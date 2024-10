Nevada podría elegir a delincuente para la Legislatura, marcando una primicia

El candidato a la Asamblea General Jovan Jackson dijo que fue rehabilitado en prisión, pero su oponente dice que no se lo cree.

Walter Jones II, candidato no partidista por el Distrito 6 de la Asamblea Estatal de Nevada, posa para una foto el 19 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Walter Jones III, candidato no partidista por el Distrito 6 de la Asamblea Estatal de Nevada, posa para una foto el 19 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Un abierto defensor de la restauración del derecho al voto de los delincuentes pudiera convertirse en el primer candidato con una condena conocida por un delito grave en ser elegido para un cargo estatal en Nevada.

Jovan Jackson, el candidato demócrata en el Distrito 6 de la Asamblea, tiene una serie de arrestos, sanciones de Medicaid y una condena por delito grave por su participación en un robo a mano armada en 2015, según muestran los registros obtenidos por Las Vegas Review-Journal.

Después de cumplir una condena de dos años por el delito, salió de prisión como un hombre cambiado, dijo.

“Probé una droga. Me volví completamente psicótico por la droga”, dijo Jackson, de 32 años, al Review-Journal. “Pude rehabilitarme en la cárcel”.

Walter “Boo” Jones III, quien compite contra Jackson como candidato no partidista, dijo que no se lo cree.

Jones ha presentado una queja ante la Secretaría de Estado de Nevada, citando las recientes sanciones de Medicaid contra Jackson y un negocio que inició, y alegando que Jackson no vive en el distrito como lo exige la ley.

“¿Cómo te estás reformando?”, dijo Jones, de 61 años, en una entrevista. “¿Y quieres representar a mi distrito?”

El republicano en la contienda, Nephi “Khaliki” Oliva, fue arrestado en marzo por cargos de delito grave por presuntamente impartir clases de armas ocultas a pesar de una licencia de instructor revocada, según la policía de Las Vegas. Una audiencia preliminar está programada para el 19 de noviembre, después de las elecciones. Oliva no respondió a una solicitud de comentarios.

En 2022, Oliva ganó notoriedad por las diapositivas racistas que presentó en un evento de seguridad de portación de armas ocultas que describió como un intento de comedia.

Restauración de los derechos de los delincuentes

Durante años, Nevada, al igual que muchos estados, ha restaurado lentamente los derechos civiles de los delincuentes convictos. En 2003 y 2017, la legislación facilitó la restitución de los derechos de los condenados por delitos graves de menor nivel.

En 2019, el Proyecto de Ley 431 de la Asamblea eliminó las últimas barreras para los condenados por los delitos más graves, restaurando automáticamente no solo su derecho a votar, sino también a ocupar un cargo electivo y formar parte de un jurado penal. Anteriormente, necesitaban presentar una petición ante el tribunal, recibir un indulto o sellar sus antecedentes.

Ahora, los delincuentes en Nevada, independientemente de la gravedad o el número de delitos o dónde ocurrieron, pueden ocupar un cargo electivo cuatro años después de completar una sentencia o un periodo de libertad condicional o libertad provisional, y prestar servicio en un jurado después de seis años, según la Procuraduría General de Nevada.

Jackson habló públicamente de su condena por delito grave en una conferencia de prensa con el procurador general Aaron Ford y otros políticos demócratas tras la aprobación de la legislación de 2019, promocionada por activistas como una medida de derechos de voto.

Su primera candidatura a un cargo fue una candidatura infructuosa en 2022 para el Concejo Municipal de North Las Vegas.

Si es elegido para la Asamblea, Jackson –quien ganó fácilmente sus primarias demócratas con el 84 % de los votos en el distrito fuertemente demócrata– sería la primera persona “de la que sabemos” con un delito grave previo en ocupar un cargo de elección estatal, dijo Michael Green, profesor asociado de la UNLV y presidente de su departamento de historia.

Jones, un demócrata de toda la vida, dijo que se postula como no partidista después de aparentemente no seleccionar un partido en un formulario de registro de electores del DMV.

Historial de arrestos

Los registros judiciales describen a Jackson como el conductor del vehículo de huida en un robo a mano armada en 2015 en una casa de empeño de Henderson. Se declaró culpable de conspiración para cometer robo y recibió libertad provisional. Después de que se revocara su libertad provisional, cumplió una condena de dos años.

Los problemas de Jackson con la ley comenzaron en junio de 2014, cuando fue arrestado por cargos menores de conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) y posesión de marihuana. Fue declarado culpable de DUI, según los registros del Departamento de Seguridad Pública de Nevada obtenidos a través de una solicitud de registros públicos.

