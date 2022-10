Trump con Lombardo y Laxalt en mitin del norte de Nevada

El expresidente Donald Trump hace su entrada en un mitin en el Minden Tahoe Airport, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas, Pool)

El expresidente Donald Trump habla en el Minden Tahoe Airport en Minden, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas, Pool)

El expresidente Donald Trump aplaude mientras habla en un mitin en Minden Tahoe Airport en Minden, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas)

Simpatizantes republicanos asisten a un mitin del expresidente Donald Trump en el Minden Tahoe Airport, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas, Pool)

El expresidente Donald Trump hace su entrada en un mitin en el Minden Tahoe Airport, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas, Pool)

El expresidente Donald Trump hace una pausa mientras habla en un mitin en el Minden Tahoe Airport en Minden, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas, Pool)

El expresidente Donald Trump aplaude mientras asiste a un mitin en el Minden Tahoe Airport en Minden, Nevada, el sábado 8 de octubre de 2022. (AP Photo/José Luis Villegas, Pool)

MINDEN – El expresidente Donald Trump atacó a los demócratas de Nevada y criticó una redada del FBI en su casa de Florida mientras hacía campaña por los aspirantes republicanos del Estado Plateado en un mitin celebrado el sábado por la noche.

Entre los invitados al mitin de Trump se encontraban el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Adam Laxalt, el aspirante a gobernador, el alguacil Joe Lombardo, la candidata a tesorera del estado, Michele Fiore, la aspirante a fiscal general, Sigal Chattah, y el aspirante a la Secretaría de Estado, Jim Marchant.

Trump subió al escenario en Minden después de los comentarios de Laxalt y Lombardo, que ya se aseguraron el apoyo del expresidente.

Pres. Trump said the country is at a "tipping point" and encourages attendees to vote for Republicans.

"If you want to see great things for our country and the real American dream, you're going to vote Republican up and down the line," he said. — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

Trump denunció al gobernador Steve Sisolak y a la senadora Catherine Cortez Masto brevemente durante su discurso, llamando a Sisolak “un desastre” y diciendo que Cortez Masto “no ha hecho nada”.

“Con Steve Sisolak, su gobernador amante del crimen y los demócratas de la izquierda radical, las calles de nuestras otrora grandes ciudades están empapadas de sangre de víctimas inocentes”, dijo Trump al referirse a un apuñalamiento en el Strip de Las Vegas que dejó dos muertos a principios de esta semana.

Trump también criticó a Cortez Masto por ser “un sello de goma” para el presidente Joe Biden.

Carol Groesbeck of Boise, ID, a self-proclaimed “Trumpie,” said this was her first Trump rally. pic.twitter.com/cE0EQM1O8p — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

I’m at the Minden-Tahoe airport where former Pres. Trump is set to appear. Other guests will include U.S. Senate candidate @AdamLaxalt & gov candidate @JoeLombardoNV. Follow along for updates from me for @reviewjournal. pic.twitter.com/cd7oxPuyxe — Taylor R. Avery (@travery98) October 8, 2022

No era el primer mitin de Trump en el aeropuerto de Minden-Tahoe. El expresidente habló en un acto celebrado en el mismo lugar hace poco más de dos años. El acto, al que asistieron miles de simpatizantes, hizo que los funcionarios estatales impusieran al Condado Douglas más de cinco mil dólares en multas por violar las restricciones estatales de COVID-19.

El evento tuvo lugar exactamente dos semanas antes del comienzo de la votación anticipada en Nevada y podría significar la diferencia en las reñidas carreras por algunos de los principales puestos del estado.

.@AdamLaxalt has taken the stage and almost immediately slams his opponent @CortezMasto—“She’ll say and do anything to win.” pic.twitter.com/IlSX9Jpd0r — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

Laxalt, exfiscal general del estado, se enfrenta a Cortez Masto en una de las contiendas más vigiladas del país, con muchas encuestas que ubican la carrera dentro del margen de error.

Lombardo se enfrenta al gobernador demócrata Steve Sisolak. Se enfrentaron por primera, y probablemente última vez, durante un debate en Las Vegas el 2 de octubre, organizado por el sitio web sin ánimo de lucro The Nevada Independent.

