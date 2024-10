Sin comprobar vs. sin filtro: Cómo se sienten los electores indecisos de Nevada sobre sus opciones

“Sin comprobar”. “Inexperta”. “Trabajadora”. “Reflexiva”. “Animada”. “Inmaduro”. “Creativo”. “Sin filtro”. “Grandilocuente”. “Valiente”.

Así es como un grupo de electores indecisos en Nevada describe, respectivamente, a los candidatos presidenciales: la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

A menos de un mes de las elecciones del 5 de noviembre, la mayoría de los electores de Nevada ya sabe por quién votará en la contienda presidencial. Algunos electores, sin embargo, aún no han decidido y les gustaría ver más de los candidatos.

“No me encanta ninguno de los dos candidatos, y siento que el país merece tener mejores candidatos de los que tenemos ahora”, dijo Mike Chernine, habitante de Las Vegas, durante un focus group organizado por el Las Vegas Review-Journal como parte de su asociación con Battleground News.

En una conversación de aproximadamente una hora, siete electores independientes compartieron sus pensamientos sobre los candidatos, los principales problemas que enfrentan los habitantes de Nevada y lo que les gustaría ver de los candidatos para ganar su voto.

Los electores que participaron forman parte de un grupo llamado Coalition of Independent Nevadans (COIN), que se formó en 2022 con el objetivo de proporcionar una plataforma neutral para el creciente número de electores no partidistas en el estado. El grupo ha estado activo entrevistando a candidatos legislativos y emitió una lista de apoyos para las elecciones de Nevada, aunque sus miembros difieren en sus opiniones sobre la contienda presidencial.

Una encuesta de Emerson College Polling/The Hill publicada el jueves encontró que solo el 2.7 % de los 900 nevadenses encuestados aún están indecisos, aunque el 41 % de estos se inclina por Harris, el 29 % por Trump y el 30 % está considerando marcar “ninguno de estos candidatos” en la boleta de Nevada.

Harris vs. Trump

El panel de electores indecisos favoreció a Trump por sus políticas económicas y exteriores, pero no por su retórica ni su hábito de publicar en X, antes conocido como Twitter, a altas horas de la noche. Les gusta el carácter de Harris, describiéndola como más cercana a la gente, pero muchos dijeron que no saben lo suficiente sobre sus planes económicos y cómo sería una administración de Harris.

“Es una incógnita, en lo que a mí respecta”, dijo Ash Mirchandani, presidente y fundador de COIN. “Así que estoy tratando de averiguar qué representa. ¿Cómo serían cuatro u ocho años de presidencia bajo su mando? ¿Hacia dónde se dirige este país?”

Chernine dijo que le gustan muchas de las políticas de Trump y cree que hizo un buen trabajo mientras estuvo en el cargo, como expandir algunas áreas silvestres y aumentar las penas para las personas que maltratan animales.

“Hay cosas por las que está dispuesto a alzar la voz. Si pudieras deshacerte de las partes negativas de su personalidad y realmente concentrarte en algunas de las políticas, sería mejor”, dijo.

Expresó preocupaciones sobre la risa frecuente de Harris, diciendo que parece que no está cómoda consigo misma.

“Creo que ella ama a los seres humanos”, dijo Chernine. “Creo que tiene un gran corazón… Estoy deseando saber más.”

Debbie Bingham, quien trabaja en marketing y relaciones públicas en Las Vegas, cree que Harris es más moderada y sensata, y probablemente puede lograr más cosas, mientras que Trump es explosivo y a veces un bully.

Algunos miembros del grupo se inclinan por un candidato, pero aún no han tomado una decisión definitiva.

Michelle Chen, habitante de Las Vegas, dijo que ha votado por ambos partidos en las últimas elecciones y, por el momento, se inclina por Trump debido a sus políticas internacionales. Sin embargo, no ha escuchado mucho de Harris sobre este tema, por lo que su opinión podría cambiar, dijo.

Chen señaló que Trump comunica claramente lo que quiere, tiene un corazón amable y ha tomado acciones filantrópicas, pero no le gustó su retórica durante la pandemia de COVID-19 sobre los asiáticos.

“Eso es algo que creo que, como líder, debería ser más cauteloso sobre lo que dice, ya que podría provocar que sus seguidores escuchen y repitan lo que él dijo”, dijo.

Bart Patterson, habitante de Henderson, se inclina por Harris porque piensa que ella está tratando de acercarse a más personas y presentarse como una presidenta para todos, en lugar de involucrarse en temas como la retribución.

“Estoy bastante preocupado por lo divisiva que es la política, y no veo que el expresidente Trump ayude en ese sentido”, dijo. “Y creo que el carácter y cómo se abordan las situaciones es importante”.

Aunque Mirchandani aún está decidiendo por quién votará, dijo que no cree que ninguno de los candidatos sea tan perjudicial como sus oponentes los presentan.

“Para mí, ambos candidatos presidenciales son patriotas”, dijo. “Aclarado eso, no creo que ninguno de ellos desee el mal para este país”.

Los principales problemas

La educación y la economía destacaron como los temas más importantes en la mente de los electores indecisos, aunque no están seguros de cuál de los candidatos presidenciales haría un mejor trabajo para resolver esos problemas.

Noah Herrera, un agente inmobiliario que vive en Henderson, dijo que sus principales preocupaciones son la economía, la frontera, la atención médica y los derechos reproductivos. En cuanto a la economía, no está seguro de si Harris o Trump lo harían mejor. Bajo Trump, cree que la economía avanzaba hasta que llegó la pandemia de COVID-19, pero ni Trump ni Biden han hecho mucho para reducir la deuda del país.

