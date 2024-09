Regente de Nevada enfrenta críticas tras publicar un tuit polémico

Una integrante de la Junta de Regentes de Nevada ha sido objeto de críticas por un tuit en que usó tropos raciales para criticar a la vicepresidenta Kamala Harris.

En un tuit del lunes en X, Stephanie Goodman, representante del Distrito 13, retuiteó una imagen de una cuenta llamada @PapiTrumpo y añadió tres emojis de risa. Incluía una foto de la película “Tropic Thunder”, en la que se había añadido un texto que dice “afrodescendientes reales” debajo de un personaje afroamericano que enfrentaba a un personaje blanco con la cara pintada de negro con un texto que dice “Kamala Harris”.

“Sorry you are offended” is an unacceptable response from an elected official who oversees the edu of thousands of NV students You posted a clip from #TropicThunder w/a character pretending to be Black. @KamalaHarris IS Black. Who are you to question that? #NoRacistRegents @VP https://t.co/MeD1iw5G97 pic.twitter.com/Sr08d0ibkr — PLAN Action (@PLANactionNV) September 3, 2024

Goodman, exnuera de los alcaldes de Las Vegas Carolyn y Oscar Goodman, fue elegida miembro de la Junta de Regentes en 2022. Fue jefa de gabinete de Oscar Goodman durante varios años después de que él fuera elegido alcalde en 1999, antes de renunciar cuando se comprometió con uno de sus hijos, Eric Goodman.

Entre otras cosas, uno de sus objetivos es garantizar la libertad de expresión en los campus universitarios, según su página.

Shelly Quiroz Cruz-Crawford, representante del Distrito 8, tuiteó más tarde el lunes, reclamando por la publicación de Goodman.

“Este es uno de los muchos ejemplos recientes que son inaceptablemente perjudiciales para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad”, escribió.

I have been made aware of a tweet from a fellow regent regarding the racial identity of our VP. This is one of many recent examples that are unacceptably harmful to our students, staff & community. As the IDEA chair, I’m navigating the best course of action w/IDEA council. — Doctora Michelee “Shelly” Quiroz Cruz-Crawford (@ExtraAdmin) September 3, 2024

Incidente anterior

En junio, el entonces vicepresidente del Comité de Inclusión, Diversidad, Equidad y Acceso de la Junta de Regentes, Donald Sylvantee McMichael Sr., hizo comentarios que recibieron reacciones negativas por ser antisemitas.

“Tenemos un pequeño grupo de personas –porque fueron atacados en la Segunda Guerra Mundial– tienen la noción de que pueden establecerse en una posición más alta que cualquier otra persona en Estados Unidos”, dijo McMichael en una grabación de video de la reunión publicada en X.

“A algunos estudiantes judíos les da miedo venir al campus. Fórmense”, dijo en otro clip. “Hay otros que llevan aquí mucho más tiempo y a los que se ha tratado peor, y para que vengas y digas eso: ‘Dios mío, solo recuerda que fue la Segunda Guerra Mundial, tuvimos el Holocausto y estuvieron en campos de concentración’. Todavía tenemos campos de concentración aquí en Estados Unidos”.

McMichael fue expulsado del comité y perdió en las elecciones primarias, por lo que dejará de formar parte de la junta en enero.

Goodman respondió a las críticas sobre X, diciendo que se trataba simplemente de imágenes de una película, y no de burlarse de la identidad racial.

“Era comedia. He pedido disculpas a la gente que respeto y lo retiré”, escribió en X.

No respondió a los múltiples correos electrónicos del Review-Journal en los que se le pedían comentarios.

Publicación en X suscita preocupación

Cruz-Crawford dijo que entendía que Goodman pudiera no haber querido decir nada con el post, pero dijo que seguía preocupada por su impacto.

“Su publicación demuestra que necesitamos capacitación sobre prejuicios implícitos y microagresiones y el impacto que tiene en las tasas de graduación. Hemos estado trabajando incansablemente para aumentar las tasas de graduación de los afrodescendientes. Este post no apoya nuestra iniciativa como institución”, escribió Cruz-Crawford.

Ambas mujeres dijeron que hablarían en persona.

Quentin-Michael Savwoir, presidente de la filial de Las Vegas de la NAACP, también criticó el tuit de Goodman.

“Esto es inaceptable y totalmente impropio de un líder de nuestra comunidad. Los estudiantes, profesores, personal y padres de @NSHE merecen algo mejor. Mucho mejor”, escribió.

Goodman respondió, escribiendo: “Siento que se sienta ofendido. Se trata de una comedia. Se burla de cómo la candidata presidencial cambia su acento dependiendo de la región en la que habla”, escribió en respuesta.

Aclaró que su cuenta de Twitter es personal y no representa al NSHE.

PLAN Action Nevada, el Progressive Leadership Alliance of Nevada Action Fund, publicó una captura de pantalla del tuit ahora borrado y criticó la disculpa de Goodman.

“‘Lamento que se haya ofendido’ es una respuesta inaceptable de una funcionaria electa que supervisa la educación de miles de estudiantes de Nevada”, escribió la cuenta.

El presidente de la sección de Las Vegas de la National Action Network, Robert Bush, escribió al Review-Journal que estaba “horrorizado” por la publicación de Goodman.

“El contenido de su post es inequívocamente racista y totalmente inaceptable. No solo perpetúa estereotipos perjudiciales, sino que también socava los principios de igualdad y respeto que son fundamentales para nuestra comunidad”, escribió.

La llamó a disculparse públicamente y a adoptar medidas para resolver el problema.

“Nuestra comunidad merece líderes que defiendan la diversidad y la inclusión, no aquellos que usan una retórica divisiva y prejuiciosa para conseguir likes en las redes sociales o para gustar a la comunidad”, escribió.

La presidenta de la Universidad Estatal de Nevada, Rionne Pollard, también criticó en X a Goodman, pero dijo que el tuit no la sorprendía, dadas sus otras publicaciones. Aparte de este tuit, la cuenta de X de Goodman está llena de mensajes políticos, incluido un anuncio de Donald Trump en la parte superior de su página.

It is both offensive and lacks understanding of cultural linguistics and racial identity. But please don’t remove it on my account. It didn’t surprise me given the tenor of recent postings and the political environment that has revealed so much more than for whom one votes. — Dr. DeRionne Pollard (she/her) (@DrPollard_NS) September 3, 2024

En su tuit más reciente sobre el tema, Goodman dijo que un colega la había ayudado a entender su publicación.

“Me dijo que el video que había publicado era un tropo racial. No vi más allá de la comedia y ofendí a la gente en el proceso. Como seres humanos, lo único que podemos hacer es aprender de nuestros errores. Soy más inteligente por ello y estoy agradecida por la conversación”, escribió.