 2022, la NHMC se unió a un esfuerzo de presión de la “Coalición contra la desinformación en español” para exigir cambios en la moderación bilingüe en los sitios de redes sociales.

“Dado el enorme papel que sus empresas desempeñan en la vida de nuestra comunidad, tienen la obligación de garantizar que sus productos no se usen como herramienta para privar a los electores de sus derechos, dañar a nuestra sociedad o socavar nuestra democracia”, decía una carta dirigida a Meta, X (antes Twitter), YouTube, TikTok y Snap, Inc.

“La desinformación para privar de derechos a los electores latinos es un riesgo que ya no puede pasarse por alto”, añadía la carta.

Temas de conversación adquieren un significado más profundo

Temas de conversación política como “república bananera”, inflación y elecciones robadas podrían, por ejemplo, tener un significado más profundo para los latinos con la experiencia de vivir en democracias con problemas, dijo Abreu.

“No somos inmunes a otros temas políticos”, dijo Abreu, refiriéndose a los latinos de trasfondo religioso a los que se dirigen falsedades sobre el aborto y los asuntos LGBTQ+.

Las menciones a la política de inmigración se han usado para intentar “abrir una brecha entre comunidades marginadas”, dijo. “Es casi el Salvaje Oeste en el que todo es posible y cualquiera puede encontrar cualquier cosa”, añadió Abreu sobre internet.

WhatsApp, una plataforma de mensajería de Meta, es muy popular entre los latinos.

Los malos actores son conocidos por compartir algo allí primero para afinar las mentiras antes de difundirlas más públicamente, dijo Abreu.

“Es un reto enorme porque es mucho más difícil de detectar”, dijo Zommer, de Factchequeado, señalando la naturaleza encriptada de la plataforma.

Este año, el acreditado sitio web de verificación de hechos ha producido más de 30 artículos explicativos sobre las elecciones, que han servido a más de 4 millones de lectores, según Zommer.

La organización no partidista colabora con empresas de medios, como Chavez Radio Group, con el fin de no duplicar esfuerzos, explicó Zommer. También acepta propuestas de sus lectores, que son examinadas por expertos en la materia.

Los expertos intentan mantenerse al día con la tecnología de inteligencia artificial, que puede agravar el problema en un futuro próximo, señaló.

“No es que vayamos a resolver el problema, no es que vayamos a acabar con la desinformación”, dijo Zommer. “Lo que tenemos que hacer es, por un lado, crear confianza con la audiencia y ayudarles a tener una mejor dieta informativa que incluya medios no siempre alineados con sus propias creencias o posición política”.