Durante el debate, Lombardo se negó a decir que Trump era un “gran presidente”.

.@JoeLombardoNV asks attendees to say “Sack Sisolak” as he takes a photo of the crowd. pic.twitter.com/ucU0qVUZjP — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

“No usaría ese adjetivo. Creo que fue un buen presidente”, dijo Lombardo. Más tarde, su campaña se retractó del comentario en un comunicado en el que decía que Trump era un gran presidente según “todas las medidas”.

Lombardo volvió a retractarse del comentario durante sus declaraciones antes de la llegada de Trump.

“Estamos aquí para unirnos en favor de los republicanos, ¿y quién nos va a ayudar?”, dijo. “El mejor presidente, ¿verdad? Donald J. Trump. Voy a decírselo a todos por adelantado. Quiero darle las gracias de todo corazón por estar hoy aquí y ayudarnos a conseguir lo que estamos intentando conseguir”.

El candidato republicano a gobernador criticó a su oponente por la inflación, la educación y los derechos de la Segunda Enmienda.

Michael J. McDonald, chair of the Republican Party of Nevada, asks the crowd if they think there was fraud in the last election, and many cheered. — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

“¿Qué crees que pasaría si fuera reelegido? La primera orden del día: Van por sus armas”, dijo. “Vamos a impedir que eso ocurra”.

Laxalt, que fue presentado por el senador federal por Alabama Tommy Tuberville, centró la mayor parte de sus comentarios en su oponente, la senadora Catherine Cortez Masto.

“La senadora Masto, con la ayuda de los medios de comunicación y toneladas y toneladas de dinero, hace lo que los demócratas hacen en todo el país. Hará y dirá lo que sea necesario para ganar”, dijo el exfiscal general.

Laxalt siguió criticando a Cortez Masto por la falta de independencia energética de Estados Unidos y la “frontera abierta”.

En una declaración enviada por correo electrónico antes de que comenzara el mitin, Cortez Masto volvió a relacionar a su oponente con el atentado del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Jim Marchant, who is running for Sec. of State says, if he is elected, ballots will be hand-counted on a "precinct-level basis." — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

“Adam Laxalt lideró la lucha para anular las elecciones de 2020 en Nevada a favor de Donald Trump, y ahora vuelve a estar con el expresidente derrotado en lugar de con el pueblo de Nevada”, escribió en un comunicado enviado por correo electrónico. “Las mentiras sin fundamento que Laxalt y Trump impulsaron inspiraron un violento ataque a nuestro Capitolio y a las fuerzas del orden, y ninguno de los dos ha mostrado arrepentimiento. Laxalt hará lo que sea necesario para conseguir el poder porque solo busca su propio beneficio”.

Pese haber hecho frente a las elecciones impugnando las demandas presentadas por los abogados de Trump en 2020, Laxalt reconoció recientemente en una entrevista con la junta editorial del Review-Journal que Joe Biden ganó las elecciones y era el presidente legítimo.

Pam McCoy of Sparks said she wouldn’t mind if Trump ran in 2024 and said that she thinks the country is headed in “the wrong direction.” pic.twitter.com/LkTGaGw5IW — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

Una portavoz de la campaña del gobernador Steve Sisolak comparó la presentación de Lombardo con el expresidente como un “intento desesperado de cambiar de tema”.

David Estey of Grass Valley, CA described himself as a “devout Republican” and said he thinks things need to change or the country will be in trouble. pic.twitter.com/KGPCJIaaTo — Taylor R. Avery (@travery98) October 9, 2022

“Ya sea sobre el aborto o sobre Donald Trump, Lombardo ha demostrado sistemáticamente que hará o dirá cualquier cosa para ganar, incluyendo mentir a los nevadenses siempre que sea políticamente conveniente. A fin de cuentas, ninguna visita de Trump cambiará el hecho de que Lombardo es un político corrupto y fracasado que solo mira por sí mismo”, dijo la portavoz de Sisolak, Natalie Gould, en un comunicado enviado antes del inicio del mitin.