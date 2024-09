Trump y el partido republicano demandan a Nevada por acusaciones de no ciudadanos votando

Una demanda presentada por los republicanos, incluida la campaña del expresidente Donald Trump, alega que hasta 4,000 no ciudadanos en Nevada podrían haber votado en las elecciones generales de 2020, y que casi la misma cantidad de personas emitirán su voto en noviembre.

La demanda, que se presentó en Carson City el miércoles, incluye al Secretario de Estado Cisco Aguilar y a los partidos demócratas estatales y nacionales como acusados.

“Las elecciones de Nevada deberían ser un reflejo de las voces de sus ciudadanos, no influenciadas por los no ciudadanos que no tienen capacidad legal para participar”, dijo el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, en un comunicado de prensa. “Cualquier esfuerzo por permitir que los no ciudadanos voten amenaza la base misma de nuestras elecciones y disminuye el poder de los votantes legales en todo nuestro estado. Esto no es solo una cuestión legal: se trata de proteger los derechos de los nevadenses y preservar la integridad de nuestras elecciones”.

La demanda busca que la oficina de Aguilar implemente un sistema para verificar que los votantes registrados en Nevada sean ciudadanos estadounidenses y que mantenga esa lista.

“Hemos descubierto evidencia de miles de no ciudadanos en las listas de votantes de Nevada que podrían emitir su voto este noviembre”, escribió el Partido Republicano en el comunicado.

El partido dijo que analizó los datos de 2020 y descubrió 6,360 personas incluidas en el “archivo de no ciudadanos” del DMV que también estaban registradas para votar. Un total de 3,987 de esas personas votaron en 2020, alega la demanda.

“El voto de los no ciudadanos sigue siendo un problema en Nevada”, decía el comunicado. “Los datos revelan que es probable que haya más de 11,000 no ciudadanos registrados para votar en el estado, y se estima que más de 3,700 no ciudadanos emitirán su voto en las elecciones presidenciales de 2024”.

Las denuncias de fraude electoral generalizado y de robo de las elecciones de 2020 han sido una piedra angular de la campaña de reelección de Trump desde que perdió ante el presidente Joe Biden hace casi cuatro años.

El Centro Brennan para la Justicia señaló que registrarse para votar o emitir un voto como no ciudadano es un delito federal punible con prisión y deportación, y agregó que el delito es extremadamente raro y “generalmente un accidente”.

La conservadora Heritage Foundation ha identificado 21 delitos de este tipo desde 2003 en todo el país y ninguno en Nevada, según una base de datos, que muestra un total de ocho casos generales de fraude electoral en el estado desde 2013.

“Elecciones seguras y justas”

“Solo los ciudadanos de los Estados Unidos pueden votar en las elecciones de Nevada”, dijo un comunicado de la oficina de Aguilar. “Ya existen numerosas salvaguardas para evitar que los no ciudadanos, o cualquier persona que no sea elegible para votar, emitan su voto”.

El comunicado también agregó: “Cualquier afirmación de un problema generalizado es falsa y solo crea desconfianza en nuestras elecciones. La Oficina del Secretario de Estado está enfocada en llevar a cabo elecciones exitosas, seguras y justas en nombre de los votantes”.

La oficina del Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, dijo en un comunicado que, si bien no podía hacer comentarios sobre la demanda reciente, tiene la “máxima confianza” en que Aguilar llevará a cabo una elección “segura, protegida y accesible”.

“Nuestra oficina siempre ha tomado en serio las acusaciones creíbles de fraude electoral y seguirá haciéndolo”, decía el comunicado. “Hemos visto a malos actores trabajar para sembrar desconfianza en nuestro proceso electoral desde las elecciones de 2020, y las elecciones de 2024 no han sido diferentes”.

La oficina de Barbara Cegavske, exsecretaria de estado y republicana, investigó las denuncias de los republicanos de Nevada después de las elecciones de 2020, incluidas las acusaciones de que no ciudadanos figuraban en los registros de votación del DMV.

Un informe de 2021 elaborado por la oficina del secretario de estado en ese momento decía que más de 40,000 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos entre 2015 y 2019.

“Dada la gran cantidad de naturalizaciones que ocurren anualmente en Nevada, los datos sugieren que muchos votantes probablemente se naturalizaron entre la fecha de la transacción del DMV y la elección”, decía el informe.

El informe decía que una investigación determinó que las acusaciones generales de fraude electoral se basaban en “una evaluación incompleta de los registros de inscripción de votantes” y en un malentendido de los procesos de registro de elecciones.

“Y aunque el NVGOP plantea inquietudes políticas sobre la integridad del voto por correo, el registro automático de votantes y el registro de votantes el mismo día, estas inquietudes no constituyen un respaldo probatorio para la afirmación de que las elecciones generales de 2020 estuvieron plagadas de fraude electoral generalizado”, decía el informe.