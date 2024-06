‘Quieren engañarte’: las tarifas ‘basura’ perjudican a consumidores, según activistas

Andrew Clark, miembro sénior organizador de campo con For Our Future NV, discute las iniciativas del presidente Biden para erradicar la basura y los cargos ocultos celebrada en Carmine's Pizzeria el sábado, 22 de junio 2024, en Henderson. El evento es para ayudar a celebrar la Semana Nacional de Trabajadores de Residuos y Reciclaje. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Jonathan Norman, director de extensión activista de Legal Aid of Southern Nevada, discute las iniciativas del presidente Biden para erradicar la basura y las tarifas ocultas que se celebraron en Carmine's Pizzeria el sábado 22 de junio de 2024, en Henderson. El evento fue para ayudar a celebrar la Semana Nacional de los Trabajadores de Residuos y Reciclaje. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Andrew Clark, miembro sénior organizador de campo de For Our Future NV, discute las iniciativas del presidente Biden para erradicar la basura y las tarifas ocultas en Carmine's Pizzeria el sábado 22 de junio de 2024, en Henderson. El evento es para ayudar a celebrar la Semana Nacional de Trabajadores de Residuos y Reciclaje. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Trabajadores sin fines de lucro y representantes de la oficina del fiscal general de Nevada Aaron Ford se reunieron con miembros del público en una pizzería de estilo neoyorquino en Henderson el sábado para discutir las llamadas tarifas basura y cómo deshacerse de ellos.

Las tarifas basura son “tarifas ocultas y falsas que pueden perjudicar a los consumidores y perjudicar a los negocios honestos”, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Estas tarifas aparecen de diferentes maneras en distintos sectores. Los panelistas explicaron que pueden añadirse al pago de la renta, a la factura del reparto de comida o a la tarifa de reserva de un hotel.

Lo que tienen en común es que a menudo se ocultan tras un costo inicial diferente, más bajo, y pueden sorprender a los consumidores.

Para mí, se trata de transparencia”, dijo Jonathan Norman, director activista de Legal Aid of Southern Nevada.

La organización legal sin fines de lucro se unió en Carmine’s Pizzeria por el grupo anfitrión del panel, For Our Future Nevada, una organización sin fines de lucro de bienestar social.

La organización progresista celebró el panel para discutir una iniciativa de la administración del presidente Joe Biden para deshacerse de las tarifas basura, destacando una regla propuesta por la FTC a partir de noviembre de 2023 que “prohibiría las prácticas desleales o engañosas relacionadas con las tarifas”.

“Esto es algo que nos perjudica a todos”, dijo Andrew Clarke, miembro sénior de la organización For Our Future Nevada. “Es más o menos un robo legalizado”.

El verdadero costo de la renta

Entre los miembros de la audiencia, que se reunieron alrededor de mesas vestidas con manteles a cuadros rojos y blancos, las tarifas basura en los costos de vivienda era una preocupación común.

Miriam Gibson, una agente inmobiliaria de 55 años que a menudo trata con personas que buscan inquilinos, dijo que asistió al panel porque las tarifas basura están perjudicando al sector.

“El problema al que me enfrento es que las tasas de solicitud son escandalosas y francamente fraudulentas”, afirmó.

Estas tasas pueden rondar los 150 dólares y no son reembolsables. Y algunas propiedades cobran tasas de solicitud a personas a las que saben que no van a rentar, afirma Gibson.

Amber Krawczyk, 38 años, de North Las Vegas, dijo que su experiencia en la búsqueda de apartamentos estuvo plagada de tasas basura.

Descubrió que detrás de la renta anunciada a menudo se escondían tarifas obligatorias por servicios como la recolección de basura.

Los apartamentos que visitó con una renta anunciada de 1,700 dólares acabaron costando dos mil dólares en total, explica.

Aunque algunas de estas tarifas no son un problema en sí mismas, Krawczyk desearía que se incorporaran de forma transparente al costo total de la renta para que los inquilinos no se encariñen con un piso sin saber cuánto van a tener que pagar cada mes.

Tarifas de resorts en el Strip de Las Vegas

Según un estudio de la Universidad de Nueva York, las tarifas de los resorts hoteleros, como las que suelen añadir los hoteles de Las Vegas, sobre todo los del Strip, a las tarifas nocturnas de las habitaciones, suponen casi tres mil millones de dólares al año en todo el país.

El costo adicional, que se dice que financia las comodidades de que disfrutan los huéspedes de los hoteles, se reconoce a veces como una tarifa “basura”.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2023, Biden afirmó que “prohibirá las ‘tarifas de resort’ sorpresa que los hoteles añaden a su factura” en su Ley de Prevención de Tarifas Basura, presentada en el Senado el año pasado.

“Estas tarifas pueden costarle hasta 90 dólares por noche en hoteles que ni siquiera son resorts”, afirmó Biden en su discurso.

El vicefiscal general sénior, Lucas Tucker, que acudió a la pizzería en representación de la oficina del fiscal general, dijo que no podía hablar en nombre de Ford sobre si los hoteles deberían o no seguir cobrando tarifas de hotel.

Ford tenía previsto asistir al evento, según un comunicado de prensa de For Our Future Nevada, pero no lo hizo.

“A veces algunas de estas tarifas son legítimas”, dijo Tucker. “Sería bueno que dejaran claro exactamente lo que se obtiene por la tarifa, pero solo porque hay cargos adicionales más allá de solo la habitación y el impuesto no necesariamente lo convierte en una tarifa basura”.

Tucker dijo que, aunque hace tiempo que no se aloja en un resort de Las Vegas, necesitaría ver una factura concreta para determinar si una tarifa de resort puede considerarse basura o no.

“Hay que ver caso por caso”, dijo.

Eliminar la tarifa basura

Norman dijo que un ejemplo frustrante de tarifas basura es comprar una entrada de concierto en Ticketmaster, ya que las tarifas ocultas pueden hacer que una transacción sea mucho más costosa que el precio de la entrada que figura en la lista.

Ticketmaster es propiedad de la empresa Live Nation, que actualmente se enfrenta a una demanda antimonopolio interpuesta por el Departamento de Justicia.

Si la empresa dejara de hacer “magia entre bastidores”, Norman dice que no cree que tendría problemas con un costo inicial más elevado.

Según Tucker, interponer demandas antimonopolio podría ayudar a reducir las tarifas basura. Explicó que las tarifas pueden ser consideradas como un subproducto de la falta de competencia, ya que hay pocos incentivos para ser transparente con los consumidores.

Además, For Our Future Nevada ha participado en los esfuerzos para aprobar leyes que erradiquen las tarifas basura y las tarifas de solicitud, como el proyecto de ley 78 del Senado, que finalmente fue vetado por el gobernador Joe Lombardo.

Pero si otros esfuerzos legislativos y la regla propuesta por la FTC tienen éxito en deshacerse de las tarifas basura, los panelistas y los asistentes dicen que los consumidores podrán tomar decisiones más informadas sobre sus compras.

“La razón por la que quieren aplicar estas tarifas en lugar del costo del bien o el servicio que estás comprando es porque quieren engañarte”, dijo Norman. “Quieren que entres por la puerta”.