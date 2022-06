Publican los resultados no oficiales de las elecciones primarias de Nevada

Los resultados no oficiales de las elecciones primarias empezaron a aparecer más de dos horas y media después del cierre de las urnas el martes por la noche en Nevada.

Los votantes de los Condados Washoe y Nye fueron los últimos en terminar de votar, lo que retrasó la publicación de los resultados electorales, según informó la oficina de Secretaría de Estado.

El ex fiscal general Adam Laxalt ganó las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos, con lo que tendrá la oportunidad de enfrentarse en noviembre a la senadora Catherine Cortez Masto, que es la titular. The Associated Press afirmó que Laxalt había ganado las primarias poco después de las 10 p.m.

Los resultados de las elecciones no se publican en ningún lugar de Nevada hasta que el último votante del último distrito electoral emite su voto. Y los votantes que estaban en la fila antes de las 7 p.m. podían emitir su voto, sin importar la duración de la espera.

Al cierre de la votación, más de 58 mil votantes habían emitido su voto el día de las elecciones en el Condado Clark, lo que ubica la participación general del condado en las primarias en un 19 por ciento.

Los votantes determinaron qué candidatos llegarán a las elecciones de noviembre en carreras que incluyen el Senado de Estados Unidos, el gobernador, el ayuntamiento y los asientos en la Cámara de Representantes. Las urnas se abrieron a las 7 a.m.

“Mantener viva la democracia”, dijo Nanci Sochol, momentos después de votar en Sahara West Library, 9600 W. Sahara Ave. el martes temprano. “El pueblo necesita ser escuchado, y esta es una de las únicas formas de serlo”.

El registrador de votantes del Condado Clark, Joe Gloria, dijo que la participación fue algo menor de lo esperado.

“Un poco más baja de lo que pensábamos”, dijo Gloria. “Teníamos 19 mil (en persona) hasta las 12 del mediodía”.

La cifra no incluye las papeletas que los votantes dejaron.

La votante Johnna Foster dijo que si no votas, no tienes derecho a quejarte del gobierno.

“No me gustan las cosas que están sucediendo en mi país, así que si no vengo aquí y trato de hacer cambios, entonces ¿de qué sirvo como ciudadana?” dijo Foster.

Foster dijo que emitió su voto teniendo en cuenta las políticas de inmigración de los candidatos y la inflación.

“Estamos imprimiendo dinero como si fuera papel”, dijo Foster. “Tarde o temprano nos llegará esa cuenta, y tengo 10 nietos y un bisnieto”.

El votante Harry Shenk dijo: “Todos los que puedan votar deberían hacerlo”.

“Busco gente que no haga carrera en la política”, dijo Shenk. “Se postulan porque creen que pueden hacer algo mejor para la comunidad”.

El votante Daniel Rego, por su parte, considera que votar es un esfuerzo patriótico. También señaló que el martes era el Día de la Bandera.

“Siempre voto”, dijo Rego. “Creo que es muy importante votar. Aunque digan que tu voto no importa, creo que es importante que, no obstante, salgas a declarar a quién apoyas o qué apoyas. … Solo espero que la gente vote con conocimiento de causa”.

El martes, el Culinary Workers Union Local 226 organizó un sondeo en su sede sindical en Commerce Street de Las Vegas. El sindicato envió lo que llamó “el mayor equipo político de Nevada”, con encuestadores que planean llamar a las puertas durante todo el día para ayudar a impulsar la participación.

“Tenemos a cientos de trabajadores del sindicato preparados para salir, llamar a las puertas y repartir votos”, dijo Ted Pappageorge, secretario-tesorero del sindicato. “Tenemos que hacer una declaración ahí fuera hoy. … Queremos asegurarnos de que se escucha la voz de los trabajadores”.

Pappageorge dijo que los candidatos y los encuestadores estaban hablando con los votantes sobre la inflación y la vivienda asequible.

