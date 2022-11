Sitios web de Nevada -incluido el sitio electoral- de nuevo en línea

Todos los sitios web del Estado de Nevada -incluidas las páginas electorales y el Departamento de Vehículos de Motor- volvieron a estar en línea el martes.

“Se han restablecido los servicios, y los sitios web del estado vuelven a estar accesibles. Gracias por su paciencia”, informó el Departamento de Administración de Nevada en su sitio de Twitter.

Services have been restored, and state websites are back up and accessible. Thank you for your patience. https://t.co/em1RgFjVd5

