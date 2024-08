USPS mantendrá la clasificación de correo del norte de Nevada en Reno

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció el martes que ya no trasladará sus operaciones de procesamiento de correo de Reno a Sacramento.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció el martes que está desechando los planes para trasladar sus operaciones de procesamiento de correo de salida del norte de Nevada de Reno a Sacramento, California, aliviando las preocupaciones de que tal movimiento pudiera retrasar el correo, incluyendo las boletas electorales enviadas por correo.

En su lugar, la agencia está usando una asignación previa de hasta 13.4 millones de dólares para modernizar la oficina postal, cuyas operaciones se habrían reducido según la propuesta original.

Los cambios están sujetos a la aprobación de la Comisión Reguladora Postal, que se reunirá el mes que viene.

“Esta decisión ha sido posible gracias a la identificación de mayores eficiencias en las mejoras operativas propuestas, junto con los refinamientos relacionados dentro de los estándares de servicio existentes”, según un comunicado de prensa.

El anuncio se produce tras meses de presión bipartidista por parte de los legisladores de Nevada, que el martes expresaron su alivio.

El gobernador Joe Lombardo lo llamó una “gran victoria bipartidista” para el estado.

El gobernador republicano se mostró agradecido por trabajar con las senadoras Jacky Rosen y Catherine Cortez Masto y el representante Mark Amodei para proteger “a los nevadenses de la equivocada burocracia de Washington”.

Rosen, demócrata de Nevada, encabezó un esfuerzo del Congreso para revertir la impopular decisión.

“El anuncio de que esta transferencia de las operaciones de procesamiento de correo local, a la que se oponían todos, ya no se llevará a cabo es una gran victoria para nuestros adultos mayores, veteranos y todas las personas del norte de Nevada que dependen de la entrega puntual del correo”, dijo Rosen en un comunicado. “Siempre me presentaré en Washington en nombre de Nevada y me aseguraré de que se escuchen nuestras voces”.

En un comunicado, Cortez Masto, demócrata de Nevada, clasificó el cambio como “una victoria para nuestros trabajadores postales y todas nuestras familias en el norte de Nevada”.

El representante Mark Amodei añadió en un mensaje en las redes sociales: “Seguiré vigilando de cerca el Centro de Procesamiento y Distribución de Reno para garantizar la continuidad de sus operaciones y he solicitado una reunión informativa con el Servicio Postal para asegurar que se mantiene una fuerte presencia de supervisión”.

El controvertido plan de redirigir el correo a través de California alarmó a los legisladores, que expresaron su preocupación por que la medida hubiera retrasado el correo importante para los residentes, incluidas las recetas y el material electoral.

Imaginaban que las boletas de voto por correo se enviarían a través de la fila estatal y que las inclemencias del tiempo en otoño e invierno retrasarían su regreso a Nevada.

La propuesta desechada habría comenzado el año próximo, y el servicio postal proyectó originalmente “impactos de personal”.

En virtud de la inversión, la oficina de Reno se transformará en un centro de procesamiento local para el norte de Nevada, que “se encargará del correo y el envío de paquetes, cartas manuales y planos”, según el servicio postal.

Además, esto pudiera llevar a “la necesidad futura de apoyo de personal adicional”.