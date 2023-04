Nevada se acerca un paso más hacia la lotería estatal

abril 28, 2023 - 11:29 am

(Getty Images)

CARSON CITY – Nevada pronto podría finalizar su prohibición de las loterías estatales después de que los legisladores del Senado tomaran un segundo vistazo a la legislación propuesta el jueves.

La Resolución Conjunta de la Asamblea 5 (AJR5), que es patrocinada por el asambleísta Cameron C.H. Miller, demócrata por North Las Vegas, modificaría la Constitución de Nevada mediante la derogación de una estipulación que prohíbe el estado de operar una lotería o de la venta de billetes de lotería.

“AJR5 no creará una lotería en Nevada”, dijo Miller durante su presentación. “Lo que hará es darles a los nevadenses la oportunidad de votar sobre si quieren o no una lotería en Nevada”.

Si se aprueba en esta sesión legislativa, tendría que ser aprobado en la próxima sesión antes de ser puesto en la boleta electoral para la aprobación de los votantes en 2026.

La resolución conjunta se presentó a mediados de marzo y se aprobó en el piso de la Asamblea en una votación de 26-15. Solo dos legisladores demócratas, los miembros de la Asamblea Shondra Summers-Armstrong, demócrata por Las Vegas, y David Orentlicher, demócrata por Las Vegas, votaron en contra de la medida.

Pero dos de las entidades más poderosas del estado, Culinary Union y la industria del juego, se posicionaron en lados opuestos de la cuestión.

Los miembros de Culinary Union les pidieron a los legisladores apoyar la legislación, promoviéndolo como una forma para que el estado apoye la salud mental de los jóvenes.

“La inversión sostenible en la salud mental de los jóvenes es una buena política pública que debería haberse hecho hace mucho tiempo y la implementación de una lotería estatal permitiría a Nevada hacer frente a una crisis de salud pública en curso y urgente”, dijo el cabildero de Culinary Union Paul Catha.

Pero los representantes de Nevada Resorts Association, Boyd Gaming Corporation, Meruelo Gaming, entre otros, se opusieron a la medida y expresaron su preocupación de que los fondos no estuvieran garantizados para ser usados en iniciativas de salud mental.

“En ningún otro lugar un estado es tan dependiente de una sola industria para el empleo del desarrollo económico y para la diversidad económica como Nevada es con el juego”, dijo Nick Vassiliadis, cabildero de Nevada Resorts Association. “La lotería no crea nuevos puestos de trabajo. La lotería no añade inversiones de capital. La lotería no añade establecimientos físicos”.