Jackson dijo que este arresto se produjo después de una emboscada mortal a dos agentes de policía de Las Vegas dentro de un CiCis Pizza. Había “muchos policías” y, como un “joven negro” que conducía un Mercedes, lo detuvieron, dijo. Sostiene que no estaba bajo los efectos de sustancias.

En febrero de 2015, fue arrestado por un delito menor de agresión y resistencia a un funcionario público, y fue declarado culpable más tarde ese año de ambos. Jackson dijo que llamó a la policía para denunciar el robo de su auto. Dijo que estaba experimentando problemas de salud mental y que no entendía por qué lo estaban esposando.

En marzo de 2015, fue arrestado por un delito grave de posesión de drogas y un delito menor por hacer una declaración falsa para obstruir a un funcionario público, según muestran los registros estatales.

En noviembre de 2015, Jackson, entonces de 23 años, fue arrestado y acusado de múltiples delitos graves en relación con un robo a mano armada de un EZ Pawn en Boulder Highway.

En enero de 2016, se declaró culpable de conspiración para cometer robo. Como parte del acuerdo de culpabilidad, la fiscaía de distrito dijo que no se opondría a la desestimación del cargo anterior de delito grave de drogas, según los registros judiciales.

En junio de 2016, el tribunal sentenció a Jackson a libertad provisional, cuyos términos incluían que se sometiera a una evaluación de salud mental y completara cualquier asesoramiento que se considerara apropiado, según los registros judiciales. Los términos también establecían: “No poseerá, tendrá acceso ni tendrá bajo su control ningún tipo de arma”.

En enero de 2017, la libertad provisional de Jackson fue revocada después de que se publicara una foto de él con un arma en Instagram, según los registros de la corte y la División de Libertad Condicional y Libertad Provisional.

Jackson dijo al Review-Journal que publicó la foto, pero que fue tomada antes de su libertad provisional. “Fui propietario de un arma en un momento de mi vida”, dijo.

Petición: Incompetente para llegar a un acuerdo de culpabilidad

En enero de 2018, un nuevo abogado de Jackson presentó una petición argumentando a favor de su liberación. La petición afirmaba que Jackson había sido incompetente para celebrar el acuerdo de culpabilidad.

“Jackson tiene un extenso historial de salud mental en el que ha sido hospitalizado, diagnosticado con trastorno bipolar, paranoia, alucinaciones y se le han recetado múltiples medicamentos psiquiátricos”, según un escrito de apelación de la denegación de la petición por parte del Tribunal de Distrito a la Corte Suprema.

El escrito indicaba que durante la audiencia de sentencia, señaló el abogado, Jackson, mientras estaba encarcelado, se había estado untando con heces, tenía alucinaciones y sufría de paranoia, incluida la creencia de que la mafia estaba escuchando sus llamadas telefónicas. También declaró que en el pasado le habían recetado varios medicamentos, incluido un antipsicótico, y que había intentado suicidarse.

Debido a graves problemas de salud mental durante el proceso, Jackson no había entendido la naturaleza de su delito y las consecuencias de su declaración de culpabilidad, según el documento.

El Estado respondió en su escrito: “Estas excusas son desmentidas o repelidas por el expediente. Nada en el historial médico del apelante muestra que fuera incapaz de entender los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad”.

El abogado de Jackson, decía, había ordenado dos evaluaciones de competencia, en casos penales que se llevaban a cabo simultáneamente, en los que fue declarado competente.

Además, las evaluaciones psiquiátricas que ocurrieron después de que comenzó el caso citado no mostraron evidencia de incompetencia mental.

Jackson dijo al Review-Journal que sus problemas de salud mental han quedado atrás. “Mi problema de salud mental solo se derivaba del abuso de sustancias”, dijo, y agregó que recibir tratamiento y medicamentos en la cárcel estabilizó su condición.

En diciembre de 2018, Jackson fue “dado de baja honorablemente” de la libertad provisional por la División de Libertad Condicional y Libertad Provisional, según un registro de la división.

En un artículo de opinión de 2020 en el Review-Journal, Jackson escribió que cambió su vida en parte al ofrecerse como voluntario para organizaciones como The Mass Liberation Project y la Progressive Leadership Alliance of Nevada.

Actualmente es miembro de la junta directiva de The Mass Liberation Project, según el sitio web de su campaña. El sitio web del grupo en Nevada dice que el proyecto se lanzó en 2019 “para impulsar el creciente movimiento para poner fin al encarcelamiento masivo y abolir el sistema legal penal tal como lo conocemos”.

La Progressive Leadership Alliance of Nevada ha respaldado a Jackson en su contienda para la Asamblea.

Sanciones de Medicaid

El sitio web de la campaña de Jackson describe al oriundo de Las Vegan como un “emprendedor consumado, activista y organizador comunitario”. Afirma que desde 2011, ha dirigido una pequeña empresa y ha estado brindando servicios sociales y de salud mental.