Los electores expresaron que les gustaban los planes tanto de Trump como de Harris para eliminar los impuestos sobre las propinas, pero no creían que eso fuera la “solución mágica” para arreglar la economía, dijo Bingham, quien agregó que debe haber un enfoque holístico.

“Es una gran iniciativa”, dijo Rahul Sodhi, Habitante de Las Vegas y abogado. “Cualquier cosa que ayude a nuestros trabajadores con salario mínimo o a los pequeños negocios siempre es una gran iniciativa, pero al final, se reducirá a su economía y sus políticas para bajar la inflación”.

Bingham señaló que la educación, la atención médica y la vivienda son temas que necesitan abordarse de inmediato, y cree que Harris puede ofrecer esas soluciones porque “le importan más las personas”.

“Hemos tenido un tremendo crecimiento en Las Vegas en los últimos años”, dijo. “Nos estamos convirtiendo en una ciudad realmente internacional más que nunca. “Todos los deportes que tenemos, finalmente vamos a tener un museo de bellas artes. Ahora deberíamos sentirnos avergonzados por nuestra educación, nuestra atención médica y nuestra vivienda, así que esas cosas necesitan atenderse de inmediato”.

En cuanto a la educación, Sodhi dijo que Harris podría hacer un mejor trabajo y no recuerda haber visto a Trump hacer algo al respecto durante su administración.

Chernine cree que la administración del distrito escolar tiene demasiada burocracia y que cada vez que entra más dinero en las escuelas, esos administradores principales obtienen aumentos salariales. Le gustaría ver una reducción en la administración y dar más dinero a los maestros. En cuanto a la asequibilidad de la vivienda, Nevada no ha podido ponerse al día desde la pandemia.

“Solo necesitamos liberar más terrenos para que haya un programa más fácil que libere más tierra, lo que permitiría construir más casas, haciéndolas más asequibles”, dijo Chernine.

Patterson no cree que ninguno de los candidatos pueda hacer mucho para arreglar la inflación, ya que no pueden controlar los precios establecidos por las empresas.

“Y creo que una de las cosas que he aprendido a lo largo de todo este proceso es que el presidente no va a arreglar todo, y no lo hará de la noche a la mañana tampoco, y muchas cosas no están bajo su control”, dijo.

Lo que les gustaría ver

A medida que los candidatos intensifican sus esfuerzos de alcance en la recta final de la elección, el grupo de electores indecisos quiere escuchar más de Harris y Trump sobre las acciones específicas que tomarían y conocer en detalle sus propuestas políticas. También quieren ver que los candidatos se alejen del discurso divisivo y muestren más transparencia.

“Sean directos”, dijo Patterson. “No prometan nada solo para obtener votos. Expongan realmente al público estadounidense lo que podrían hacer, dónde habrá desafíos y cómo pueden trabajar en conjunto para hacer una diferencia en las políticas”.

Herrera quisiera que Harris hiciera más entrevistas con los medios para poder escuchar lo que tiene que decir.

“Me gustaría saber más sobre ella”, dijo. “¿Será una versión 2.0 de Biden? Ya sé lo que tenemos con Trump. Sé cómo estaba la economía. Solo me gustaría más información sobre lo que Kamala va a hacer, o si será solo una repetición de lo que hizo Biden”.

Los electores dijeron que querían que los candidatos se alejaran del discurso divisivo y se centraran en sus enfoques para hacer avanzar al país.

“Me gustaría escuchar la verdad, no la retórica, no el ‘Ah, esta persona es horrible, Trump es racista y Kamala es la zarina de la frontera’”, dijo Herrera. “Me gustaría escuchar cosas de sentido común sobre cómo podemos hacer avanzar a nuestro país juntos, en un terreno más parejo”.

Usaron el reciente debate vicepresidencial como ejemplo y dijeron que les gustó que tanto el candidato republicano JD Vance como el nominado demócrata Tim Walz fueran civilizados, estuvieran de acuerdo en ciertos temas y se centraran en las diferencias de políticas.

“Lo que vi fue refrescante”, dijo Herrera. “Pude ver más allá de la superficie y pensar, ‘Hey, estas son personas reales’”.

Chen quiere ver puntos clave, un lenguaje simple sobre lo que cada candidato va a hacer, y enmarcarlo más como si alguien estuviera dirigiendo una empresa.

“Sean muy realistas, y realmente presenten un plan de acción, una fecha límite, lo que sea que una empresa haría que podamos ver y sentir que realmente van a implementarlo, y que no es algo como un sueño, ¿verdad? Así que eso es algo que espero poder ver”.

Aunque puede ser lo opuesto a cómo están haciendo campaña los candidatos, los electores indecisos dijeron que querían ver vulnerabilidad por parte de Harris y Trump.

“Me gustaría escuchar vulnerabilidad, como, ‘Sí, cometí un error, pero voy a mejorar’ o, ‘Oye, no sé lo que estoy haciendo, pero voy a aprender’”, dijo Chernine.

Quiere escuchar de ellos por qué no son perfectos y cuáles son sus debilidades.

“¿No crees que el estadounidense promedio se relacionaría con eso?”, dijo Chernine. “En lugar de actuar como si supieran todo, como si ya tuvieran todo resuelto, simplemente decir, ‘Oye, no lo sé’”.