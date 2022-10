Trabajadores lesionados de Nevada indignados por retraso de 13,842 casos

El edificio de oficinas en el que se encuentra el Departamento de Apelaciones de la Administración de Nevada, 2200 S. Rancho Drive, fotografiado el jueves 8 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La señalización del Departamento de Apelaciones de la Administración de Nevada fotografiada en un edificio de oficinas en el 2200 S. Rancho Drive el jueves 8 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Kim Frankel, exdetective de la Oficina del alguacil del Condado Washoe, fue diagnosticada con distonía después de que se lesionó en un accidente de auto mientras trabajaba en 2020. La distonía es una condición en la que los músculos se contraen involuntariamente y causan movimientos repetitivos o de torcedura. (Cortesía de Las Vegas Review-Journal)

Kim Frankel, exdetective de la Oficina del alguacil del Condado Washoe, fue diagnosticada con distonía después de que se lesionó en un accidente de auto mientras trabajaba en 2020. La distonía es una condición en la que los músculos se contraen involuntariamente y causan movimientos repetitivos o de torcedura. (Cortesía de Las Vegas Review-Journal)

Kim Frankel, a la derecha, exdetective de la Oficina del alguacil del Condado Washoe, con su esposo Dave Frankel. (Cortesía de Las Vegas Review-Journal)

Kim Frankel, residente parcial del Condado Washoe, decidió que era el momento de hacer pública su historia después de leer el reportaje de Las Vegas Review-Journal sobre el retraso de los casos de trabajadores lesionados.

“Esto me afectó de verdad. He estado en este sistema roto durante aproximadamente dos años y tres meses. Entiendo porqué querían permanecer en el anonimato, pero también me impulsó a hablar. Los trabajadores lesionados no deberían ser victimizados, avergonzados, asustados e intimidados para que no tengan voz”, dijo Frankel, que divide su tiempo entre el Condado Washoe y la estancia con su familia en Oregón.

El 25 de junio de 2020, mientras estaba en servicio como detective de la oficina del alguacil del Condado Washoe, un conductor ebrio la atropelló. La veterana de 16 años en el departamento fue llevada a la sala de emergencias, y se generó una demanda de compensación por accidente laboral.

Después de retrasos en las remisiones a la oficina y en los tratamientos, a Frankel se le diagnosticó unos seis meses después distonía, una enfermedad en la que los músculos se contraen involuntariamente y provocan movimientos repetitivos o de torsión.

Aunque ganó su caso de compensación a los trabajadores en las oficinas de audiencias y apelaciones del Departamento de Administración de Nevada, así como a través del Tribunal de Distrito, Frankel dice que todavía no ha recibido tratamiento para la distonía. Su caso está en curso y pendiente de nuevos litigios.

“Los expertos médicos me han dicho que el tratamiento de la distonía dentro de los tres primeros años era fundamental, pero se me ha negado repetidamente el derecho a recibir el tratamiento médico que necesito desesperadamente a pesar de las órdenes judiciales”, escribió Frankel en una entrevista por correo electrónico. Debido a su condición, se sentía incómoda al hablar y prefería escribir sus respuestas.

El Review-Journal ha hablado con muchos trabajadores lesionados que están esperando que se resuelvan sus casos. Algunos estaban esperando mucho antes de que la pandemia desacelerara el proceso. Un trabajador lesionado le envió una carta al Review-Journal escribiendo que ha esperado unos cinco años para que se resuelva su caso.

La División de Audiencias y Apelaciones del Departamento de Administración de Nevada, que se encarga de esos casos, dice que hay un retraso de unos 13,842 casos de compensación de trabajadores, en parte por la pandemia, y está trabajando para procesar los casos y eliminar el retraso.

Aunque el departamento está gestionado por el Estado -y su funcionario superior de apelaciones es nombrado por el gobernador-, los funcionarios estatales no tienen muchos planes concretos para reformar el departamento. Los retrasos, como informó anteriormente el Review-Journal, pueden deberse en parte a que los funcionarios de la división de audiencias y apelaciones no trabajan tanto como deberían.

Pero hay problemas más profundos dentro del sistema de compensación de trabajadores que requeriría un cambio sistémico, dicen los trabajadores lesionados.

Cambios hechos

La división de audiencias y apelaciones del Departamento de Administración de Nevada, que se encarga de las apelaciones que los trabajadores lesionados o sus abogados tramitan cuando sus reclamaciones son rechazadas, ha introducido cambios para hacer frente a la acumulación de casos.

Desde que el Review-Journal publicó su primer reportaje sobre el asunto, el departamento anunció que programaría audiencias los viernes por la mañana a partir de principios de noviembre, escribió Stephanie Klapstein, responsable de información pública del Departamento de Administración de Nevada, en un correo electrónico enviado al periódico.

El departamento, como se reportó anteriormente, obtendrá dos oficiales de audiencia adicionales y dos empleados legales. Una vez que esas posiciones se llenen, el departamento espera que pueda limpiar el retraso en tres o cuatro meses, dijo Klapstein.

