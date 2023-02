Steven Horsford se reunirá con Joe Biden para hablar de reforma policial

febrero 1, 2023 - 11:41 am

El representante Steven Horsford, demócrata por Nevada, habla durante una vigilia a la luz de las velas de Good Trouble en el aniversario de la muerte del líder de los derechos civiles y congresista John Lewis en First African Methodist Episcopal Church en North Las Vegas el sábado 17 de julio de 2021. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El representante Steven Horsford, demócrata por Nevada, habla durante un mitin de campaña organizado por Nevada Democratic Victory en Cheyenne High School en North Las Vegas el martes 1° de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

El representante Steven Horsford, demócrata por Nevada, en la entrada Forgotten Not Gone durante el desfile del Día de los Veteranos en Fourth Street en el centro de Las Vegas el viernes 11 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El representante Steven Horsford, demócrata por Nevada, se prepara para un debate con el candidato republicano al Congreso de Estados Unidos, Sam Peters, en los estudios del Channel 8 KLAS-TV el viernes 7 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El representante Steven Horsford, presidente del Caucus Afroamericano del Congreso, se reunirá el jueves con el presidente Joe Biden para debatir soluciones a la mala labor policial tras la muerte de Tyre Nichols a consecuencia de una paliza propinada por agentes de policía de Memphis.

Horsford está llamando a Biden y al Congreso a una acción renovada para aprobar una reforma policial “realista”, “razonable” y “significativa”.

“Se trata de una cuestión muy seria que afecta a la seguridad y a garantizar que todas nuestras comunidades sean seguras”, le declaró el demócrata por Nevada al Review-Journal el martes. “Todo el mundo debería estar de acuerdo en que no debería existir una mala actuación policial en ningún lugar de Estados Unidos, independientemente de si la región es urbana o rural. No se trata de una cuestión política. No se trata de qué sentido ideológico tienes. Se trata de mantener a salvo a todo el mundo”.

Muerte brutal

El 7 de enero, en Memphis, Nichols, de 29 años, padre de familia afroamericano y empleado de FedEx, fue brutalmente golpeado por la policía durante un control de tránsito por lo que, según la policía, era conducción imprudente. Murió unos días después en el hospital.

En las imágenes de video que han circulado por todo el país desde que fueron publicadas el viernes por la ciudad de Memphis, se puede escuchar a Nichols decir: “No hice nada” y “Ustedes sí están haciendo mucho ahora mismo” mientras la policía lo agarra.

Se puede ver a Nichols zafarse de los agentes y correr antes de ser detenido de nuevo, momento en el que es golpeado por la policía y rociado con gas pimienta mientras grita llamando a su madre, que vive a poca distancia. Un video de vigilancia muestra a un agente dándole patadas cuando está en el suelo. Otro lo golpea con lo que parece una porra, y otro le da puñetazos mientras Nichols tiene los brazos en la espalda. Luego se ve a Nichols desplomándose contra un auto policial.

Cinco agentes que golpearon a Nichols fueron acusados y encarcelados por múltiples cargos, entre ellos asesinato en segundo grado y agresión con agravantes. Otros agentes también fueron puestos en licencia a la espera de una investigación. Dos técnicos de urgencias médicas y un teniente del cuerpo de bomberos también fueron despedidos.

Nuevos llamados a la reforma

Horsford habló durante el fin de semana con la familia de Nichols, que le manifestó su deseo de que el Congreso apruebe una reforma significativa de la policía y la justicia.

Aunque en el pasado se han hecho llamados a la reforma policial, especialmente tras el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial en Minneapolis en 2020, ninguna legislación del Congreso fue capaz de cruzar la línea de meta, dijo Horsford.

“Aunque hemos hecho progresos en algunas áreas, todavía no hemos sido capaces de conseguir que llegue una solución legislativa a la línea de meta”, dijo Horsford.

El jueves, Biden se reunirá con Horsford y algunos de sus colegas para hablar del tema y de cómo pueden “impulsar acciones legislativas, ejecutivas y soluciones comunitarias que sean realistas y razonables, pero que tengan sentido”, dijo Horsford.

Horsford le pedirá que ayude a liderar el camino y fomentar el apoyo bipartidista, como hizo en torno a las negociaciones con la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, que impulsó para proteger a los niños y mantener las escuelas seguras, así como con el proyecto de ley bipartidista de infraestructura y la Ley CHIPS y Ciencia.

Horsford afirmó que las soluciones pueden encontrarse a nivel local y reproducirse a escala nacional. En Las Vegas, por ejemplo, el jefe de la división COPS del Departamento de Justicia acudió hace varios años para trabajar con las fuerzas del orden locales y hacer una autoevaluación sobre el uso de la fuerza y otras políticas.

“El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas tomó medidas proactivas para ayudar a aplicar algunas de las reformas que estamos pidiendo a nivel nacional”, dijo Horsford.

Biden ha accedido a que éste sea un tema del que hable durante el discurso sobre el Estado de la Unión del 7 de febrero, al que asistirá la familia Nichols, dijo Horsford, porque “se trata de la seguridad pública, y de garantizar que no exista una mala actuación policial en ningún lugar de Estados Unidos, y de mejorar la cultura policial mediante la financiación y la provisión de recursos y de la capacitación necesaria para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Horsford dejó claro que apoya a las fuerzas del orden y a los agentes que trabajan para mantener la seguridad de las comunidades, pero también está a favor de acabar con la mala actuación policial.

“Tyre Nichols debería estar vivo y tantos otros”, dijo Horsford. “Por cada madre y padre, hijo e hija que esté preocupado, tenemos que actuar, porque puede que ayer fuera Tyre Nichols, pero no sabemos quién será mañana. Y todos nosotros corremos peligro hasta que mejoremos la cultura policial y acabemos con la mala policía allí donde exista”.

Los líderes de Nevada se manifiestan

Otros dirigentes de Nevada expresaron su preocupación por la muerte de Nichols.

“Como veterano de las fuerzas del orden, estoy profundamente consternado por la muerte de Tyre Nichols”, dijo el gobernador republicano Joe Lombardo en un comunicado. “La brutalidad y la violencia mostradas por los cinco expolicías de Memphis son inaceptables y vergonzosas, y no tienen lugar en las fuerzas del orden. Debemos condenar estas acciones en los términos más enérgicos posibles”.

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, dijo en Twitter que Nichols debería estar vivo y que “la justicia tiene que ser rápida”. Les pidió a todos seguir el llamado de la familia Nichols a protestar pacíficamente.

La senadora Jacky Rosen también dijo en Twitter que estaba “conmocionada y horrorizada” por el brutal asesinato de Nichols.