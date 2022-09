Sisolak y Lombardo atraen al sector de la construcción en foro

El gobernador Steve Sisolak, a la derecha, y el alguacil Joseph Lombardo se dan la mano después de reunirse con la industria de la construcción en Red Rock Resort Spa, para responder a las preguntas sobre las cuestiones urgentes para la industria de la construcción de Nevada, el martes 27 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El gobernador Steve Sisolak y el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, destacaron sus diferencias en materia de urbanización durante una sesión de preguntas y respuestas el martes por la mañana en Red Rock Casino Resort and Spa frente a la industria de la construcción de Nevada.

Sisolak parecía más “pro-sindicato”, mientras que Lombardo parecía más “pro-empresa” después de que los dos candidatos que se preparan para las elecciones del 8 de noviembre discutieron sus puntos de vista sobre las regulaciones de construcción, la vivienda asequible, el equilibrio del crecimiento con la conservación del agua y el fomento de la capacitación de la mano de obra ante una audiencia de unos 400 miembros de la industria de la construcción.

El evento fue organizado por Associated Builders y Contractors Nevada, Nevada Contractors Association and Southern Nevada Home Builders Association.

Algunos asistentes expresaron su apoyo a Lombardo.

“Me gusta lo que el alguacil Lombardo tiene que decir porque tiene una perspectiva ligeramente diferente”, dijo Brandon Zobrist, un agente de seguros. “Es un tipo menos gubernamental, y creo que quiere alejarse un poco del control gubernamental de las cosas”.

Kris Fisher, que dirige las ventas de una empresa de ingeniería geotécnica, coincidió con la filosofía de Lombardo, favorable al desarrollo y menos restrictiva del gobierno. “Somos empresas, ¿no? Ese es el ángulo que nos gustaría ver”, dijo Fisher.

Lombardo también ha recibido apoyo financiero de un gran número de empresas de la construcción, mientras que Sisolak ha recibido apoyos de sindicatos como el Culinary Workers Union Local 226 y el AFL-CIO.

Invitados a la mesa

Nat Hodgson, director ejecutivo de la Southern Nevada Home Builders Association, dijo que apoyará a cualquier candidato que gane porque su sustento depende de ello.

“Todo lo que van a obtener de mí es el apoyo, y solo quiero ser invitado a la mesa”, dijo Hodgson.

Tanto Sisolak como Lombardo coincidieron en que el gobierno estatal debería tener un papel más limitado en las decisiones sobre el uso del suelo, diciendo que estas deberían tomarse a nivel local.

“Creo que el estado debería mantenerse al margen”, dijo Lombardo, aunque también señaló que el estado debería ser un facilitador para las empresas y proporcionar educación.

Sisolak coincidió en que no cree que el estado deba regular las empresas. Dijo que ha trabajado con muchos urbanizadores como comisionado del condado y vio cómo puede ser difícil conseguir la aprobación de proyectos.

“El estado debe ayudar siempre que sea posible en términos de asignación de este dinero federal”, dijo Sisolak.

Sisolak dijo que el estado tiene que hacer más tierra disponible para ser urbanizada, ya sea a través de la negociación con la Oficina de Gestión del Territorio para que los urbanizadores no tengan que gastar tanto en la tierra, porque los altos precios de la tierra aumentan los precios de la vivienda.

Hay una escasez de más de 80 mil unidades asequibles, y el estado tiene una abundancia de solicitudes de vivienda asequible que está procesando, dijo Sisolak. No cree que el estado tenga problemas para gastar los fondos federales asignados a la vivienda para 2025.

Proyectos de acuerdos laborales

Pero Lombardo cuestionó que exista un plan a largo plazo para abordar la vivienda asequible.

Lombardo abogaría por derogar el Senate Bill 231, que Sisolak promulgó en 2019. El proyecto de ley pro-sindical revocó una ley de 2015 que prohibía los acuerdos laborales de proyecto exigidos por el gobierno en proyectos públicos y asistidos por el público. También permitía a las entidades públicas de Nevada celebrar acuerdos laborales de proyecto solo con sindicatos, que son acuerdos de negociación colectiva entre los sindicatos de la construcción y los contratistas.

“No creo que el acuerdo laboral de proyecto deba tomar decisiones por los contratistas”, dijo Lombardo.

Sindicatos como AFL-CIO han estado generalmente a favor de los acuerdos laborales de proyecto, argumentando que los acuerdos rigen los términos y condiciones de empleo para todos los trabajadores de oficio y protegen a los contribuyentes mediante la eliminación de los costosos retrasos debidos a conflictos laborales o a la escasez de trabajadores cualificados.

Pero las organizaciones de la industria de la construcción, como Associated Builders and Contractors, argumentan que los acuerdos laborales de proyecto son esquemas anticompetitivos y costosos que “terminan con la licitación abierta, justa y competitiva en los proyectos de obras públicas”.

En 2021, los miembros del sindicato constituían el 13 por ciento de la mano de obra de la construcción en Nevada, según el Instituto de Investigación de Políticas de Nevada.

Sisolak dijo que, en un proyecto pequeño, un acuerdo laboral de proyecto podría no ser necesario, pero dijo que los acuerdos laborales de proyecto sirven un propósito, como la prevención de disputas jurisdiccionales y la terminación de proyectos a tiempo. También reconoció que pueden aumentar los costos de un proyecto.

Agua y crecimiento

Los candidatos también hablaron de equilibrar la demanda de construcción en Las Vegas con la necesidad de conservar el agua. Lombardo dijo que “si no nos expandimos, moriremos”.

Mientras que la Autoridad del Agua del Sur de Nevada ha hecho un gran trabajo con la conservación del agua, el estado ha fracasado en sus negociaciones para las asignaciones de agua del río Colorado, dijo Lombardo. Dijo que California está tomando demasiada agua, y quiere que el estado renegocie su asignación.

“Estamos muy necesitados porque estamos cultivando en un desierto. Creo que es un concepto fallido”, dijo Lombardo. Quiere examinar la tecnología y ver cómo el estado puede ser más eficiente.

Sisolak cree que los estados del río Colorado tienen que trabajar juntos para encontrar formas de llevar más agua al río Colorado. “He trabajado en este tema durante más de una década. … Este no es un problema de Nevada. Es un problema del suroeste”.

Dado que el sector de la construcción apoya la capacitación de la mano de obra y los programas de aprendizaje, Sisolak dijo que el estado debe destinar más dinero a estos últimos. Lombardo dijo que la industria tiene que hacer un mejor trabajo de promoción.

Kara Arenas, vicepresidenta de Associated Builders and Contractors Nevada, dijo que también le gustaba lo que Lombardo tenía que decir. Arenas dirige seis programas diferentes de aprendizaje no sindicalizados, y aunque Sisolak dijo que hay financiación para los programas de aprendizaje, los suyos no reciben fondos.

“Personalmente, creo que el estado de Nevada va en la dirección equivocada”, dijo Lombardo, y añadió que quiere arreglar el estado mediante la diversificación de la economía con un “entorno normativo y tributario estable” y garantizar que el estado se expanda sobre la economía y que la gente tenga carreras profesionales.

“Defenderé el estado de Nevada hasta mi último aliento”, dijo Sisolak. “Somos el estado más resistente del país. Tenemos la gente más resistente del país”.

“Tenemos muchos terrenos, pero confío en que trabajando juntos… podemos resolver estos problemas”, dijo Sisolak.