Las audiencias anteriormente no se programaban para los viernes, pero según un correo electrónico que la oficial superior de apelaciones, Michelle Morgando, envió al personal el 24 de septiembre y que fue obtenido por el Review-Journal, las audiencias de los viernes por la mañana “continuarán hasta que se haya resuelto el atraso”.

“Añadir casos adicionales a los calendarios actuales y futuros de los oficiales de audiencia no resolverá suficientemente el retraso”, escribió Morgando al personal.

“La única opción viable para solucionar el retraso es programar las audiencias de los viernes por la mañana. Gracias por su comprensión y cooperación”.

El Departamento de Administración también quiere dejar de depender de los expedientes en papel y pasar a un sistema de archivo y gestión de documentos electrónico. El departamento espera que la solicitud de fondos esté en el orden del día del Comité Legislativo Interino de Finanzas en octubre.

“Los abogados que ejercen ante Audiencias y Apelaciones pidieron esta mejora, y estamos de acuerdo en que es importante hacer esta inversión en tecnología para mejorar la eficiencia y la facilidad de interacción con el cliente”, escribió Klapstein en el correo electrónico. No quiso ser entrevistada por teléfono.

Dado que la División de Audiencias y Apelaciones del Departamento de Administración de Nevada es una de las únicas organizaciones judiciales del estado que todavía utiliza presentaciones en papel, el sistema electrónico permitirá a los abogados y a otras personas presentar nuevos casos electrónicamente, ahorrando a los trabajadores, abogados, compañías de seguros y otras partes la compilación de grandes paquetes de papel que se presentan en persona en las oficinas, dijo Klapstein.

“Observarán que no hemos esperado hasta la próxima sesión legislativa ordinaria para abordar el retraso. Si bien los casos han ido aumentando con el tiempo, el gran salto y cuando el atraso llegó a un punto crítico fue del año fiscal 2021 al 2022”, dijo.

Un problema mayor

Estos cambios pueden disminuir el retraso, pero los trabajadores lesionados como Frankel dicen que el sistema en su conjunto está “roto”.

Un trabajador lesionado dijo que hay un problema con los administradores de terceros, las compañías de seguros que los empleadores autoasegurados contratan para manejar las quejas de compensación de trabajadores.

Algunas empresas, especialmente las grandes, incluidos los casinos, utilizan administradores de terceros para que no haya sensación de irregularidad. La ciudad de Henderson, por ejemplo, utiliza a Cannon Cochran Management Services Inc. como contratista para administrar su programa de compensación de trabajadores, según el sitio web de la ciudad.

El residente de Las Vegas, de 31 años, estaba trabajando en Chick-fil-A el 13 de junio de 2020, cuando se lesionó. Acudió a urgencias, donde el personal le dijo que viera a un especialista.

Después de tres meses de espera sin contacto con Sedgwick, un administrador de terceros para el seguro de su empleador, contrató a unos abogados que le ayudaron a conseguir una cita con un especialista de manos. El médico le dijo que no había nada que pudiera hacer y le dio el alta para volver a trabajar a pleno rendimiento. El trabajador consiguió una apelación de un examinador médico independiente y un segundo médico le diagnosticó dedo en gatillo, una afección que hace que los dedos o el pulgar se enganchen o se bloqueen al doblarlos.

“Como no se atendió y no se diagnosticó durante tanto tiempo, se convirtió en síndrome de túnel carpiano”, dijo el trabajador de 31 años, que pidió permanecer en el anonimato por temor a que su identificación pudiera perjudicar su caso.

El segundo médico le recomendó una intervención quirúrgica, pero se le negó la cobertura. A continuación, el trabajador recibió cartas de Sedgwick en las que le decían que, como no había acudido al médico en un par de meses, lo amenazaban con cerrar su caso y poner fin a sus pagos por incapacidad total temporal, que compensan a los trabajadores lesionados por la pérdida de salarios por un accidente laboral en aproximadamente el 66 por ciento de sus salarios mensuales.

Intentó programar las visitas al médico en múltiples ocasiones a lo largo de varios meses, pero se las negaron. Finalmente, el trabajador acudió a un médico que le programó una operación de túnel carpiano, así como de tendinitis y reconstrucción de nervios para el 22 de septiembre de 2022. Tres horas y media antes de la operación, recibió una llamada telefónica en la que se le comunicaba que la cobertura del procedimiento había sido negada. Está volviendo a empezar el proceso.

“Me siento como si me hubieran abandonado, sin poder usar mi mano derecha como antes del accidente. Me da rabia que las compañías de seguros puedan usar lagunas jurídicas como la contratación de (administradores de terceros) para usar el seguro en el estado de Nevada”, dijo el joven de 31 años.

Le recomendó a cualquier persona que sufra un accidente laboral que busque y contrate a un abogado inmediatamente.

Sedgwick no devolvió las solicitudes de comentarios.

Frankel también ha tenido problemas con el administrador de terceros del Condado Washoe, Cannon Cochran Management Services Inc. que no devolvió las solicitudes de comentarios.