“Alguien tiene que hacer algo al respecto”, dijo, y añadió que el precio de la vivienda “está dificultando que la gente sea dueña de su propia casa y están aumentando las rentas”.

La representante de Estados Unidos, Dina Titus, estuvo presente en el acto matutino. Se reunió con simpatizantes y habló de la importancia de votar.

“Sé que el sector culinario va a llamar a las puertas”, dijo. “Otros sindicatos también lo harán. Iremos a algunos lugares de votación. Debemos aumentar la participación”.

El portavoz del Condado Clark, Dan Kulin, dijo que más de 68 mil votantes emitieron su voto durante el periodo de votación anticipada que terminó el viernes. Dijo que los resultados de las elecciones primarias se harán oficiales el 24 de junio.

Alrededor de las 4 p.m. del martes, en Silverado Ranch Plaza, 9731 S. Eastern Ave., unas dos docenas de personas hacían fila fuera de una estructura temporal de carpas en el estacionamiento.

Con una temperatura de unos 90º F, los voluntarios repartían agua y aperitivos a los votantes. Uno de esos votantes, Nate Kimball, de Las Vegas, dijo que iba a cumplir su deber cívico por mucho calor que hiciera fuera.

“Soy una lagartija de desierto, así que si hiciera 120º, seguiría aquí fuera”, dijo Kimball. “Para mucha gente esto puede ser bastante duro, especialmente si no es su ciudad natal. Pero tampoco me molestan los 90º”.

Kimball dijo que vota para asegurarse de que se escucha su voz y para ayudar a que el estado se mueva en la dirección correcta.

“Mi planteamiento general es que nuestros políticos mantengan la mente abierta y hagan juicios justos y equilibrados”, dijo Kimball. “Creo que si cualquier político, independientemente de su partido, se inclina demasiado en una determinada dirección, tiende a encasillar ciertos temas y políticas. Así que creo que lo más importante para mí es asegurarme de que los políticos que elegimos son personas que han demostrado un historial de ser justos y equilibrados, independientemente del tema que traten”.

A medida que se acercaban las 5 p.m., había un flujo constante de personas que entraban y salían del Colegio Miller, pero la mayoría terminó el proceso de votación allí en 20 minutos.

El responsable del sitio de Miller dijo que esperaba que el ritmo se acelerara, ya que el responsable del sitio del Centro Comunitario Sun City Anthem, también en Henderson, le alertó de que estaban demasiado ocupados en su sitio y recomendaba a los residentes que emitieran su voto en la escuela.

Terri Salomonson, una votante de Miller, dijo que le sorprendió lo corta que era la fila, pero supuso que aumentaría a medida que más personas salieran del trabajo.

“Ha ido bien”, dijo Salomonson. “Entré y salí probablemente en 15 minutos”.

Salomonson dijo que tiene un sistema que ha seguido cada vez que ha votado y que no dejó que los problemas actuales, como la inflación, desviaran su opinión de la norma.

“Simplemente investigué a todos y me guié por las cosas que me funcionaban, con las que creía que operaba mi moral”, dijo Salomonson. “Eso es lo que hago siempre. Siempre investigo a todos antes de tomar una decisión”.

A las 7 p.m. había unas 135 personas todavía en la fila del centro comercial Galleria at Sunset, según el observador del sitio, Will Pregman. Calculó que la fila tardaría entre 45 minutos y una hora en recorrerla. Pregman esperaba que los últimos votantes del día se procesaran sin problemas, ya que el sitio no experimentó ningún problema el martes.

Al final de la fila estaba Brandon Welbourne, de Henderson, que llegó con su esposa y sus dos hijos pequeños justo antes de las 7 p.m. Aunque la fila era larga, Wilbourne estaba decidido a que se contara su voto.

“Solo intento elegir a los candidatos que apoyo”, dijo Welbourne. “El gran impulso del control de armas, estoy en contra de muchas regulaciones que se están impulsando. No creo que ayude. Creo que hay muchos candidatos que apoyan una legislación que no hace nada, sino que limita la libertad de los estadounidenses”.