Dijo que lanzó True Family Services en 2011, pero renunció a la propiedad cuando fue a prisión. Después de la prisión, volvió a trabajar como director de programas hasta finales de 2022.

En abril de 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada rescindió el contrato de proveedor de True Family Services e impuso una sanción de 10 años, según un aviso enviado por el Medicaid estatal a la empresa que el Review-Journal obtuvo a través de solicitudes de registros públicos.

“Se revisaron los registros de las fechas de servicio en agosto de 2021, lo que resultó en la suspensión de pago de True Family por una acusación creíble de fraude”, decía el aviso.

Citaba reclamos por servicios no cubiertos, “pagos falsos o prácticas de facturación abusivas” y “tergiversación del servicio facturado”.

Jackson no quiso comentar sobre las sanciones, diciendo que no quería hablar en nombre de una empresa que ya no representaba.

Jackson dijo que ofrece servicios de rehabilitación para personas con discapacidad, incluyendo capacitación en habilidades, rehabilitación psicológica y asesoramiento. Después de salir de prisión, obtuvo un título de asociado en la Universidad del Sur de Nevada y está cursando una licenciatura en la UNLV para convertirse en terapeuta.

En marzo de 2023, Jackson fue despedido por el Estado como proveedor del Medicaid por no informar de su condena por agresión, como lo exige su contrato con Medicaid y por política, y recibió una sanción de tres años, según una carta del Medicaid estatal obtenida por el Review-Journal.

Jackson dijo al periódico que había seguido la lista de verificación de Medicaid para los proveedores y que “no tenía idea” sobre el requisito de informar al respecto.

Antes de su encarcelamiento, el Medicaid de Nevada había autorizado otro negocio en el que Jackson estaba involucrado. En septiembre de 2014, la agencia envió una carta a Youth Empowerment en la que afirmaba que terminaría su relación contractual, citando una disposición del Medicaid que prohíbe “cualquier soborno, pago o reembolso” por una referencia, según un aviso de intención del Medicaid.

Jackson dijo que había formado parte de la junta, pero que ya no está asociado con el negocio, para lo cual la Secretaría de Estado lo incluyó como agente residente, que es la persona que recibe avisos legales y documentos gubernamentales.

Jones, el oponente de Jackson en la contienda por la Asamblea, dijo que cree que las personas tienen derecho a una segunda oportunidad después de estar en prisión, pero se mostró en desacuerdo con las nuevas infracciones de Medicaid.

“Aparentemente, no te lo estás tomando lo suficientemente en serio como para salir y ahora estás cometiendo un delito diferente”, dijo Jones, propietario de una empresa de construcción. “Te estás metiendo con el dinero del Estado”.

Residencia impugnada por el oponente

Jones, cuyo formulario de divulgación financiera más reciente indica que ha vivido en el distrito durante 26 años, contrató a un investigador privado para investigar las sospechas de que Jackson no vivía en el domicilio bajo el cual se postuló para el cargo.

Durante un periodo de semanas, el investigador no vio a Jackson ni su vehículo en el domicilio de Renada Circle. Pero en tres ocasiones consecutivas, Jackson fue visto saliendo de un domicilio en el Distrito 7, según el informe del investigador. Su auto estaba estacionado en el garaje y usó el teclado de códigos para cerrar la puerta del garaje.

Jackson dijo que cuando se postuló para el cargo, vivía en el domicilio en Renada Circle, que según los registros del asesor es propiedad de Jackson Trust, pero ahora vive al otro lado de la calle. Se negó a proporcionar ese domicilio. Dijo que el domicilio en el Distrito 7 es donde vive su novia.

La ley de Nevada establece que una persona puede tener más de un lugar de residencia, pero solo un domicilio legal. El lugar donde la persona vive la mayor parte del tiempo es un factor para determinar el domicilio legal.

Jones dijo que incluyó evidencia de video en el informe de una infracción de la integridad electoral que presentó ante la Secretaría de Estado. Una portavoz de la secretaría confirmó que se había presentado una denuncia contra Jackson.

“El asunto sigue abierto y, por lo tanto, no se darán a conocer más detalles en este momento”, escribió la portavoz Cecilia Heston en un correo electrónico.

El activista local Ty Jones, quien ayuda a guiar la campaña de Jackson, describió al candidato como “el epítome de querer cambiar tu vida”.

Jackson dijo que sus experiencias le dan una mayor comprensión de la comunidad.

“Creo que es importante que tengamos a personas normales que representen a personas normales, personas que han pasado por algunas cosas que representen a personas que han pasado por algunas cosas”, dijo. “Ese momento no define quién soy como persona. … Al retribuir a la comunidad, deberíamos ser capaces de corregir nuestros errores”.