Cinco días después de su accidente, un médico le diagnosticó un latigazo cervical, tensión lumbar, neuropatía cubital y vértigo. La enviaron a Cannon Cochran para que recibiera fisioterapia y asistiera a un otorrinolaringólogo. Pero Cannon Cochran no consiguió una cita para el otorrinolaringólogo, y unos meses más tarde, el marido de Frankel la llevó a urgencias porque tenía vómitos, vértigo y había desarrollado manos en forma de garra.

Cuando por fin encontró un médico que aceptara la indemnización por accidente de trabajo, a Frankel le diagnosticaron vértigo, debilidad en las extremidades superiores y síndrome post-conmoción. El otorrinolaringólogo la mandó a un neurólogo. El 2 de diciembre de 2020, seis meses después de su accidente, un neurólogo diagnosticó a Frankel vértigo, una conmoción cerebral y distonía.

“El Condado Washoe no debería tener derecho a actuar en contra de los médicos y las órdenes judiciales para proporcionar tratamiento o compensación por accidentes laborales. En mi caso, el resultado es una discapacidad permanente que altera la vida. La distonía es como vivir en el infierno. La distonía combinada con estar en el sistema de compensación por accidente laboral es el purgatorio”, dijo Frankel.

Bethany Drysdale, gerente de medios y comunicaciones del Condado Washoe, escribió en un correo electrónico que el asunto está siendo manejado por la representación legal, por lo que no podía hacer comentarios.

La cláusula de mala fe

Los problemas con el programa de compensación a los trabajadores en Nevada podrían provenir de un cambio realizado hace décadas: En 1993, el sistema se privatizó.

Anteriormente, el programa era público y se llamaba Sistema Estatal de Seguros Industriales. Una vez que se privatizó, las compañías de seguros privadas podían suscribir pólizas, y un empleador podía estar asegurado por Sedgwick, Farmers y otros.

La privatización también eliminó lo que se denomina “cláusula de mala fe”, que se refiere al intento de una aseguradora de incumplir sus obligaciones con sus clientes, ya sea por negarse a pagar la reclamación legítima de un asegurado o a investigar y tramitar una reclamación en un plazo razonable, según investopedia.

Los trabajadores lesionados y sus abogados pueden presentar una queja ante el Departamento de Relaciones Laborales cuando las compañías de seguros emiten negativas de facto o no responden a las solicitudes, pero ese es el único recurso que tienen.

Frankel quiere ver un recurso para la gestión de reclamaciones de “mala fe” que incluya recursos civiles, como la imposición de daños punitivos a los empleadores autoasegurados y a los administradores de terceros.

Frankel no ha recibido sus pagos por incapacidad, y el 1° de abril de 2022, fue puesta bajo licencia administrativa sin sueldo, lo que le obliga a pagar el 100 por ciento de su prima de seguro de salud, que asciende a los 957 dólares por periodo de pago, que es cada dos semanas.

“Si los trabajadores lesionados tuvieran recursos para la gestión de reclamaciones de mala fe… los administradores de terceros y las aseguradoras de compensación de trabajadores harían lo correcto, incluyendo la tramitación rápida, justa y de buena fe de las reclamaciones, incluyendo, el tratamiento médico y la asistencia financiera”, dijo Frankel.

¿El gobierno estatal hará algo al respecto?

Cuando se le preguntó qué tipo de cambios, si es que hay alguno, los miembros de la Legislatura están planeando proponer en la próxima sesión legislativa para ayudar a abordar el retraso y los problemas más grandes con el sistema, el asambleísta Steve Yeager, demócrata por Las Vegas, señaló a los dos nuevos puestos de oficial de audiencia y dos nuevos puestos de secretario legal que fueron aprobados el 17 de agosto.

“Ciertamente queremos asegurar que los trabajadores lesionados reciban atención de manera oportuna”, escribió Yeager en un correo electrónico. “Realmente no puedo decir qué otras soluciones podría considerar la Legislatura de 2023 porque tenemos que evaluar si lo anterior ayuda a abordar los retrasos o si hay más trabajo por hacer”.

El gobernador Steve Sisolak no estaba disponible para una entrevista, pero su portavoz Meghin Delaney escribió en un correo electrónico que la oficina del gobernador está trabajando para ayudar a disminuir el retraso. Se ha trabajado con el Departamento de Administración y los abogados en el campo para ayudar a “encontrar soluciones creativas y significativas”, escribió.

La oficina del gobernador apoyó la solicitud de financiación de dos puestos adicionales de oficial de audiencia y dos puestos de personal de apoyo legal para aumentar el número de audiencias disponibles por semana, dijo Delaney. También mencionó el sistema de calendario electrónico que se propondrá al Comité Interino de Finanzas.

La oficina del gobernador mantiene una correspondencia regular con el departamento, los abogados y otras partes interesadas para “formular estrategias de colaboración para que todo el sistema funcione más rápido y mejor”, dijo Delaney.

Pero Frankel y otros lesionados en el trabajo quieren ver más cambios en el sistema.

“Sé que hay tratamientos disponibles”, dijo Frankel. “También sé que mi condición es ahora una discapacidad permanente. Nunca sabré si me habría recuperado de haber recibido el tratamiento recomendado por los expertos médicos. El sistema de compensación de los trabajadores me negó esta respuesta”.